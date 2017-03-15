ФК «Белогорск» участвует в Кубке, но участие в первенстве Дальнего Востока под вопросом

Фото: football-dv.ru

Футбольный клуб «Белогорск» примет участие в Кубке Дальнего Востока. Однако в первенстве III дивизиона он будет участвовать только в том случае, если на турнир заявится не менее шести команд. Заявки можно подавать до 25 апреля. Таковы итоги оргсовещания Дальневосточного футбольного союза, которое прошло 16 марта в Хабаровске.

На встрече с президентом ДФС Владимиром Крысиным были представители пяти дальневосточных клубов, в том числе – глава Белогорска Станислав Мелюков. Они обсудили перспективы сезона 2017 года и острые вопросы, связанные с дальневосточным футболом. Все участники сошлись во мнении, что в случае непринятия конкретных решений Российским футбольным союзом по реформированию, с вероятностью 99 %, в 2018 году третьего дивизиона на Дальнем Востоке может и не стать, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Клубы единодушны в том, что есть желание играть, но нет возможности, – отметил Станислав Мелюков после совещания. – При нынешней ситуации один выход – достучаться до руководства ПФЛ и уже здесь, на месте, обсудить вопросы, связанные с реформированием. Возможное разъединение зоны "Восток" второго дивизиона на "Сибирь" и "Дальний Восток", обсуждаемое в ПФЛ, не нашло среди собравшихся поддержки. Такой метод решения проблемы не решит вопрос с наполняемостью восточной зоны».

Малое количество команд в самой третьей лиге дальневосточной зоны – действительно проблема. Глава Белогорска отметил, что если в сезоне 2017 года будет играть меньше шести команд, то ФК «Белогорск» не примет участие в первенстве.

Вместе с тем в ходе совещания президент ДФС Владимир Крысин озвучил идею организации и проведения чемпионата ДФО по футболу с приданием ему весомого статуса в футбольной иерархии. Однако такое решение может быть принято только в вышестоящем руководстве российского футбола.

Дата подтверждения об участии в III дивизионе – 25 апреля. Именно в этот день, за месяц до первого матча, будет известен окончательный список участников. Команды, собирающиеся играть в Кубке Дальнего Востока, имеют время подтвердиться до 5 апреля. ФК «Белогорск» принимать в нем участие будет. Пройдет Кубок с 1 по 10 мая в Комсомольске-на-Амуре.

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