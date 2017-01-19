Благовещенцы сообщают о пале в Чигирях

17 марта к вечеру на въезде в село Чигири Благовещенского района местные жители увидели дым. По словам людей, в полях горит трава. Амурчане сообщили о пале в редакцию Амур.инфо и прислали фотографии. Но в амурском управлении МЧС пояснили, что в селе проводятся контролируемые отжиги.

«В настоящее время по области проводятся плановые отжиги под контролем пожарных. Делается это сейчас, пока нет ветра и еще влажная земля. В дальнейшем, когда станет более сухо, мы можем начать сильно гореть. Поэтому сейчас, пока позволяет погода, специалисты выжигают траву», – прокомментировали в амурском управлении МЧС.

Как сообщалось ранее, в Приамурье в рамках подготовки к весеннему пожароопасному периоду готовят всю необходимую для тушения палов технику. В настоящее время на территории области создано 565 подразделений добровольной пожарной охраны общей численностью 2 354 человека в 528 населенных пунктах. На вооружении имеются 360 мотопомп, 104 автоцистерны, 363 единицы приспособленной техники.

Работы по противопожарному обустройству лесов будут завершены в южных и центральных районах до 15 апреля, в Зейском, Тындинском и Селемджинском районах – до 15 мая.

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