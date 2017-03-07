Обсуждение в «белом доме» проблем ОДН прошло эмоционально

Непривычные лица – в зале заседаний амурского заксобрания собрались не народные избранники, а простые горожане. Общедомовые нужды собрали аншлаг. Вопросы ОДН и капитального ремонта обсудили власти и жители области. Желающих оказалось настолько много, что людям не хватало стульев.

Всего на собрание пришли 217 человек – старшие домов, представители управляющих компаний, кооперативов и просто жители Амурской области. Перед ними отчитались по капремонту домов.

«За весь период реализации программы капитальному ремонту было подвергнуто 125 многоквартирных домов – по состоянию на 1 марта 2017 года. На 2017 год в плане значатся 203 дома. На сегодняшний день капремонт закончен в 25 домах. Остальные в стадии реализации. На все дома проведены торги и заключены контракты. Поэтому план будет исполняться. Кстати, по оплате идёт тенденция к возрастанию», – отметил министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев.

За работу в 2016 году отчитался директор Фонда капремонта Сергей Батурин. В Амурской области в программу включен 4 431 многоквартирный дом – это порядка 12 миллионов квадратных метров.

«4 489 – на счёте регионального оператора. На спецсчетах всего лишь 36 домов, кто самостоятельно управляет своими фондами капремонта. За 2014 год у нас 33 % собираемости было, в 2015 году процент вырос до 71, к сегодняшнему дню вышел на уровень 72 %. На 2016 год в плане Фонда стояло 75 домов по области и городу. Фонд выполнил ремонт на 86 домах, забежали вперёд, но возникали проблемы с собственниками по допуску к общедомовому имуществу – не все люди хотят, чтобы их дом был отремонтирован. Израсходовано на 85 домов 238 миллионов, это 5 500 жителей получили услугу. На 2017 год по плану капремонт будет в 203 домах, на это положено 748 миллионов, то есть услугу получат 14 800 человек», – прокомментировал Сергей Батурин.

Но капремонт не вызвал много вопросов. Люди больше высказывались по поводу общедомовых нужд.

«Для Амурской области по-прежнему основным вопросом является величина общедомового потребления. Если у нас величина значительная, но в пределах норматива, то в основном это зависит от синхронности снятия показаний общедомового прибора учёта и индивидуальных. Если величина фактического потребления ОДН более чем на 50 % превышает норматив, то здесь с большей долей вероятности либо банальное хищение электроэнергии физическими и юридическими лицами, либо действительно такое состояние внутридомовых сетей, которое имеет значительные потери», – рассказал глава «Амурэнергосбыта» Виталий Стороженко. Он сказал, что что 47 % потребителей в Амурской области имеют фактическое общедомовое потребление выше норматива.

«Так у вас, получается, есть протоколы, которые вы скрываете от нас, собственников, что управляющие компании вам подсовывают, а вы нам начисляете вот такие цифры за ОДН? Вот такой к вам вопрос», – обратилась одна из благовещенок.

«Я попытаюсь на вопрос ответить. Работу по распределению ОДН мы осуществляем по заказу управляющих компаний на основании их данных. Без активной работы собственников и старших домов результативность будет невысокая. Вот это как раз больше, наверное, в зоне инициативности старшего дома должно лежать. Прийти и провести с нами работу, показать-доказать данные», – сказал Стороженко.

Глава «Амурэнергосбыта» рассказал ещё раз, как рассчитывают эти показатели, о том, что сейчас установлен норматив. В тех домах, где по факту ресурсов используется больше, управляющие компании покрывают убытки. Это почти в половине домов, которые обслуживает ДЭК. Люди попросили подробнее расписывать расчёты за ОДН. Амурчан остро волнует вопрос сбора показаний.

С общедомовых и индивидуальных приборов их снимают в разное время. «Большинство председателей ТСЖ, с которыми я общаюсь, не глядя подписывают, с дикими глазами узнают, что они, оказывается, подписали клиентский договор, и приходится это всё расторгать», – возмутилась одна из представителей ТСЖ. «Можете адресовать тех, кто к кому-то с этой темой пристаёт, ко мне. Я ещё раз вам это с трибуны говорю – агентский договор – это абсолютно добровольная услуга, и пользуются ей те, кто не хочет связываться с головной болью и распределением ОДН, в первую очередь», сказал глава «Амурэнергосбыта».

«И второй вопрос – почему-то сотрудники ваши, когда снимают показания с приборов учёта, к примеру, с общедомового числа 20-25. А показания с индивидуального прибора учёта, который находится на лестничной клетке, берут 15-16 числа. В результате образуется большая разница между показаниями общедомовыми приборами учёта и общедомовыми нуждами. Что не совсем правильно. И когда мы приходим с показаниями, снятыми в один день, наши данные вообще не участвуют в расчётах. И в квитанциях оказываются вообще непонятные показания. И это не по одному дому, а по нескольким», – продолжила горожанка.

«Это действительно вопрос болезненный для очень многих, потому что несинхронное снятие показаний для подавляющего большинства жилых домов является основной причиной роста ОДН. В конкретный какой-то месяц, в течение длительного периода это выравнивается. В конкретный месяц это вызывает рост. С этим нужно работать, это нужно не допускать», – ответил директор филиала ОАО «ДЭК» — «Амурэнергосбыт» Виталий Стороженко.

«Записку, которую вы получили, о наличии 4 000 жалоб жителей, написала я – и не от себя. Эту цифру нам дал Тетенькин Дмитрий Дмитриевич. А Светлана Александровна с жилинспекции дала несколько иную цифру – 3 000. Вот наличие такого количества жалоб по городу почему-то не озадачивает ни прокуратуру, ни жилищную инспекцию, ни лично вас. Я считаю, что это показатель вашей работы. Понимаете? Если такое огромное количество жалоб», – высказалась одна из горожанок.

На её слова многие из присутствующих отреагировали аплодисментами. Встреча проходила два часа. Все желающие не успели задать вопросы. Остальным предложили оставить свои адреса и контакты.

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#ЖКХ #областная власть

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