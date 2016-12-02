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В Благовещенске из-за тараканов на время закрыли бар

В Благовещенске из-за тараканов на время закрыли бар
Фото: Управление Роспотребнадзора по Амурской области

В Благовещенске на два месяца закрыли бар «ГлавПивТрест», расположенный по адресу: улица Чайковского, 20. Причиной стали санитарные нарушения.

Так, в баре были обнаружены значительные скопления тараканов. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Амурской области, хозяин бара не занимался борьбой с этими насекомыми. Ситуация представляла угрозу для жизни и здоровья посетителей.

Специалист Роспотребнадзора применил временный запрет деятельности бара до рассмотрения административного дела в Благовещенском городском суде. В итоге суд приостановил деятельность бара на 60 суток.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    29 минут назад

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