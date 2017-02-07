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В Ингушетии из гранатомёта обстреляли здание УФСБ

В Ингушетии из гранатомёта обстреляли здание УФСБ
Фото: ТВЦ

Минувшей ночью в Малгобеке (Ингушетия) неизвестные обстреляли из гранатомёта здание городского отдела УФСБ. Об этом агентству «Интерфакс-Юг» сообщил источник в силовых структурах республики.

«Выстрел произведён из ручного гранатомета по зданию ФСБ в Малгобеке, в результате взрыва жертв и пострадавших нет», – сказал собеседник агентства, добавив, что само здание получило незначительные повреждения, пожара в строении не возникло.

По предварительным данным, с места преступления скрылся не один человек, а группа лиц. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержания злоумышленников. Выясняется происхождение оружия и боеприпаса.

На месте происшествия найден корпус гранатомёта, из которого был произведен выстрел.

Ранее сообщалось, что в центральной части Малгобека у здания одного из госучреждений в ночь на 17 марта произошел взрыв.

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#криминал #происшествия

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