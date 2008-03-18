Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 16:39 3

В Благовещенске День святого Патрика пройдет незаметно

В Благовещенске День святого Патрика пройдет незаметно
Фото: www.ridus.ru

День святого Патрика, пришедший из Ирландии и сегодня широко отмечающийся во всем мире, в Благовещенске особо праздновать не будут. Несмотря на то, что в областном центре имеются «профильные» ирландские и шотландские пабы, в пятницу, 17 марта, целенаправленно «зеленый праздник» нигде не отмечают.

В Благовещенске празднование Дня святого Патрика имеет давние традиции. В 2008 году и несколько последующих лет в городе 17 марта даже устраивали небольшие веселые шествия. Несколько лет назад активисты – любители кельтской культуры – отмечали не только День святого Патрика, но и другие праздники – Самайн, Бельтейн.

Традиционно, местами празднования не самого «трезвого праздника» становятся пабы и бары. При этом в больших городах всего мира, и в российских в том числе, устраиваются веселые шествия на улицах.

В 2017 году в Благовещенске в одном заведении, позиционирующем себя как ирландский паб, пройдет обычный музыкальный пятничный вечер с певицей. Будут конкурсы для посетителей. Еще в одном пабе, представляющем сеть ирландских пабов, играет группа «Художник», исполняющая известные хиты. В честь праздника там предусмотрены подарки для посетителей, и ожидается конкурсная программа.

В шотландском пабе выступает группа «Сны Менделеева», вряд ли имеющая отношение к ирландской культуре. В пабе сообщили, что День святого Патрика у них обязательно будет отмечаться, но не сообщили как.

Пока неизвестно, будут ли отмечать праздник благовещенские активисты, которые несколько лет празднуют День святого Патрика за городом. В 2016 году это празднование завершилось вызовом полиции. Житель села Чигири заметил, что подозрительные люди размахивали в чистом поле странным флагом (это был флаг Ирландии) и сообщил об этом полицейским. Сотрудники правопорядка нашли празднующих, но ничего противоправного в их действиях не обнаружили.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2017 году Синод Русской православной церкви включил крестителя Ирландии святого Патрика в церковный месяцеслов (поминальный список святых). Правда, с учетом расхождения календарей, в православной традиции День святого Патрика отмечается 30 марта. И, скорее всего, он будет отмечаться крестным ходом.

Просмотров всего: 178

#отдых #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Зритель

    Зритель
    1 час назад

    В незаметном городе праздник пройдет незаметно. Все, как всегда.

  • Агнета

    Агнета
    37 минут назад

    Просто не хотят провоцировать кликуш и мракобесов-типа-православных активистов. Себе дороже выйдет. Хотя половина из этих радетелей за скрепы - психические, а вторая половина тупо пиарится.

    Мне думаецца, что это какое-то серьезное отклонение, когда человеку нестерпимо хочется запретить всем праздновать хоть что-то, веселиться по любому поводу. Валентин, Патрик, Хэллоуин... Прямо вот кругом бесовщина. Только молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Хоть бы историю своих "православных" праздников и традиций изучили, где язычества чуть менее, чем половина. Впрочем, крайняя религиознутость очень часто, если не всегда, сопровождается и полной темнотой.

  • V.M.

    V.M.
    34 минуты назад

    Живя в Москве, всегда со своими учениками принимала участие.

    Там уже 25 лет День святого Патрика отмечают веселым карнавалом на улицах,

    в парках и на бульварах. Пиво не пили ! (если кто волнуется за нравственность), но

    шляпу зеленую носила, а дети разрисовывали лица в цвета Ирландии ( зеленый – цвет

    Весны ) и стучали в барабаны и дудели в сохранившиеся в школе с советских времен

    горны.

    Парад и Концерт Св. Патрика в 2017 году начнется в Парке Сокольники

    18 марта в 12:00    , а затем продолжится гала-фестивалем “День и Ночь Святого Патрика”

    с 15:00 до 24:00 в клубе “Известия HALL”

    Здесь, наверное, детям и молодым ближе китайские фейерверки. Ничего против них

    не имею. И жаль, что парад в зеленых цветах не проходит в городе, еще совсем не готовом

    к весне . А так бы хорошо смотрелись клеверные листочки и зеленые смешные шляпы

    на фоне черных, неубранных обочин улиц. И денег на праздник от Администрации не надо...

    Нет?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 7

Закрытие лыжного сезона и празднование Дня присоединения Крыма: выходные в Благовещенске
Общество 1

Режиссёру театра и кино Дмитрию Астрахану – 60
Общество 15

Благовещенцы могут сделать фотосессию на тропическом море, не выезжая из города
Общество 8

РЖД и «Аэрофлот» предлагают бесплатные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны