В Благовещенске День святого Патрика пройдет незаметно

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День святого Патрика, пришедший из Ирландии и сегодня широко отмечающийся во всем мире, в Благовещенске особо праздновать не будут. Несмотря на то, что в областном центре имеются «профильные» ирландские и шотландские пабы, в пятницу, 17 марта, целенаправленно «зеленый праздник» нигде не отмечают.

В Благовещенске празднование Дня святого Патрика имеет давние традиции. В 2008 году и несколько последующих лет в городе 17 марта даже устраивали небольшие веселые шествия. Несколько лет назад активисты – любители кельтской культуры – отмечали не только День святого Патрика, но и другие праздники – Самайн, Бельтейн.

Традиционно, местами празднования не самого «трезвого праздника» становятся пабы и бары. При этом в больших городах всего мира, и в российских в том числе, устраиваются веселые шествия на улицах.

В 2017 году в Благовещенске в одном заведении, позиционирующем себя как ирландский паб, пройдет обычный музыкальный пятничный вечер с певицей. Будут конкурсы для посетителей. Еще в одном пабе, представляющем сеть ирландских пабов, играет группа «Художник», исполняющая известные хиты. В честь праздника там предусмотрены подарки для посетителей, и ожидается конкурсная программа.

В шотландском пабе выступает группа «Сны Менделеева», вряд ли имеющая отношение к ирландской культуре. В пабе сообщили, что День святого Патрика у них обязательно будет отмечаться, но не сообщили как.

Пока неизвестно, будут ли отмечать праздник благовещенские активисты, которые несколько лет празднуют День святого Патрика за городом. В 2016 году это празднование завершилось вызовом полиции. Житель села Чигири заметил, что подозрительные люди размахивали в чистом поле странным флагом (это был флаг Ирландии) и сообщил об этом полицейским. Сотрудники правопорядка нашли празднующих, но ничего противоправного в их действиях не обнаружили.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в 2017 году Синод Русской православной церкви включил крестителя Ирландии святого Патрика в церковный месяцеслов (поминальный список святых). Правда, с учетом расхождения календарей, в православной традиции День святого Патрика отмечается 30 марта. И, скорее всего, он будет отмечаться крестным ходом.

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