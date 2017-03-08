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Сегодня, 16:09 3

ВЦИОМ: число россиян, которых огорчают санкции, уменьшилось в два раза

ВЦИОМ: число россиян, которых огорчают санкции, уменьшилось в два раза
Фото: vesti.ru

Число россиян, усматривающих отрицательное влияние западных санкций на ситуацию в стране, сократилось с 2015 года почти вдвое. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает ИА Regnum.

По данным социологов, в 2015 году более половины (52 %) участников опроса заявляли, что санкции Запада ухудшили ситуацию в России. В 2017 году аналогичным образом ответили 27 % респондентов.

ВЦИОМ подчёркивает, что показатели 2015 года были пиковыми. В нынешнем году также выросла доля тех, кто считает, что санкции положительно повлияли на страну – с 17 % до 35 %. Еще треть опрошенных (32 %) придерживаются мнения, что политика санкций серьёзного влияния на ситуацию в РФ не оказала (в 2015 году их было 22 %).

Последствия от санкций лично для себя отметили 17 % отвечавших на вопросы; в 2015 году об этом заявили 45 % участников опроса. Наиболее заметным последствием антироссийских санкций респонденты назвали рост цен (66 %), исчезновение ряда привычных товаров (13 %), снижение и задержку выплаты заработной платы (9 %), а также проблемы с получением виз и поездками за рубеж, в частности, на Украину (9 %).

Последствий лично для себя не ощутили 79 % опрошенных (против 50 % в 2015-м).

Всероссийский опрос был проведён в первых числах марта, методом телефонного интервью были опрошены 1 200 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,5 %.

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#жизнь #политика #США #экономика

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Комментарии
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  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    1 час назад

    Ещебы не уменьшилось! им сейчас налоги вернут аж начиная с 14 года. и платить не будут дальше...

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Всё правильно. У меня вообще западные санкции никакого огорчения не вызывают. И не вызывали. Ну арестовали счета высших российских жуликов в иностранных банках, мне то что?

    А Вот путинские антисанкции, в результате которых цены выше и выше, напрягают конкретно.

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    Просто до людей дошло, что виноваты во всем не западные санкции. Люди прозрели.Да.

    И их стало огорчать ДРУГОЕ

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