Немного мокрого снега, но тепло: прогноз погоды в Амурской области на 18 марта

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В Амурской области 18 марта, в субботу, ожидается переменная облачность. Местами выпадут слабые и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Ветер выберет южное, юго-восточное направление и разгонится до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду.

Температура в области ночью составит минус 5-10 градусов, местами понижаясь до минус 15-20. Днем в Приамурье будет плюс 5-10 градусов, местами – от нуля до плюс 5 градусов.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер наберет скорость 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 5-7 градусов, днем термометры покажут плюс 8-10 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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