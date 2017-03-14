Аукцион на строительство здания управлением судебных приставов был объявлен с нарушениями

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Областное управление Федеральной службы судебных приставов собирается построить в Благовещенске административное здание. Был объявлен электронный аукцион на сумму свыше 117 миллионов рублей. Но сразу четыре фирмы обратились с жалобами к антимонопольщикам. Специалисты УФАС проверили положения документации и нашли много нарушений.

Управление ФССП планирует построить административный комплекс, в который должны войти двухэтажное административное здание, два одноэтажных склада, гараж, парковка и элементы озеленения. Построить комплекс собираются в 604-м квартале между улицами Ленина, Нагорной и Железнодорожной.

Покупатель объявил информацию о закупке, но вместо заявок заказчику в областное управление ФАС посыпались жалобы. Сразу четыре компании – ООО «Стройиндустрия», ООО «САР-Холдинг», ООО «Стройинвест», ООО «ПАРУ ГРУП» – высказали недовольство документацией на аукцион. Комиссия антимонопольного управления рассмотрела жалобы и выявила множество нарушений, сообщает сайт областного УФАС.

«Был выявлен ряд нарушений. В первую очередь, документация не учитывает изменения в законодательстве, которые появились в 2017 году, – пояснила начальник отдела областного УФАС Марина Парнищева. – Также были указаны необоснованные требования. В частности от исполнителя заказа требовалось иметь допуск организации строительства. Также заказчик установил срок предоставления обеспечения исполнения контракта в банковских днях, что недопустимо».

Были также и другие нарушения. Марина Михайловна пояснила: поскольку ни одна заявка на электронный аукцион не поступила, то управление не стало направлять предписание. Управлению ФССП придется переоформить документацию и объявить аукцион заново.

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