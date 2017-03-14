Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 14:27 5

Аукцион на строительство здания управлением судебных приставов был объявлен с нарушениями

Аукцион на строительство здания управлением судебных приставов был объявлен с нарушениями
Фото: star.fintender.ru

Областное управление Федеральной службы судебных приставов собирается построить в Благовещенске административное здание. Был объявлен электронный аукцион на сумму свыше 117 миллионов рублей. Но сразу четыре фирмы обратились с жалобами к антимонопольщикам. Специалисты УФАС проверили положения документации и нашли много нарушений.

Управление ФССП планирует построить административный комплекс, в который должны войти двухэтажное административное здание, два одноэтажных склада, гараж, парковка и элементы озеленения. Построить комплекс собираются в 604-м квартале между улицами Ленина, Нагорной и Железнодорожной.

Покупатель объявил информацию о закупке, но вместо заявок заказчику в областное управление ФАС посыпались жалобы. Сразу четыре компании – ООО «Стройиндустрия», ООО «САР-Холдинг», ООО «Стройинвест», ООО «ПАРУ ГРУП» – высказали недовольство документацией на аукцион. Комиссия антимонопольного управления рассмотрела жалобы и выявила множество нарушений, сообщает сайт областного УФАС.

«Был выявлен ряд нарушений. В первую очередь, документация не учитывает изменения в законодательстве, которые появились в 2017 году, – пояснила начальник отдела областного УФАС Марина Парнищева. – Также были указаны необоснованные требования. В частности от исполнителя заказа требовалось иметь допуск организации строительства. Также заказчик установил срок предоставления обеспечения исполнения контракта в банковских днях, что недопустимо».

Были также и другие нарушения. Марина Михайловна пояснила: поскольку ни одна заявка на электронный аукцион не поступила, то управление не стало направлять предписание. Управлению ФССП придется переоформить документацию и объявить аукцион заново.

Просмотров всего: 830

#происшествия #строительство

распечатать

Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    "поскольку ни одна заявка на электронный аукцион не поступила, то управление не стало направлять предписание"

    Вот она местная порука.

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    3 часа назад

    как на работу таких берут людей если они неразбираються в документации..

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Noir

    "поскольку ни одна заявка на электронный аукцион не поступила, то управление не стало направлять предписание" Вот она местная порука.



    Умник! Слов нет))

    Нет факта нарушения, нет! Заказчик лоханулся с документацией, бывает. С 2017 изменений по 44 наверное больше, чем за весь период его действия.

    1. Ну не поняли они, что срок предоставления обеспечения контракта не может быть чётким, он как бэ "до момента подписания контракта"

    2. Кто-то сказал, что без именно этого допуска никак низзя, а они поверили, может человек уважаемый, но именно в этой теме не сечёт (прямо как вы)

    И так как ничьи интересы не были фактически нарушены, то за что наказывать Заказчика? "ммм?" (с)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    ришат рашида брат

    как на работу таких берут людей если они неразбираються в документации..



    Ну как бы вы даже в одном предложении успели несколько раз ошибиться. Не боги горшки обжигают, так-то



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Можете у них ещё ошибки поискать http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0123100006817000001

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Благовещенцы сообщают о пале в Чигирях
В России и мире

В Ингушетии из гранатомёта обстреляли здание УФСБ
Происшествия 21

Благовещенка обнаружила на лестнице детсада двух полураздетых малышей
В России и мире

Житель Ярославля провалился под землю на автобусной остановке (видео)