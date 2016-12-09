Благовещенка обнаружила на лестнице детсада двух полураздетых малышей

Жительница Моховой Пади 17 марта, придя в местный детский сад при школе № 23, обнаружила на улице двух маленьких детей. Малыши были одни и без верхней одежды. Мальчик и девочка ясельного возраста стояли на лестнице, ведущей ко входу в их группу.

По словам женщины, в обеденное время она пришла со своим ребенком в детсад и услышала детские крики.

«Вначале я подумала, что где-то просто окно открыто в группе. Детки шумели так, как это обычно бывает, если они играют. Потом я завернула за угол и увидела, что звуки шли не из окна – на лестнице стояли мальчик и девочка. Из одежды на них было только то, в чем они ходят в группе – на мальчике футболка и шорты, на девочке – футболка и юбочка. И рядом вообще никого из взрослых», – поделилась жительница Моховой Пади Оксана.

Женщина подбежала к детям и занесла их в группу. Дверь с лестницы была не заперта. В предбаннике ей встретилась нянечка, разговаривавшая в этот момент с одной из родительниц. Воспитательница находилась в группе с другими детьми.

«Они так удивлены все были! Никто не заметил, как двое малышей вышли из группы, открыли входную дверь и оказались на улице. Это ведь они не только замерзнуть могли, но и упасть с этой лестницы. Деткам по возрасту до двух лет, совсем крохи. Непонятно, как это могло случиться и почему дверь вообще была незаперта. Я, конечно, начала ругаться, высказала все, что я думаю по этому поводу», – рассказала Оксана.

Женщина позвонила в городское управление образования и сообщила о случившемся. По ее словам, в управлении быстро отреагировали и тут же перезвонили в детский сад. А спустя некоторое время сотрудники дошкольного учреждения связались с Оксаной и попросили написать заявление на имя директора школы № 23, к которой относится этот детсад.

«Меня попросили письменно обрисовать ситуацию. Сейчас, как мне сказали, там проводят внутреннюю проверку», – добавила женщина.

Между тем в пресс-службе мэрии сообщили, что официальная информация об этом инциденте в управлении образования отсутствует.

К детскому саду в Моховой Пади выехал фотограф Амур.инфо. По заданию редакции, он с улицы фотографировал здание учреждения, но в этот момент оттуда выбежали двое сотрудниц и начали препятствовать съемке. В агрессивной форме они пытались забрать фотоаппарат и порвали бейдж, прикрепленный к его одежде.

Амур.инфо напоминает, что съемка в общедоступных местах, к которым относится и территория детского сада, разрешена.

В Уголовном кодексе есть статья № 144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Виновные, в соответствии с ней, наказываются штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

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