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Благовещенка обнаружила на лестнице детсада двух полураздетых малышей

Благовещенка обнаружила на лестнице детсада двух полураздетых малышей

Жительница Моховой Пади 17 марта, придя в местный детский сад при школе № 23, обнаружила на улице двух маленьких детей. Малыши были одни и без верхней одежды. Мальчик и девочка ясельного возраста стояли на лестнице, ведущей ко входу в их группу.

По словам женщины, в обеденное время она пришла со своим ребенком в детсад и услышала детские крики.

«Вначале я подумала, что где-то просто окно открыто в группе. Детки шумели так, как это обычно бывает, если они играют. Потом я завернула за угол и увидела, что звуки шли не из окна – на лестнице стояли мальчик и девочка. Из одежды на них было только то, в чем они ходят в группе – на мальчике футболка и шорты, на девочке – футболка и юбочка. И рядом вообще никого из взрослых», – поделилась жительница Моховой Пади Оксана.

Женщина подбежала к детям и занесла их в группу. Дверь с лестницы была не заперта. В предбаннике ей встретилась нянечка, разговаривавшая в этот момент с одной из родительниц. Воспитательница находилась в группе с другими детьми.

«Они так удивлены все были! Никто не заметил, как двое малышей вышли из группы, открыли входную дверь и оказались на улице. Это ведь они не только замерзнуть могли, но и упасть с этой лестницы. Деткам по возрасту до двух лет, совсем крохи. Непонятно, как это могло случиться и почему дверь вообще была незаперта. Я, конечно, начала ругаться, высказала все, что я думаю по этому поводу», – рассказала Оксана.

Женщина позвонила в городское управление образования и сообщила о случившемся. По ее словам, в управлении быстро отреагировали и тут же перезвонили в детский сад. А спустя некоторое время сотрудники дошкольного учреждения связались с Оксаной и попросили написать заявление на имя директора школы № 23, к которой относится этот детсад.

«Меня попросили письменно обрисовать ситуацию. Сейчас, как мне сказали, там проводят внутреннюю проверку», – добавила женщина.

Между тем в пресс-службе мэрии сообщили, что официальная информация об этом инциденте в управлении образования отсутствует.

К детскому саду в Моховой Пади выехал фотограф Амур.инфо. По заданию редакции, он с улицы фотографировал здание учреждения, но в этот момент оттуда выбежали двое сотрудниц и начали препятствовать съемке. В агрессивной форме они пытались забрать фотоаппарат и порвали бейдж, прикрепленный к его одежде.

Амур.инфо напоминает, что съемка в общедоступных местах, к которым относится и территория детского сада, разрешена.

В Уголовном кодексе есть статья № 144 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Виновные, в соответствии с ней, наказываются штрафом в размере до 80 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Tosha

    Tosha
    2 часа назад

    журналисты амур.инфо своей смертью не помрут

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    А в чём новость то? Что такого случилось?

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    мы в садике вообще детскими совочками подкоп рыли под забором. недели три. сбежать задумывали. жалко альфы тогда не было, а то знатный репортаж бы вышел. прогремели бы, тэкскзать.

  • Вицли

    Вицли
    1 час назад

    Юные Бонни и Клайд :)

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    1 час назад

    Новость ни о чем! Для статистики и объема!

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    За такими крохами глаз да глаз нужен. Конечно, это недопустимо, что малыши остались без присмотра.

  • Док

    Док
    1 час назад

    они покурить просто вышли

  • Ксю +100500

    Ксю +100500
    1 час назад

    может новость и ни о чем, но посмотрела бы я на Вас если бы это были Ваши дети...

    И спасибо женщине что она завела их в группу и что это не оказался какой нибудь дяденька и не увел детей в машину или еще куда нибудь...

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    1 час назад

    Ничего не увидел...

  • ok_Наталья Липатова

    ok_Наталья Липатова
    1 час назад

    уволить таких нянек и воспитателей!

  • Johnny-Bi

    Johnny-Bi
    1 час назад

    ok_Наталья Липатова

    уволить таких нянек и воспитателей!



    ага, на пороге же очередь стоит! зарплату-то в 5 тыщ. не везде платят! ату их!

  • Elena65

    Elena65
    1 час назад

    К детскому саду в Моховой Пади выехал фотограф Амур.инфо. По заданию редакции, он с улицы фотографировал здание учреждения, но в этот момент оттуда выбежали двое сотрудниц и начали препятствовать съемке. В агрессивной форме они пытались забрать фотоаппарат и порвали бейдж, прикрепленный к его одежде.

    А я видела другое,женщины-работницы детсада правильно делали, документы им никто не показывал, а ваши бейджики на цветном принтере можно распечатать, я рядом живу и слышала, как работники сада просили документы, а фотограф пытался силой прорваться.

    если я правильно думаю детсады и школы закрытые учреждения и пройти можно только с документами.

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    >журналисты амур.инфо своей смертью не помрут

    Ржачую неистово

  • Br35

    Br35
    1 час назад

    >слышала, как работники сада просили документы, а фотограф пытался силой прорваться.

    А потом он раскидал их, вломился в детский садик и украл всю еду у ребятишек! Я тоже рядом живу, всё видел!

  • ЮляшаЯ

    ЮляшаЯ
    1 час назад

    Даже если и зарплата 5тас как пишите чтож теперь за детьми не нужно смотреть! Ужасная история с детьми могло все что угодно произойти! Столько собак там бегают могли и покусать.

  • Tosha

    Tosha
    1 час назад

    Elena65

    К детскому саду в Моховой Пади выехал фотограф Амур.инфо. По заданию редакции, он с улицы фотографировал здание учреждения, но в этот момент оттуда выбежали двое сотрудниц и начали препятствовать съемке. В агрессивной форме они пытались забрать фотоаппарат и порвали бейдж, прикрепленный к его одежде. А я видела другое,женщины-работницы детсада правильно делали, документы им никто не показывал, а ваши бейджики на цветном принтере можно распечатать, я рядом живу и слышала, как работники сада просили документы, а фотограф пытался силой прорваться. если я правильно думаю детсады и школы закрытые учреждения и пройти можно только с документами.



    зато выходи и выноси запросто

  • Опаньки

    Опаньки
    1 час назад

    Ну втык надавать, чтоб клювом не щелкали, это да. Ребятня и свалить могла в неизвестном направлении, так то. На дворе не лето и это не у бабушки в деревне, это окраина города.

    Но с какого фотограф стал таким храбрым?

    Бейджик не удостоверение.

    А мож ты с каким умыслом там фотаешь, на морде лица ничего у тебя не написано.

  • Кортик

    Кортик
    59 минут назад

    Elena65

    если я правильно думаю детсады и школы закрытые учреждения и пройти можно только с документами.



    Да-да, для они становятся особенно закрытыми даже с документами когда заведующей надо как то прикрыть свою жопу )))

  • Br35

    Br35
    54 минуты назад

    >Но с какого фотограф стал таким храбрым?

    Любой из родителей может заходить на территорию и ему ничего не запрещает достать фотоаппарат и снять живописное архитектурное творение, и на него не набросится стая бешенных орущих тёток. А суть в том, что у кого-то просто полыхает от факта что инфа о халатном отношении к работе с детьми внезапно вылилась в СМИ. Обделались, и сразу же обделались второй раз. :)

  • Татьяна90

    Татьяна90
    45 минут назад

    Опаньки

    Ну втык надавать, чтоб клювом не щелкали, это да. Ребятня и свалить могла в неизвестном направлении, так то. На дворе не лето и это не у бабушки в деревне, это окраина города. Но с какого фотограф стал таким храбрым? Бейджик не удостоверение. А мож ты с каким умыслом там фотаешь, на морде лица ничего у тебя не написано.



    Полностью с Вами согласна. Втык точно надавать.Детки малипуськи совсем, мало ли чего могло случиться. А воспитателя сейчас по большей степени молодые,которые в телефон уткнутся и ничего кроме соц.сетей не видят. Сама когда дочь в сад отвожу переживаю за неё( На воспитателях все таки большая ответственность висит за жизнь и здоровье ребенка!

  • Правило №1

    Правило №1
    15 минут назад

    Фотограф красафчег! Тех, кто воспрепятствовал, привлечь и наказать как полагается, по полной. Мало того, халатность работников, да ещё и наплевательское отношение к СМИ и законам РФ.

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