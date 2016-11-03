Жители Тынды хотят поддержать «антимедведевский» митинг

Население Тынды готово провести свой антикоррупционный митинг. Жители города уже подали соответствующее уведомление в тындинскую администрацию. Текст документа есть в распоряжении ИА «Амур.инфо».

«Цель публичного мероприятия: побудить фракцию ЕР в городской Думе и Администрацию г. Тынды привести Устав г. Тынды в соответствие с действующим законодательством о местном самоуправлении и волеизъявлением граждан г. Тынды – истинной власти в муниципальном образовании», – говорится в уведомлении.

Митинг в Тынде должен состояться 26 марта на площади 25-летия БАМа. Время проведения – с 13:00 до 15:00. Организаторы рассчитывают, что он соберет порядка 500 человек.

Мэр Тынды Евгений Черенков уже дал свое согласие на проведение митинга.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», известно, что «антимедведевский» митинг планируют провести и в Благовещенске. Акция является всероссийской, к ней собираются подключиться порядка 50 городов. Инициатор – оппозиционер Алексей Навальный.

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