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17марта
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Сегодня, 13:10 9

Жители Тынды хотят поддержать «антимедведевский» митинг

Население Тынды готово провести свой антикоррупционный митинг. Жители города уже подали соответствующее уведомление в тындинскую администрацию. Текст документа есть в распоряжении ИА «Амур.инфо».

«Цель публичного мероприятия: побудить фракцию ЕР в городской Думе и Администрацию г. Тынды привести Устав г. Тынды в соответствие с действующим законодательством о местном самоуправлении и волеизъявлением граждан г. Тынды – истинной власти в муниципальном образовании», – говорится в уведомлении.

Митинг в Тынде должен состояться 26 марта на площади 25-летия БАМа. Время проведения – с 13:00 до 15:00. Организаторы рассчитывают, что он соберет порядка 500 человек.

Мэр Тынды Евгений Черенков уже дал свое согласие на проведение митинга.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», известно, что «антимедведевский» митинг планируют провести и в Благовещенске. Акция является всероссийской, к ней собираются подключиться порядка 50 городов. Инициатор – оппозиционер Алексей Навальный.

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#митинги #Тында

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Baska

    Baska
    57 минут назад

    одолели их медведи

  • Kulibin

    Kulibin
    50 минут назад

    Причём здесь медведев?

  • Kulibin

    Kulibin
    50 минут назад

    У нас монархия в стране

  • romaks

    romaks
    49 минут назад

    всё законно - никаких революций.

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    28 минут назад

    Надо побольше митингов проводить что бы власти плохо спали так хочеться на них смотреть когда им плохо становиться....

  • Maikl

    Maikl
    13 минут назад

    Молодцы!!!

  • Baska

    Baska
    6 минут назад

    как причем? не спят скальпы снимают, колечат

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 минута назад

    Не уловил связи с Медведевым в этом митинге

  • Noir

    Noir
    53 секунды назад

    Такие митинги для власти как ток-шоу: 2 часа поорут и разойдутся, в понедельник на работу. Кстати, "белый дом" работает по воскресениям, а то зрителей не будет?

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