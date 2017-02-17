Закрытие лыжного сезона и празднование Дня присоединения Крыма: выходные в Благовещенске

Фото: bodyroom.ru

В этот уикенд в городе пройдет открытое первенство Благовещенска по лыжным гонкам, которое ознаменует закрытие лыжного сезона. На площади Ленина горожане отпразднуют День присоединения Крыма к России. Кроме того, в городе пройдет фестиваль моды для детей и подростков «Поколение Next». Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 18 марта

Дом ремесел приглашает на мастер-классы: в 10:00 мастер-классы по керамике, народной кукле и мастер-класс в технике бисероплетение; в 10:30 – мастер-класс в технике скрапбукинг.

В 11:00 на цокольном этаже АОДНТ состоится открытое первенство города Благовещенска по стрельбе из спортивного лука «Стрелы совы». В мероприятии примут участие около 30 спортсменов из Хабаровска, Благовещенска и Белогорска.

В 14:00 на площади Ленина начнется фестиваль «Крымская весна», посвященный присоединению Крыма к России. Новая памятная дата появилась в России 18 марта 2014 года. В этот день был подписан межгосударственный договор о вхождении в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

В 17:00 в зале ГДК покажут спектакль по пьесе Ольшанского образцовой театральной студии «Этюд» под названием «Тринадцатая звезда».

В АОДНТ в 17:00 состоится VII фестиваль моды для детей и подростков «Поколение Next».

В театре кукол в 11:00 можно будет посмотреть спектакль «По-щучьему велению». А в театре драмы в 18:00 покажут «Рыцарские страсти».

Воскресенье, 19 марта

В Доме ремесел в 10:00 начнется мастер-класс в технике бисероплетение, в 14:00 – мастер-класс по керамике.

В ОКЦ в 11:00 начнется концерт коллектива Общественно-культурного центра «Незнайка. Где водятся волшебники?».

В 11:00 в СОШ № 15 пройдет открытое первенство города Благовещенска по скалолазанию памяти Шерстнева и Крашенининой.

Областная детская библиотека в 14:30 приглашает на арт-досуг «Путешествие по стране и сказкам королевского вельможи». В 11:00 и 12:30 здесь же начнется научное шоу о звуках «Все о пищалке и дрожалке». А в 14:00 состоится мастер-класс «Петух Погремень».

В театре кукол в 11:00 можно посмотреть спектакль «История старого дуба». В театре драмы в 11:00 начнется мюзикл «Сокровища старого пирата», а в 18:00 – комедия «Жениха вызывали?..».

В ГДК в 17:00 театр-студия «Демиурги» покажет спектакль «Опасный поворот».

Суббота и воскресенье, 18 и 19 марта

В течение выходных будет проходить первенство города Благовещенска по художественной гимнастике «Веснушки». Место проведения – спорткомплекс «Юность». Начало в 10:00.

Также в городе проведут открытое первенство Благовещенска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего сезона». Начало в 11:00, место проведения – лыжная база «Россия». В мероприятии примет участие около 70 человек.

Любители посмотреть фильмы на больших экранах могут сходить в кинотеатры на следующие ленты: «Везучий случай» «Мульт в кино. Выпуск № 49», «Сплит», «Красавица и Чудовище», «Конг: остров черепа», «Логан», «Зверопой», «На игле – 2: трейнспоттинг», «Любовь с ограничениями», «После тебя», «Мальчишник в Паттайе», «После тебя». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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#жизнь #отдых

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