Житель Ярославля провалился под землю на автобусной остановке (видео)

Фото: youtube.com

В Ярославле мужчина провалился под землю, ожидая автобус на остановке. Инцидент произошёл в четверг, 16 марта, на улице Большой Октябрьской. Кадры ЧП зафиксировали видеокамеры, передаёт «Городской телеканал».

Очевидцы поспешили на помощь пострадавшему и вызвали полицию и скорую помощь. Позже 62-летнего мужчину доставили в одну из городских больниц. Врачи диагностировали у него многочисленные ушибы, оказали первую помощь и отправили на лечение домой.

Ход восстановительных работ на месте техногенной аварии проинспектировал мэр Ярославля Владимир Слепцов. Как выяснилось, причиной необычного происшествия стал изношенный коллектор. По словам сотрудников ОАО «Ярославльводоканал», местные сети были проложены более полувека назад – в 1965 году.

«Будем укладывать новые трубы. Пролёт небольшой – в пределах 12 метров. Трубы на месте. Материал есть, техника есть», – сказал заместитель технического директора по водоотведению «Ярославльводоканала» Василий Колотов.

Заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов также прокомментировал ситуацию, пообещав устранить неполадки в течение недели.

«При благоприятных погодных условиях мы полностью восстановим дорожное покрытие, а сейчас будем заниматься восстановлением после аварии газонов, восстановлением тротуарной плитки и остановочного павильона. Максимально мэром поставлена задача сделать всё за неделю вместе с асфальтовыми работами», – отметил он.

В настоящее время место аварии огорожено, на перекрёстке Большой Октябрьской с Городским валом частично ограничено движение.

Просмотров всего: 214

#здоровье #происшествия

распечатать