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Сегодня, 11:54 6

При аварии на Новотроицком шоссе пострадали шесть человек

При аварии на Новотроицком шоссе пострадали шесть человек
Фото: dtpgram_blg/Instagram

Амурская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии на 18 километре дороги Благовещенск – Свободный. Около 22:30 16 марта столкнулись машина скорой помощи и иномарка. По данным пресс-службы управления МВД, в ДТП пострадали шесть человек.

Предварительно установлено, что водитель 1990 года рождения, управляя Nissan Tiida Latio, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем скорой помощи.

В результате ДТП ранены водитель и пассажир автомобиля Nissan Tiida Latio, а также водитель 1956 года рождения, женщины-пассажиры 1953 и 1964 годов рождения, девочка-пассажир 2002 года рождения, находящиеся в автомобиле скорой помощи.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Просмотров всего: 2487

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Морской человек

    Морской человек
    2 часа назад

    А все ли пассажиры Скорой помощи были пристегнуты ремнями безопасности?

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    1 час назад

    в УАЗе есть ремни?

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    там подушки безопасности с гусиным пером.

  • Dr.SaVaNt

    Dr.SaVaNt
    1 час назад

    ExEshNICK_2

    в УАЗе есть ремни?



    в новых буханках есть

  • mihlena

    mihlena
    13 минут назад

    Морской человек

    А все ли пассажиры Скорой помощи были пристегнуты ремнями безопасности?



    Интересно к чему их там пристегивать ? К лавочке ( которая одна на весь салон ) или к полу ?

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    Пора машины СМП делать бронированные!

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