При аварии на Новотроицком шоссе пострадали шесть человек

Фото: dtpgram_blg/Instagram

Амурская полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту аварии на 18 километре дороги Благовещенск – Свободный. Около 22:30 16 марта столкнулись машина скорой помощи и иномарка. По данным пресс-службы управления МВД, в ДТП пострадали шесть человек.

Предварительно установлено, что водитель 1990 года рождения, управляя Nissan Tiida Latio, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем скорой помощи.

В результате ДТП ранены водитель и пассажир автомобиля Nissan Tiida Latio, а также водитель 1956 года рождения, женщины-пассажиры 1953 и 1964 годов рождения, девочка-пассажир 2002 года рождения, находящиеся в автомобиле скорой помощи.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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#ДТП #происшествия

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