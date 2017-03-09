Турция ввела 130 % пошлины на поставки пшеницы и кукурузы из России

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С 15 марта Турция ввела пошлины на поставки подсолнечного шрота, пшеницы и кукурузы для российских поставщиков, передаёт агентство «Интерфакс». По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, Анкара приостановила выдачу лицензий из ряда стран, но, в первую очередь, это касается ключевого экспортёра – России».

Он уточнил также, что пошлина для РФ отныне составит 130 %. «При такой, по сути, запретительной пошлине поставок может не быть», – констатировал Рылько.

Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП) обратилась к главе Минсельхоза РФ Александру Ткачёву с требованием «принять энергичные меры для возобновления беспрепятственного экспорта российской сельскохозяйственной продукции в Турецкую Республику».

С июля 2016 по февраль 2017 года Турция импортировала около 2 миллионов тонн российской пшеницы, уступая по этим показателям лишь Египту. В 2015-2016 годы объём поставок достиг 3,1 миллиона тонн.

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#торговля #экономика

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