Голливуд перезапустит «Матрицу» с чернокожим Нео и без сестёр Вачовски

Фото: kino-teatr.ru

Американская киностудия Warner Bros. Entertainment находится на ранних стадиях разработки обновлённой версии культового фантастического фильма «Матрица». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, окончательный формат нового проекта пока не утверждён. Переговоры о написании сценария ведутся с Заком Пенном, работавший над фильмами «Люди Икс» и «Мстители». В качестве претендента на главную роль рассматривается 30-летний чернокожий актёр Майкл Бакари Джордан (фильмы «Фантастическая четвёрка», «Лига справедливости», сериал «Родители»).

Сестры Вачовски (бывшие братья Вачовски), которые являются создателями оригинального фильма, в данный момент не привлечены к работе над ремейком, формат их возможного участия в проекте не определён.

Идея новой версии «Матрицы» принадлежит продюсеру оригинальной трилогии Джоэлу Сильверу. В 2012 году он продал свои авторские права студии Warner Bros. за 30 миллионов долларов.

Первая часть «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году, через четыре года, в 2003, вышли ещё два фильма – «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Главную роль в трилогии исполнил Киану Ривз.

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