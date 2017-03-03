Амурчанин привез из Таиланда кастет и дубинку

Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

На таможенном контроле в аэропорту Благовещенска у амурчанина, прибывшего авиарейсом из Бангкока, были обнаружены металлическая телескопическая дубинка и кастет, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

На территории России запрещается оборот кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия. Эксперты заключили, что найденные предметы относятся именно к этой категории.

Не задекларировав товар, гражданин России совершил административное правонарушение. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По одной статье штраф составляет в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения. Другая статья влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 2 500 рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения.

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