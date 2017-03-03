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Амурчанин привез из Таиланда кастет и дубинку

Амурчанин привез из Таиланда кастет и дубинку
Фото: пресс-служба Благовещенской таможни

На таможенном контроле в аэропорту Благовещенска у амурчанина, прибывшего авиарейсом из Бангкока, были обнаружены металлическая телескопическая дубинка и кастет, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

На территории России запрещается оборот кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия. Эксперты заключили, что найденные предметы относятся именно к этой категории.

Не задекларировав товар, гражданин России совершил административное правонарушение. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 и статье 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

По одной статье штраф составляет в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения. Другая статья влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 2 500 рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения.

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#таможня

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Акционер2016

    Акционер2016
    3 часа назад

    хорошо что не сифилис

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    3 часа назад

    кастет не трихоманада

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад



    На территории России запрещается оборот кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия.



    А куда он их оборачивал?

  • evgenii-456

    evgenii-456
    2 часа назад

    ппц! теперь и за кирпич можно привлечь!?

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад



    ~~На территории России запрещается оборот кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия.



    И это тоже?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Oldlord



    ~~На территории России запрещается оборот кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия.



    И это тоже?



    ЗЫ: Интересно, а он чеки сохранил?

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Бред конечно...

  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Проще у китайцев купить, чем везти из Бангкока.

  • Kulibin

    Kulibin
    50 минут назад

    Умственные способности этого амурчанина минимальны

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