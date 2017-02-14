Госдума не одобрила инициативу амурских депутатов о наказании рублем проигравших спортсменов

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Комитет Государственной думы по спорту не поддержал поправки об ограничении зарплат членам сборных. Законопроект о наказании рублем спортсменов и тренеров сборных команд в случае выбывания из соревнования на его ранних этапах предложили амурские депутаты. Но депутаты Госдумы посчитали, что это противоречит действующему законодательству, пишет «Парламентская газета».

Документ был разработан ещё в 2014 году заксобранием Амурской области. Сегодня поправки актуализированы по инициативе группы депутатов от фракции КПРФ. Проектом закона объёмы финансирования тренеров и игроков сборных команд ставятся в зависимость от успешности выступления сборных команд.

«С идеей этой не согласиться нельзя. Всегда, когда спортсмены проигрывают, хочется наказать их рублём. Но это противоречат нормам Трудового кодекса и ряду других законов», – отметил председатель профильного думского комитета Михаил Дегтярёв.

Также депутат заметил, что предлагаемый в поправках механизм «может ударить по детским тренерам и тренерам из глубинки и стать инструментом для элементарного сведения счетов».

Документ рекомендовано отклонить в первом чтении. Кроме того, на законопроект отрицательное заключение подготовил Аппарат Госдумы.

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