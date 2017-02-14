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Сегодня, 10:45 7

Госдума не одобрила инициативу амурских депутатов о наказании рублем проигравших спортсменов

Госдума не одобрила инициативу амурских депутатов о наказании рублем проигравших спортсменов
Фото: www.tvc.ru

Комитет Государственной думы по спорту не поддержал поправки об ограничении зарплат членам сборных. Законопроект о наказании рублем спортсменов и тренеров сборных команд в случае выбывания из соревнования на его ранних этапах предложили амурские депутаты. Но депутаты Госдумы посчитали, что это противоречит действующему законодательству, пишет «Парламентская газета».

Документ был разработан ещё в 2014 году заксобранием Амурской области. Сегодня поправки актуализированы по инициативе группы депутатов от фракции КПРФ. Проектом закона объёмы финансирования тренеров и игроков сборных команд ставятся в зависимость от успешности выступления сборных команд.

«С идеей этой не согласиться нельзя. Всегда, когда спортсмены проигрывают, хочется наказать их рублём. Но это противоречат нормам Трудового кодекса и ряду других законов», – отметил председатель профильного думского комитета Михаил Дегтярёв.

Также депутат заметил, что предлагаемый в поправках механизм «может ударить по детским тренерам и тренерам из глубинки и стать инструментом для элементарного сведения счетов».

Документ рекомендовано отклонить в первом чтении. Кроме того, на законопроект отрицательное заключение подготовил Аппарат Госдумы.

Просмотров всего: 727

#закон #спорт

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • AmurLand

    AmurLand
    3 часа назад

    Надо предложить наказывать рублём дядек и тётек, которые выпускают подобные отклонённые инициативы.

  • Акционер2016

    Акционер2016
    3 часа назад

    надо наказывать депутатов чьи законы в последствии отменяются или в них вносятся поправки (работа бракодела не должна оплачиваться)

  • Кварц

    Кварц
    3 часа назад

    Вот еще бы они внесли инициативу не наказывать рублем руководителей бюджетных организаций. Нелогично при зарплате в 20 тыс. руб. выносить штраф в 50 тыс. за нарушение Правил противопожарной безопасности, выразившемся в отсутствии журнала учета проведения инструктажа.

    Можно наказать, иногда нужно наказать, но сумма должна быть адекватной, например 50% зарплаты, а не 300. Выход один - увольняться. А кто пойдет на это место при остром недостатке на селе врачей, учителей, библиотекарей?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Кварц

    Вот еще бы они внесли инициативу не наказывать рублем руководителей бюджетных организаций. Нелогично при зарплате в 20 тыс. руб. выносить штраф в 50 тыс. за нарушение Правил противопожарной безопасности, выразившемся в отсутствии журнала учета проведения инструктажа. Можно наказать, иногда нужно наказать, но сумма должна быть адекватной, например 50% зарплаты, а не 300. Выход один - увольняться. А кто пойдет на это место при остром недостатке на селе врачей, учителей, библиотекарей?



    Вот и бесит, работаю в закупках, так я в год не зарабатываю столько, чтобы за один месяц штрафов уплатить, если придёт проверка! И это не от того, что специально нарушаешь, а потому как закон постоянно переписывают, что-то понимала не так, как контролёры. Или проходит суд и решение переворачивает всё понимание ФАСа в каком-то вопросе. Не успеваешь за всем(

  • avantura

    avantura
    2 часа назад

    Надо наказывать депутатов всех уровней за всё. Зарплата огромная, а толку от их работы нет никакого.

  • Зритель

    Зритель
    1 час назад

    Все нормально. Показали свой кретинизм.

  • СаняCh

    СаняCh
    9 минут назад

    avantura

    Надо наказывать депутатов всех уровней за всё. Зарплата огромная, а толку от их работы нет никакого.



    Согласен полностью.Может удивлю, но некоторые вовсе забросили работу депутата и жируют в Москве. #АбрамовЗАТУМБОЧКУ!

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