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Сегодня, 10:12 0

Минздрав отказался от идеи запрета на продажу табака к 2035 году

Минздрав отказался от идеи запрета на продажу табака к 2035 году
Фото: Новый Тамбов

Доработанный проект антитабачной концепции Минздрава не содержит запрета на продажу табака к 2035 году. Об этом «Интерфаксу» сообщил официальный представитель ведомства Олег Салагай.

«Рядом специалистов предлагалось установить конкретную дату запрета свободной продажи табака, однако такое предложение на текущий момент не нашло широкой экспертной поддержки и по этой причине не включено Министерством в актуальный текст проекта концепции», – заявил Салагай.

Представитель Минздрава также добавил, что одной из основных задач антитабачной политики во всём мире является формирование свободного от табака поколения, а также последовательное выведение в будущем данного вредоносного товара с рынка.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что доработанный проект антитабачной концепции предполагает к 2035 году запретить свободную продажу табака.

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#закон #здоровье #торговля

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