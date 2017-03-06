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Приамурье вошло в десятку регионов с самыми старыми легковушками

Приамурье вошло в десятку регионов с самыми старыми легковушками
Фото: www.autostat.ru

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года – такие данные получили аналитики агентства «Автостат». Легковушки Амурской области, согласно этому исследованию, вошли в десятку самых старых – их возраст составил 18,6 года. Более старым транспортом пользуются в Калининградской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, Приморском и Камчатском краях.

Исследование парка транспортных средств проводилось по состоянию на 1 января 2017 года. Год назад этот показатель был равен 12,5 года – машины россиян в среднем были моложе на 0,4 года. Увеличение среднего возраста во многом связано со снижением темпов обновления парка.

Наименьший средний возраст парка легковых автомобилей зафиксирован в Татарстане – 9,6 года. Только в этом субъекте Российской Федерации он оказался ниже отметки в 10 лет, год назад таких регионов было три.

В 29 регионах парк оказался моложе, чем в целом по стране. В Белгородской области средний возраст местного автопарка (12,9 года) идентичен общероссийскому показателю.

В остальных же субъектах РФ парк легковых автомобилей старше. При этом самый возрастной отмечен в отдельных регионах Дальнего Востока, где средний возраст легковых автомобилей превышает 20 лет.

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#транспорт

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    3 часа назад

    а где эньги взять на новые легковушки пгастите ?

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    3 часа назад

    А куда здесь на новых ездить?

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    ~~А зачем вам машина, если дорог нет? ©

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Зато у нас авиабилеты дорогие.

  • Седьмой

    Седьмой
    2 часа назад

    Конечно они будут старыми с такими пошлинами на ввоз!) а русское ведро брать не хочется оно хуже старых иномарок. Даже крашт тест не проходят. Уступают по комфортности. Да и за 40 лет выпуска практически ни чего не изменилось поменяли вид а база авто таже. И уж простите цены на них уж явно завышены.

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    Да и не только легковушки, в Приамурье самые старые люди, точнее доля пенсионного возраста выше, чем в друин регионах.

  • Васик

    Васик
    1 час назад

    не зря затронули тему, говорят если ДЭ-Билу что то капнуло на голову то он это будет мусолить до тех пор пока не сделает и успокоится, так и тут. что то замышляют эти биллы, что то ДЭ-Бильное сотворят против народа ДВ...

  • лань

    лань
    1 час назад

    В то же время самые низкие возрастные рамки фиксируются в Тыве, Амурской и Магаданской областях, где стариками становятся в 56,9, 58 и 58,3 года соответственно. Подобная демографическая обстановка, считают ученые, характерна для самых бедных стран Африки.А авто самые старые потому что у людей в Амурской области нет денег на их обнавление,так как одни из высоких цен на капремонт,продукты питания и т.д. по сравнению с другими регионами.

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад

    Странно видеть Приморье в лидерах по самым старым авто.

    Это с ихним-то соседством с самой мощной автопромышленностью мира.

  • СаняCh

    СаняCh
    14 минут назад

    лань ЛДПР

    В то же время самые низкие возрастные рамки фиксируются в Тыве, Амурской и Магаданской областях, где стариками становятся в 56,9, 58 и 58,3 года соответственно. Подобная демографическая обстановка, считают ученые, характерна для самых бедных стран Африки.А авто самые старые потому что у людей в Амурской области нет денег на их обнавление,так как одни из высоких цен на капремонт,продукты питания и т.д. по сравнению с другими регионами.



    А Пиморье лидирует потому что там вообще труба. Бедность, разруха, крах! Смешной попозиционер

  • Mehta

    Mehta
    8 минут назад

    Лучше старый ипонец, чен мовое ведро калина. если что. Я своего витца ни за какие кавришки не поменяю ну и что что он 2003 года, он самый любимый и самый хорошый машин в мире. Кушает мало, дешев в обслуживании, комфорт похлеще ведра- ОТАК!

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