Приамурье вошло в десятку регионов с самыми старыми легковушками

Фото: www.autostat.ru

Средний возраст легковых автомобилей в России составляет 12,9 года – такие данные получили аналитики агентства «Автостат». Легковушки Амурской области, согласно этому исследованию, вошли в десятку самых старых – их возраст составил 18,6 года. Более старым транспортом пользуются в Калининградской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, Приморском и Камчатском краях.

Исследование парка транспортных средств проводилось по состоянию на 1 января 2017 года. Год назад этот показатель был равен 12,5 года – машины россиян в среднем были моложе на 0,4 года. Увеличение среднего возраста во многом связано со снижением темпов обновления парка.

Наименьший средний возраст парка легковых автомобилей зафиксирован в Татарстане – 9,6 года. Только в этом субъекте Российской Федерации он оказался ниже отметки в 10 лет, год назад таких регионов было три.

В 29 регионах парк оказался моложе, чем в целом по стране. В Белгородской области средний возраст местного автопарка (12,9 года) идентичен общероссийскому показателю.

В остальных же субъектах РФ парк легковых автомобилей старше. При этом самый возрастной отмечен в отдельных регионах Дальнего Востока, где средний возраст легковых автомобилей превышает 20 лет.

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