Задолженность по зарплате в России выросла в феврале на 11,8 %

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2017 года составила 3 миллиарда 613 миллионов рублей. За февраль она повысилась на 381 миллион, или на 11,8 %. Информация опубликована Росстатом. Основная доля долгов – 99,6 % – возникла из-за отсутствия у организаций собственных средств, сообщает «Интерфакс». В этом разделе Приамурье находится на 4 месте.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 16 миллионов рублей. Эта задолженность уменьшилась в феврале на один миллион рублей. Резко – в 3,8 раза – выросла задолженность из федерального бюджета – до 11 миллионов. Долги бюджетов субъектов Российской Федерации составили 1,2 миллиона рублей, снизившись на 6 миллионов. Местные бюджеты должны работникам 4 миллиона рублей.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств приходится на Приморский край – 572,1 миллиона рублей. Следом с большим отрывом идут Хабаровский край – 274,2 миллиона рублей, Мурманская область – 210,9 миллиона рублей. Амурская область находится на 4 месте – 158,7 миллиона рублей. Следом за Приамурьем идут Республика Коми и Санкт-Петербург.

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