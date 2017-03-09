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Сегодня, 10:04 6

Задолженность по зарплате в России выросла в феврале на 11,8 %

Задолженность по зарплате в России выросла в феврале на 11,8 %
Фото: www.msktambov.ru

Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 марта 2017 года составила 3 миллиарда 613 миллионов рублей. За февраль она повысилась на 381 миллион, или на 11,8 %. Информация опубликована Росстатом. Основная доля долгов – 99,6 % – возникла из-за отсутствия у организаций собственных средств, сообщает «Интерфакс». В этом разделе Приамурье находится на 4 месте.

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 16 миллионов рублей. Эта задолженность уменьшилась в феврале на один миллион рублей. Резко – в 3,8 раза – выросла задолженность из федерального бюджета – до 11 миллионов. Долги бюджетов субъектов Российской Федерации составили 1,2 миллиона рублей, снизившись на 6 миллионов. Местные бюджеты должны работникам 4 миллиона рублей.

Наибольший размер просроченной задолженности по заработной плате из-за отсутствия собственных средств приходится на Приморский край – 572,1 миллиона рублей. Следом с большим отрывом идут Хабаровский край – 274,2 миллиона рублей, Мурманская область – 210,9 миллиона рублей. Амурская область находится на 4 месте – 158,7 миллиона рублей. Следом за Приамурьем идут Республика Коми и Санкт-Петербург.

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#экономика

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Комментарии
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  • Белый лист

    Белый лист
    4 часа назад

    Главное что у нас постепенно задолжности по зарплате уменьшаются.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    У вас видать исключение, на большинстве фирм долги только ростут.

  • frfatdfh

    frfatdfh
    2 часа назад

    а сколько долгов у тех кто не официально работае...

  • Пушоня

    Пушоня
    1 час назад

    Белый лист

    Главное что у нас постепенно задолжности по зарплате уменьшаются.



    Да это уж точно, судя по статье того же амур-инфо уменьшились. значит улучшения будут

    http://www.amur.info/news/2017/03/13/122089

  • Wide

    Wide
    53 минуты назад

    Здорово! Наша область гасит долги...скоро совсем сократят задолжность)

  • СаняCh

    СаняCh
    23 минуты назад

    Пушоня

    Белый лист

    Главное что у нас постепенно задолжности по зарплате уменьшаются.



    Да это уж точно, судя по статье того же амур-инфо уменьшились. значит улучшения будут

    http://www.amur.info/news/2017/03/13/122089



    То долги уменьшились, то увеличились. Когда АИ даст точную информацию?

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