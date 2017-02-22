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Велосипедные дорожки в Благовещенске могут появиться на Новотроицком шоссе и на улице Краснофлотской

Велосипедные дорожки в Благовещенске могут появиться на Новотроицком шоссе и на улице Краснофлотской
Фото: Velosipedinfo.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов и мэр Благовещенска Валентина Калита обсудили планы работы по строительству и ремонту дорог областной столицы. Один из вопросов, который затронули на встрече, – велосипедные дорожки. В настоящий момент рассматриваются два варианта – Новотроицкое шоссе и улица Краснофлотская.

«Впервые в истории города у нас появится возможность сделать велосипедные дорожки. Мы рассматриваем два варианта. Первый – это велосипедная дорожка по Новотроицкому шоссе до картодрома. Второй участок – от парка 40 лет ВЛКСМ до улицы Островского, к тому же здесь есть точки проката велосипедов», – рассказала мэр областной столицы Валентина Калита.

Глава региона попросил добавить пункты продажи карточек для проката велосипедов, чтобы их можно было приобрести не только в гостинице «Зея», но и в других местах.

«Наша задача – довести направление велосипедной дорожки, которая в сторону свободненской трассы, до развилки Белогорья, Моховой Пади. Надо с каждым годом продлевать дорожку. Ведь эта трасса ведёт к излюбленным местам отдыха горожан, в числе которых и базы отдыха, и водохранилище. Также попрошу благовещенскую администрацию отработать с предпринимателями, создать сопутствующую инфраструктуру вдоль велосипедных дорожек, чтобы путешествие по ним было комфортным», – поручил Александр Козлов.

Также обсуждалась ремонтная кампания по городским дорогам. В 2014 году, когда Благовещенск получил статус столицы Приамурья, было принято решение из областного бюджета ежегодно в течение пяти лет направлять на городские дороги 300 миллионов рублей. Была поставлена задача разработать карту дорожных работ с учётом мнения населения, также к обсуждению привлекать общественников, дорожников, коммунальщиков, ГИБДД. Валентина Калита сообщила, что все проекты, которые представлены губернатору, согласованы и с образовательными учреждениями, что было сделано впервые.

«…На карте схематично отражено, что уже сделано за эти 3 года, а это очень значимо, а также что планируется на ближайшие годы. На сегодняшний день благодаря тому, что стабильно мы получаем поддержку от правительства Амурской области, мы смогли отстроить системный подход по каждому отдельному кварталу города Благовещенска. Сегодня мы взяли на себя обязательства по тем направлениям, про которые вы говорили – это строительство новых дорог для многодетных семей, 800-й квартал, где мы в этом году отремонтируем дороги, поставим два светофора, транспортная развязка, которая идёт от микрорайона, от центра города будет доступна для жителей этого района. Мы продолжаем выполнять ваше поручение по улице Фрунзе», – доложила Валентина Калита.

Мэр Благовещенска пояснила, что улицу сделали, поставили светофор, но столкнулись с проблемой – так как не было водоотведения, район стал тонуть: «Для того чтобы в комплексе завершить работу в этом квартале, мы продолжаем в этом году благоустройство. У нас запланирована большая работа по водоотведению, его надо будет вести до улицы Зейской, потому что там коллектор. И тогда этот район у нас будет полностью завершён. Здесь же у нас проходят тротуары. На них мы обращаем особое внимание, чтобы не только дороги, но и доступная пешеходам дорожная сеть была качественная. Не забываем мы и об улице Нагорной».

Остановились и ещё на одном поручении губернатора – ремонт дорог в районе сплавной конторы. С такой просьбой к главе региона обратились жители. Валентина Сергеевна заверила, что пожелание учтено. В этом году район будет благоустроен, сообщает областное правительство.

Просмотров всего: 739

#ЖКХ #мэрия #областная власть #транспорт

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    Ждём новых раскопок по Зейской

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    valdemarushka

    Ждём новых раскопок по Зейской



    Зейская стыкуется с этими улицами?



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Вещь-то хорошая, только Калита бы прокатилась, например, по улице Строителей сначала, особливо в районе Паруса

  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    ЛайКа

    valdemarushka

    Ждём новых раскопок по Зейской



    Зейская стыкуется с этими улицами?



    У нас запланирована большая работа по водоотведению, его надо будет вести до улицы Зейской. Читать текст полностью пробовали?

  • Izya

    Izya
    2 часа назад

    На строителей же что то делают. Там даже асфальт в прошлом году ложили.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Формулировка – могут появиться, уже давно стала визитной карточкой местной власти.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    а на набережной уже не будет?..тока что в заголовке было - на новотроицком и набережной..:)

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    краснофлотская-это и есть набережная, если чё. калите люто плюсую за дорожки

  • Лютцов

    Лютцов
    1 час назад



    это строительство новых дорог для многодетных семей



    Какая дивная фраза.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    Могут - это надеяться, мечтать, ждать, и верить в обещания чиновников! Сделайте потом отчитывайтесь о сделанной работе, хвастайтесь.

    Ваши планы только на бумаге остаются.

  • фафафаф11

    фафафаф11
    54 минуты назад

    2 дебила это сила )))

  • сталь

    сталь
    42 минуты назад

    а обустройством тротуаров когда озаботятся?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    30 минут назад

    valdemarushka

    ЛайКа

    valdemarushka

    Ждём новых раскопок по Зейской



    Зейская стыкуется с этими улицами?



    У нас запланирована большая работа по водоотведению, его надо будет вести до улицы Зейской. Читать текст полностью пробовали?



    Дико извиняюсь, я читаю, тут просто перепрыгнула, отвлекли



  • Мира

    Мира
    24 минуты назад

    Про дебилов - смело...однако)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    23 минуты назад

    Izya

    На строителей же что то делают. Там даже асфальт в прошлом году ложили.



    В эти выходные там лично обходила ямы

    Но за вело дорожки+. Сама не катаюсь, но друзья да

  • Lex633

    Lex633
    19 минут назад

    "это строительство новых дорог для многодетных семей" - а этот набор букаф как понимать?

  • Мой Господин

    Мой Господин
    10 минут назад

    О, велодорожки были бы очень кстати. Как раз оттаивают "участники дорожного движения"

  • Noir

    Noir
    4 минуты назад

    Задумка нужная и картинка с дорожками красивая, но кто спросит губернатора "ты что в сказку попал?".

  • Nataliii

    Nataliii
    3 минуты назад

    Лучшебы асфальт нормальный положили и там где уже люди годамиждут благоустройство дорог!!! Новостройки новостройками, а доделывать некому, ни дорог пешеходных, ни асфальта, НИ СВЕТОФОРОВ!!!!!

  • Nataliii

    Nataliii
    2 минуты назад

    извините за ошибки

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 секунда назад

    Lex633

    "это строительство новых дорог для многодетных семей" - а этот набор букаф как понимать?



    "это строительство новых дорог, (тут поставить) 800-й квартал для многодетных семей (там убрать и переставить), где мы в этом"



    И как бы читабельно, но на АИ в эту неделю что-то слишком много ошибок. То дело заводят за полгода до преступления, то люди у них Жвачку жуют... капец! Может АИ просто проверяет форумчан на грамотность? Или просто веселит?



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