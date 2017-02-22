Велосипедные дорожки в Благовещенске могут появиться на Новотроицком шоссе и на улице Краснофлотской

Фото: Velosipedinfo.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов и мэр Благовещенска Валентина Калита обсудили планы работы по строительству и ремонту дорог областной столицы. Один из вопросов, который затронули на встрече, – велосипедные дорожки. В настоящий момент рассматриваются два варианта – Новотроицкое шоссе и улица Краснофлотская.

«Впервые в истории города у нас появится возможность сделать велосипедные дорожки. Мы рассматриваем два варианта. Первый – это велосипедная дорожка по Новотроицкому шоссе до картодрома. Второй участок – от парка 40 лет ВЛКСМ до улицы Островского, к тому же здесь есть точки проката велосипедов», – рассказала мэр областной столицы Валентина Калита.

Глава региона попросил добавить пункты продажи карточек для проката велосипедов, чтобы их можно было приобрести не только в гостинице «Зея», но и в других местах.

«Наша задача – довести направление велосипедной дорожки, которая в сторону свободненской трассы, до развилки Белогорья, Моховой Пади. Надо с каждым годом продлевать дорожку. Ведь эта трасса ведёт к излюбленным местам отдыха горожан, в числе которых и базы отдыха, и водохранилище. Также попрошу благовещенскую администрацию отработать с предпринимателями, создать сопутствующую инфраструктуру вдоль велосипедных дорожек, чтобы путешествие по ним было комфортным», – поручил Александр Козлов.

Также обсуждалась ремонтная кампания по городским дорогам. В 2014 году, когда Благовещенск получил статус столицы Приамурья, было принято решение из областного бюджета ежегодно в течение пяти лет направлять на городские дороги 300 миллионов рублей. Была поставлена задача разработать карту дорожных работ с учётом мнения населения, также к обсуждению привлекать общественников, дорожников, коммунальщиков, ГИБДД. Валентина Калита сообщила, что все проекты, которые представлены губернатору, согласованы и с образовательными учреждениями, что было сделано впервые.

«…На карте схематично отражено, что уже сделано за эти 3 года, а это очень значимо, а также что планируется на ближайшие годы. На сегодняшний день благодаря тому, что стабильно мы получаем поддержку от правительства Амурской области, мы смогли отстроить системный подход по каждому отдельному кварталу города Благовещенска. Сегодня мы взяли на себя обязательства по тем направлениям, про которые вы говорили – это строительство новых дорог для многодетных семей, 800-й квартал, где мы в этом году отремонтируем дороги, поставим два светофора, транспортная развязка, которая идёт от микрорайона, от центра города будет доступна для жителей этого района. Мы продолжаем выполнять ваше поручение по улице Фрунзе», – доложила Валентина Калита.

Мэр Благовещенска пояснила, что улицу сделали, поставили светофор, но столкнулись с проблемой – так как не было водоотведения, район стал тонуть: «Для того чтобы в комплексе завершить работу в этом квартале, мы продолжаем в этом году благоустройство. У нас запланирована большая работа по водоотведению, его надо будет вести до улицы Зейской, потому что там коллектор. И тогда этот район у нас будет полностью завершён. Здесь же у нас проходят тротуары. На них мы обращаем особое внимание, чтобы не только дороги, но и доступная пешеходам дорожная сеть была качественная. Не забываем мы и об улице Нагорной».

Остановились и ещё на одном поручении губернатора – ремонт дорог в районе сплавной конторы. С такой просьбой к главе региона обратились жители. Валентина Сергеевна заверила, что пожелание учтено. В этом году район будет благоустроен, сообщает областное правительство.

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