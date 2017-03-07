Путин признался, что пишет «как курица лапой»

Фото: ria.ru

Президент России Владимир Путин, безуспешно пытаясь разобрать собственные записи в блокноте, признал, что пишет неразборчиво – «как курица лапой». Об этом глава государства сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, передаёт РИА Новости.

Президент заслушивал доклады выступающих бизнесменов и делал пометки, чтобы потом прокомментировать высказанные инициативы.

После выступления бизнесмена Владимира Потанина, которое касалось, в частности, производительности труда, Путин не сразу смог прочитать свои записи.

«Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов… Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для… для чего? Для пессимизма. Я так написал как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе», – рассмеялся глава государства. Аудитория также отреагировала смехом на неожиданное признание президента.

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