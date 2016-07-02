SIM-карты в России перестанут быть анонимными

Фото: izvestia.ru

В России больше не удастся купить безымянные SIM-карты: все абоненты будут в обязательном порядке идентифицированы. За каждого анонимного пользователя операторы связи будут платить штраф, а за раздачу «симок» на улице будут штрафовать продавцов, сообщают «Известия».

Коммуникационный союз и Роскомнадзор подготовили соответствующие поправки в законы «Об информации», «О связи» и Кодекс об административных правонарушениях.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что Роскомнадзор совместно с полицией выявил «многочисленные факты распространения SIM-карт с нарушением закона, а также оказания услуг связи по подтвержденным данным об абонентах». Уже сегодня услуги связи можно оказывать только по договору оператора с абонентом. Но договор может заключить ИП или юрлицо. Корпоративный абонент получает SIM-карты (в законе их называют «идентификационные модули»), уже подключенные к сети оператора. При этом оператор знает, на кого оформлена «симка», но данных конкретного пользователя не имеет. Именно такие SIM-карты чаще всего и продают в подземных переходах или возле метро.

Законопроект обязывает всех владельцев SIM-карт проходить идентификацию. Для этого предлагаются разные способы — через сайт госуслуг, с помощью квалифицированной электронной подписи, через личный кабинет на сайте оператора связи. За оказание услуг связи анонимным пользователям операторов будут штрафовать: должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей; юрлиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Корпоративных абонентов – индивидуальных предпринимателей и юрлиц – будут штрафовать за несвоевременное предоставление оператору данных о пользователях SIM-карт: ИП — от 40 до 50 тысяч рублей; юрлиц — от 50 до 70 тысяч рублей.

Также вводится ответственность для продавцов SIM-карт, не имеющих полномочий от оператора связи на их продажу. Для граждан — от 2 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц — от 10 000 до 50 0000; для юрлиц — от 100 000 до 200 000 рублей. Во всех трех случаях — «с конфискацией идентификационных модулей или без таковой».

Официальный представитель МТС Дмитрий Солодовников заявил, что его компания поддерживает ужесточение правил продажи и контроля.

Также законопроект должен ввести в законодательное поле мессенджеры. Их в законопроекте определили как «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями», соцсети – как «информационно-телекоммуникационные сервисы социальных коммуникаций». Законопроект обязывает владельцев мессенджеров зарегистрироваться в Роскомнадзоре в течение пяти дней после отправки соответствующего уведомления надзорным ведомством.

Согласно пояснительной записке владельцам мессенджеров придется выполнять требования по идентификации пользователей через операторов связи; по недопущению массовых рассылок, а также информации, распространяемой с нарушением законодательства; по обеспечению конфиденциальности сообщений; по рассылкам по инициативе федеральных органов исполнительной власти.

Если мессенджер не выполняет требование Роскомнадзора по регистрации в России или идентификации пользователей, по решению суда он может быть заблокирован. За неисполнение требований законодательства на владельца мессенджера может быть наложен штраф: для физлиц — от 3 000 до 5 000 рублей; для должностных лиц — от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц — от 800 000 до одного миллиона.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин уверен, что будущие ограничения не создадут проблем технически продвинутым пользователям.

«Это ограничит число участников рынка, но те, кто читает Telegram-каналы, и тем более те, кто их ведет, – люди технически продвинутые. Для них получение иностранной «симки» проблемы не составит, – сказал «Известиям» эксперт. – Ситуация – как и с блокировкой сайтов: пути обхода существуют, просто многие этого не знают».

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