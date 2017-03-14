Теплое завершение рабочей недели: прогноз погоды в Амурской области на 17 марта

В Амурской области, в пятницу, 17 марта, установится переменная облачность, осадков не ожидается. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура составит по южным и центральным районам плюс 5-10 градусов. По северу области будет плюс 3-8 градусов, местами – от минус 3 до плюс 2.

В 6 часов утра в Благовещенске дул западный ветер со скоростью 3-5 метров в секунду. Термометры показывали минус 8 градусов. В течение дня в городе ожидается небольшая облачность, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура составит плюс 7-9 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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