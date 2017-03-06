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Житель Магнитогорска продал космодрому несуществующую проволоку на миллион рублей

Житель Магнитогорска продал космодрому несуществующую проволоку на миллион рублей
Фото: tvc.ru

В Магнитогорске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, продавшего несуществующую проволоку строителям космодрома Восточный за миллион рублей. В декабре 2016 года мужчина уже был приговорен по данному делу Благовещенским городским судом Амурской области к 4 годам условно. Но он обратился в Верховный суд с ходатайством об изменении территориальной подсудности.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска, 15 февраля материалы дела поступили из Верховного суда. 17 марта был оглашен приговор. Магнитогорец вновь признан виновным в особо крупном мошенничестве, ему назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев условного лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей, с испытательным сроком 4 года.

В суде установлено, что Вячеслав Шакиров в августе 2015 года купил у знакомого свидетельство о регистрации фиктивного ООО «Гигант», документы о постановке фирмы на учёт в налоговой, а также электронную цифровую подпись для доступа к расчетному счёту организации. Затем магнитогорец нашел в Интернете объявление о покупке оцинкованной проволоки для ООО «Амурэлектрощит» – компании, поставляющей стройматериалы для возведения объектов космодрома Восточный в районе поселка Углегорск Амурской области.

Мужчина договорился о продаже 20 тонн проволоки, убедив заказчика внести 50 % предоплаты – 550 тысяч рублей. Через несколько дней мошенник перезвонил менеджерам «Амурэлектрощита» от лица водителя большегруза и заявил, что машина находится в пути. После этого заказчик пополнил банковский счет лжепоставщика ещё на 458 тысяч рублей, полностью оплатив заказанный товар. Впоследствии южноуралец перечислил деньги на счет знакомого, обналичил их и потратил на собственные нужды. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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#закон #космодром

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