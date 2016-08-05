В России предлагают возродить монархию: обзор прессы

Фото: polit.info

В сегодняшний обзор прессы его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин включил новости о том, что вот-вот в Приамурье проснутся клещи; о том, что амурские хирурги первыми в ДФО провели резекцию желудка без разрезов; лихачи могут лишиться машины за опасное вождение и о том, что россиян стало больше.

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Поскольку сегодня пятница, обозреватель взял на себя обязательства рассказывать только о радостных материалах.

Чем, например, не радостное сообщение «Амурской правды»: «На юге Приамурья скоро ждут клещей». Если бы эта пакость появилась нежданно-негаданно, если б это был незваный гость – тогда «труба». Наши ведь клещи – одни из самых агрессивных в мире! А так – предупрежден, значит, вооружен.

Или вот еще пишут о том, что в Благовещенске процветают парикмахерские и похоронные бюро. Здесь Павел Андреевич выделил бы слово «процветают», а не то, за счет чего это происходит.

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Продолжая листать главную газету области, он узнал, что уже и Китай приступил к постройке моста через Амур, и что уругвайские староверы оформили себе наши гектары. («В скобках замечу, что если бы по их пути пошли староверы Гондураса, то в скором времени можно было б говорить, что именно ту страну назвали Гондурасом, но это так, к слову», – замечает автор обзора.)

А еще здесь о том, что в Белогорске сотрудник РЖД попался на вымогательстве. Ну попался же!

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А еще «Амурка» рассказывает, что амурские хирурги первыми на Дальнем Востоке без единого разреза сделали резекцию желудка. При этом пациентка уже на следующий после операции день встала на ноги. Есть и фотография первопроходцев – это Геннадий Гончарук и Евгений Брегадзе – специалисты высочайшего класса. И в дальнейшем удачи им в их благородном труде!

Конечно, стоит прочесть о концерте «Хорошие девчата», который пройдет сегодня в областной филармонии. Зачинщики в этом действе – хор «Возрождение». Читатели узнают, что для нового концерта артисткам пришлось даже выучить собачий язык. «В общем, прочитав, поспешите в кассу за билетами!» – призывает Павел Андреевич.

Полный абзац

Самая «громкая», на его взгляд, публикация «Комсомольской правды» о предложении возродить в России монархию. По этому поводу высокого ранга чиновники высказались довольно туманно, но и не особо отрицательно. Руководитель президентского совета по правам человека Федотов произнес совершенно непонятное, что-то в том духе, что нужно искать для этого потомков из Дома Романовых, либо кого-то из рода Рюриковичей.

«Согласитесь, куда проще создать новую династию! Тем более, что и кандидат уже есть! А там и до крепостного права – рукой подать… Чем не радость?!» – отметил автор обзора.

Очень интересно

Чем же порадует «Российская газета»? Есть ли здесь материалы, порождающие оптимизм?

Павел Савинкин не стал называть те, где говорится о том, что за так называемое опасное вождение предлагается изымать автомобили; где можно прочесть о том, что Минфин предлагает копить на пенсию самостоятельно, и где сообщается, что экс-сенатора Фетисова, владельца «Моего банка» (так банк называется, чтобы читатели не подумали чего) привлекают к ответственности за хищение 2 миллиардов рублей. То есть, сплошная безрадостность, а ведь Павел Андреевич брал обязательства сегодня не смущать читателей публикациями со знаком минус.

Остановиться он решил на заметке о том, минздрав принял решение разливать настойки типа боярышника, пустырника, мяты, календулы, мелиссы – ну что там еще пьют? – в тары объемом не больше 100 граммов. «Удобно при разливе, согласитесь», – отмечает Павел Савинкин.

На посошок

Ну и напоследок «Российская газета-Неделя», рассказывающая о том, россиян в 2016 году стало больше (при этом автор обзора ни слова не говорит о том, что причина – не в увеличении рождаемости, а в увеличении потока мигрантов). А еще – россияне стали меньше тратиться на продукты и реже ходить в магазины. Ой, хорошо: ноги не сбивают!

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