Рогозин: в 2017 году на Восточном состоится два запуска космических аппаратов
Два космических пуска запланировано осуществить в этом году с нового российского космодрома Восточный, заявил журналистам в четверг, 16 марта, вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает РИА «Новости».
Пока с космодрома осуществлен лишь один пуск: 28 апреля 2016 года была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя спутниками.
«Это где-то осенью будет, там два пуска будет», — заявил Рогозин, отвечая на вопросы прессы.
Всего же, как сообщалось ранее, в 2017 году Россия запланировала 23 пуска с трех космодромов: 15 — с Байконура, шесть — с Плесецка и два — с Восточного.
Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.
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