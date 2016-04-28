Рогозин: в 2017 году на Восточном состоится два запуска космических аппаратов

Фото: РИА Новости. Сергей Мамонтов

Два космических пуска запланировано осуществить в этом году с нового российского космодрома Восточный, заявил журналистам в четверг, 16 марта, вице-премьер Дмитрий Рогозин, сообщает РИА «Новости».

Пока с космодрома осуществлен лишь один пуск: 28 апреля 2016 года была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя спутниками.

«Это где-то осенью будет, там два пуска будет», — заявил Рогозин, отвечая на вопросы прессы.

Всего же, как сообщалось ранее, в 2017 году Россия запланировала 23 пуска с трех космодромов: 15 — с Байконура, шесть — с Плесецка и два — с Восточного.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.

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