Режиссёру театра и кино Дмитрию Астрахану – 60

Фото: ekburg.tv

Своё 60-летие сегодня отмечает режиссёр театра и кино, мастер психологической драмы Дмитрий Астрахан. На театральных подмостках Астраханом было поставлено более 40 спектаклей, а его фильм «Изыди!» в 1991 году выдвигался на «Оскар».

Зрительская любовь пришла к Астрахану в 1993 году после фильма «Ты у меня одна». Всего режиссёр снял более 20 картин, среди которых: «Все будет хорошо», «Четвёртая планета», «Зал ожидания», «Перекрёсток», «Деточки», «Любовь без правил» и другие.

В 2013 году Дмитрий Хананович приезжал в Благовещенск, чтобы поставить спектакль «Леди на день» с народной артисткой России Анной Лаптевой в главной роли.

* * *

Сегодня во всём мире отмечают День святого Патрика – культурный и религиозный праздник, посвящённый небесному покровителю Ирландии святому Патрику (385-461 годы нашей эры). Этот День, провозглашённый праздником в начале XVII века, символизирует принятие христианства в Ирландии, а также является праздником культурного наследия этой страны в целом. Торжества в день святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зелёной одежды и трилистников. Христиане в этот день также посещают церковные службы. В этот день смягчаются ограничения, связанные с постом, и разрешается употребление алкоголя.

День Святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.

Недавно Синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов (поминальный список святых) крестителя Ирландии святого Патрика, а также ещё более десятка святых Западной Европы.

* * *

Ещё один необычный праздник отмечается 17 марта – Всемирный день сна. Впервые он был проведён в 2008 году и с тех пор проводится ежегодно, в рамках проекта Всемирной организации здравоохранения по проблемам сна и здоровья. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определённой теме. Сон – особая форма существования организма, не менее сложная, чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна организм восстанавливает силы, потраченные на дневную активность, «приводит себя в порядок». Во Всемирный день сна активизируется социальная реклама, устраиваются конференции и симпозиумы, посвящённые повышению осведомленности о важности сна, проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением, на здоровье человека и общество в целом.

* * *

70 лет назад родился актёр театра и кино, народный артист Российской Федерации Аристарх Ливанов. Широкая известность пришла к артисту в 1980 году после роли белого офицера Сержа Алексеева в приключенческом фильме «Государственная граница». В последующие годы Аристарх Ливанов много снимался, и очень часто ему доводилось играть роли иностранцев и белогвардейцев. В 90-е годы актёр продолжал активно сниматься. Одна из заметных ролей того времени – капитан Воронов в боевике «Тридцатого уничтожить!», где он сыграл вместе со своим братом Игорем Ливановым.

В 2002 году в фильме «Письма к Эльзе» он впервые сыграл олигарха, после чего предложения сыграть олигархов и генералов ФСБ пошли бесконечным потоком.

Просмотров всего: 62

#кино #культура #праздники #религия

распечатать