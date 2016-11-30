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17марта
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Сегодня, 10:00 0

В Приамурье власти продают бывшие школы и больницы

Власти Амурской области постепенно избавляются от зданий, которые в настоящее время не используются. Их выставляют на торги на аукционах. Одни объекты удается сразу продать, на другие же желающих не находится. ИА «Амур.инфо» проанализировало, какие бывшие социальные объекты и за какую цену сейчас предлагает пробрести администрация Приамурья.

«Цена на объекты устанавливается по результатам проведения независимой оценки. Заключается контракт с оценщиками. Указанная цена является отправной точкой для проведения аукциона. При этом важно, что это только начальная цена. В ходе торгов она может быть увеличена», – сообщил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат.

Объект Месторасположение Этажность Год постройки Здание высвобождено (год) Площадь Начальная цена Цена за один квадратный метр
Здание больницы водников и прилегающие к нему объекты Город Благовещенск, улица Первомайская 3 (здание больницы) 1917 (здание больницы) 2015 13 895 квадратных метров (суммарная площадь всех объектов, включая земельный участок) 41 518 000 рублей 2 988 рублей

Здание детской поликлиники

Город Свободный, улица Управленческая

2

1984

2015

1 032 квадратных метра

9 539 000 рублей

9 241 рубль

Здание ветлечебницы и прилегающие к нему объекты

Город Белогорск, улица 50 лет Комсомола

1 (здание ветлечебницы)

1970 (здание ветлечебницы)

2017

370 квадратных метров (суммарная площадь всех объектов)

1 239 000 рублей

3 350 рублей

Здание детской молочной кухни

Город Тында, улица Октябрьская

1

1990

2014

435 квадратных метров

6 167 225 рублей

14 181 рубль

Здание центра досуговой занятости

Пгт Широкий, улица Станционная

1

1982

2014

446 квадратных метров

2 400 000 рублей

5385 рублей

Здание школы

Пгт Широкий, улица Станционная

2

1955

2015

1332 квадратных метра

4 598 000 рублей

3452 рубля

Здание Амурского аграрного колледжа, учебный корпус № 1

Пгт Архара, улица Восточная

2

1972

2015

2143 квадратных метра

3 657 718 рублей

1707 рублей

Здание Райчихинского индустриального техникума

Город Райчихинск, улица Пионерская

2

1947

2015

984 квадратных метра

3 486 000 рублей

3543 рубля

Здание Профессионального технического лицея № 1, учебный корпус № 3 лит. А4

Город Благовещенск, улица Нагорная

2

1964

2012

897 квадратных метров

3 799 570 рублей

4235 рублей

Здание Амурского аграрного колледжа, учебный корпус № 2

Пгт Архара, улица Восточная

2

1972

2014

864 квадратных метра

1 596 000 рублей

1847 рублей

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#областная власть #строительство #экономика

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