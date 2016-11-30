В Приамурье власти продают бывшие школы и больницы

Власти Амурской области постепенно избавляются от зданий, которые в настоящее время не используются. Их выставляют на торги на аукционах. Одни объекты удается сразу продать, на другие же желающих не находится. ИА «Амур.инфо» проанализировало, какие бывшие социальные объекты и за какую цену сейчас предлагает пробрести администрация Приамурья.

«Цена на объекты устанавливается по результатам проведения независимой оценки. Заключается контракт с оценщиками. Указанная цена является отправной точкой для проведения аукциона. При этом важно, что это только начальная цена. В ходе торгов она может быть увеличена», – сообщил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат.

Объект Месторасположение Этажность Год постройки Здание высвобождено (год) Площадь Начальная цена Цена за один квадратный метр Здание больницы водников и прилегающие к нему объекты Город Благовещенск, улица Первомайская 3 (здание больницы) 1917 (здание больницы) 2015 13 895 квадратных метров (суммарная площадь всех объектов, включая земельный участок) 41 518 000 рублей 2 988 рублей Здание детской поликлиники Город Свободный, улица Управленческая 2 1984 2015 1 032 квадратных метра 9 539 000 рублей 9 241 рубль Здание ветлечебницы и прилегающие к нему объекты Город Белогорск, улица 50 лет Комсомола 1 (здание ветлечебницы) 1970 (здание ветлечебницы) 2017 370 квадратных метров (суммарная площадь всех объектов) 1 239 000 рублей 3 350 рублей Здание детской молочной кухни Город Тында, улица Октябрьская 1 1990 2014 435 квадратных метров 6 167 225 рублей 14 181 рубль Здание центра досуговой занятости Пгт Широкий, улица Станционная 1 1982 2014 446 квадратных метров 2 400 000 рублей 5385 рублей Здание школы Пгт Широкий, улица Станционная 2 1955 2015 1332 квадратных метра 4 598 000 рублей 3452 рубля Здание Амурского аграрного колледжа, учебный корпус № 1 Пгт Архара, улица Восточная 2 1972 2015 2143 квадратных метра 3 657 718 рублей 1707 рублей Здание Райчихинского индустриального техникума Город Райчихинск, улица Пионерская 2 1947 2015 984 квадратных метра 3 486 000 рублей 3543 рубля Здание Профессионального технического лицея № 1, учебный корпус № 3 лит. А4 Город Благовещенск, улица Нагорная 2 1964 2012 897 квадратных метров 3 799 570 рублей 4235 рублей Здание Амурского аграрного колледжа, учебный корпус № 2 Пгт Архара, улица Восточная 2 1972 2014 864 квадратных метра 1 596 000 рублей 1847 рублей

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