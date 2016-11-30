В Приамурье власти продают бывшие школы и больницы
Власти Амурской области постепенно избавляются от зданий, которые в настоящее время не используются. Их выставляют на торги на аукционах. Одни объекты удается сразу продать, на другие же желающих не находится. ИА «Амур.инфо» проанализировало, какие бывшие социальные объекты и за какую цену сейчас предлагает пробрести администрация Приамурья.
«Цена на объекты устанавливается по результатам проведения независимой оценки. Заключается контракт с оценщиками. Указанная цена является отправной точкой для проведения аукциона. При этом важно, что это только начальная цена. В ходе торгов она может быть увеличена», – сообщил министр имущественных отношений Амурской области Сергей Ховрат.
|Объект
|Месторасположение
|Этажность
|Год постройки
|Здание высвобождено (год)
|Площадь
|Начальная цена
|Цена за один квадратный метр
|Здание больницы водников и прилегающие к нему объекты
|Город Благовещенск, улица Первомайская
|3 (здание больницы)
|1917 (здание больницы)
|2015
|13 895 квадратных метров (суммарная площадь всех объектов, включая земельный участок)
|41 518 000 рублей
|2 988 рублей
|
Здание детской поликлиники
|
Город Свободный, улица Управленческая
|
2
|
1984
|
2015
|
1 032 квадратных метра
|
9 539 000 рублей
|
9 241 рубль
|
Здание ветлечебницы и прилегающие к нему объекты
|
Город Белогорск, улица 50 лет Комсомола
|
1 (здание ветлечебницы)
|
1970 (здание ветлечебницы)
|
2017
|
370 квадратных метров (суммарная площадь всех объектов)
|
1 239 000 рублей
|
3 350 рублей
|
Здание детской молочной кухни
|
Город Тында, улица Октябрьская
|
1
|
1990
|
2014
|
435 квадратных метров
|
6 167 225 рублей
|
14 181 рубль
|
Здание центра досуговой занятости
|
Пгт Широкий, улица Станционная
|
1
|
1982
|
2014
|
446 квадратных метров
|
2 400 000 рублей
|
5385 рублей
|
Здание школы
|
Пгт Широкий, улица Станционная
|
2
|
1955
|
2015
|
1332 квадратных метра
|
4 598 000 рублей
|
3452 рубля
|
Здание Амурского аграрного колледжа, учебный корпус № 1
|
Пгт Архара, улица Восточная
|
2
|
1972
|
2015
|
2143 квадратных метра
|
3 657 718 рублей
|
1707 рублей
|
Здание Райчихинского индустриального техникума
|
Город Райчихинск, улица Пионерская
|
2
|
1947
|
2015
|
984 квадратных метра
|
3 486 000 рублей
|
3543 рубля
|
Здание Профессионального технического лицея № 1, учебный корпус № 3 лит. А4
|
Город Благовещенск, улица Нагорная
|
2
|
1964
|
2012
|
897 квадратных метров
|
3 799 570 рублей
|
4235 рублей
|
Здание Амурского аграрного колледжа, учебный корпус № 2
|
Пгт Архара, улица Восточная
|
2
|
1972
|
2014
|
864 квадратных метра
|
1 596 000 рублей
|
1847 рублей
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