Закрыли предательское «Амурское эхо»: история Приамурья

1918 год. 17 марта газета «Голос труда» опубликовала постановление областного исполкома Советов: «Ввиду контрреволюционной деятельности газеты "Амурское эхо" и предательской роли, которую она играла в рабоче-крестьянской революции, приостановить издание этой газеты. Типографию конфисковать и передать Совету рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

В этот же день был избран новый состав президиума и комиссаров отделов облисполкома, прошло краевое совещание представителей горных округов, на котором были намечены меры по практическому осуществлению национализации приисков.

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17 марта 1919 года партизанская армия Г. С. Дрогошевского заняла село Красноярово.

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1932 год. Политбюро ЦК ВКП(б) постановило сформировать на Амуре Особый Колхозный корпус (ОКК). Его цель – укрепить безопасность советских дальневосточных границ, освоить богатейшие целинные залежные земли, обеспечить население Дальнего Востока и армию продовольствием, значительно сократив ввоз хлеба и мяса из Сибири, тем самым развить экономику Дальнего Востока. Командующим ОКК был назначен М. Калмыков, начальником штаба – Г. Маландин.

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17 марта 1949 года агротехнические работники и колхозники-опытники закрывали свой первый областной съезд, на котором они рассмотрели агротехнические планы и правила возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Приамурья и наметили меры по внедрению травопольных севооборотов и устранения переувлажнения почвы.

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17 марта 1971 года по итогам Всесоюзного смотра и военно-технического экзамена областная комсомольская организация получила памятное Красное Знамя ЦК ВЛКСМ. Центральный комитет ДОСААФ наградил амурчан комплектом оборудования для спортивно-технического клуба.

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17 марта 1976 года были награждены победители Всероссийского соцсоревнования работников сельского хозяйства.

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17 марта 1991 года в Амурской области, как и почти на всей остальной территории СССР, прошёл референдум по вопросу сохранения Союза. По его итогам 80,7 процента амурчан – на четыре с лишним процента больше, чем в целом по стране – высказалось за сохранение СССР. Одновременно 56,5 процента избирателей проголосовали за учреждение поста Президента Российской Федерации.

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В этот день в 2003 году на три часа было перекрыто движение в Благовещенске по улице Зейской, между Трудовой и Кузнечной. В этом районе, около жилого дома, где расположился новый микрорынок, вырубали тополя. В этом месте оборудовали стоянку для автомобилей. Тополя, по словам рабочих, представляли угрозу для жизни людей. Они были старыми, с пустотами внутри и в любой момент при сильном ветре могли рухнуть.

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2009 год. События начала прошлого века, такие как, например, осада Благовещенска и взятие Айгуня, представлены в новой книге «Военные события в Приамурье (1900-1902)». Она посвящена военному конфликту российского Приамурья и Китая. Книга завершала издательский проект, который был приурочен к 150-летию Амурской области. Создатели работали над книгой более года, а сама идея подобного проекта появилась почти десять лет назад.

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2010 год. Гималайский медведь, красный волк, бурозубка и многие другие животные в Амурской области считаются редкими. В Приамурье появилась первая за всю её историю региональная Красная книга. В издании собраны данные о редких или находящихся под угрозой исчезновения животных, растениях и грибах. Работа над книгой длилась около двух лет, на неё ушло 2 миллиона 700 тысяч рублей из областного бюджета. Кроме амурских специалистов, над книгой работали учёные других регионов Дальнего Востока. Авторами издания стали 37 человек.

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В 2011 году на севере Амурской области зафиксировали землетрясение. Колебания чувствовались в Тындинском районе около станции Юктали. Первое сейсмособытие приборы заметили в 2:04 с магнитудой 4 по шкале Рихтера; второе – в 2:13 с магнитудой от 4,8 до 5. Жертв и разрушений не было.

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#жизнь #история

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