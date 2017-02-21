Ветеринары: амурчане не хотят вакцинировать и чипировать своих собак

Сотрудники амурского ветуправления продолжают проверять, все ли владельцы животных чипировали своих питомцев. Как сообщалось ранее, чипирование – обязательная процедура по областному законодательству. По чипу можно определить владельца, который например, выбросил пса. Из-за таких недобросовестных хозяев в том числе появляются безнадзорные животные. Но амурчане негативно воспринимают идею чипирования.

Сейчас ветеринарные врачи ходят по домам Благовещенского района. Специалист должна проверить – все ли собаки привиты от бешенства и чипированы.

«Люди не хотят их ни вакцинировать, ни стерилизовать, ни еще что-то делать. Все эти процедуры происходят с боем. Приходится разъяснять, что надо ставить прививки, что заболевания опасны и для человека, и для животных», – рассказала ветеринарный доктор районной станции Кристина Петренко.

Привить от бешенства и чипировать собаку владелец обязан по закону. Но обязанность эта не бесплатная, что и не нравится многим хозяевам. Хотя сотрудники ветстанции приходят к людям домой и услугу предоставляют прямо на месте и намного дешевле, чем в ветклиниках – чип стоит 400 рублей. Это меньше и чем штраф за нечипированное животное. В первый раз штраф составит от 500 до 1 000 рублей, во второй раз – 2 000, в третий – 4 000, а потом чипировать обяжет суд.

«Ну, допустим, в данный момент я знаю, что собаки у нас тут бегают, но наши собаки постоянно на привязи. Зачем их чипировать?» – высказалась жительница села Новотройцкое Зоя Рычкова.

Так говорят многие владельцы собак, резюмируют ветеринары. Но часто их собаки все равно оказываются на улице – животных выгоняют, или собаки сбегают, срываясь с цепей.

«Хорошо, я прочипирую свою собаку, но бегают собак миллионы. Я всю зиму говорила нашей администрации, что собак бегает очень много. Мой ребенок ходит в школу мимо них – это страшно», – сказала амурчанка.

«Для того, чтобы собаки не бегали, мы их и чипируем. Когда этих собак поймают, можно узнать, чья это собака, и тогда уже будут применяться меры», – ответил специалист ветстанции.

Жители сел Новотроицкое и Контон-Коммуны написали коллективную жалобу – 70 человек просят избавить населенные пункты от бродячих собак. На обращение отреагировало ветеринарное управление. Они напоминают владельцам, что собак нужно регистрировать, чтобы потом узнать, чье животное пополнило армию бездомных.

Микрочип размером с рисовое зернышко, но информации на нем много – данные владельца, сведения о прививках и здоровье питомца. Все это можно считать с помощью специального устройства. Кстати, клеймо у собаки – не повод для отказа от чипирования. Татуировка может со временем выгореть или ее могут перебить.

Такие приспособления для считывания чипов есть и в приюте для собак в Благовещенске, в который по контракту доставляли безнадзорных животных. Собаки с чипами туда еще не попадали. Но после проделанной работы, возможно недобросовестных владельцев удастся вычислить или найти, например, хозяев потерявшихся собак.

«У нас систематически поступают сообщения, что животное чье-то бегает по улице. Полиция опрашивает владельца, и тогда он сознается, что упустил собаку, и она убежала. И мы привлекаем владельца. Таких случаев десятки со всех районов области поступают. Инспектора на месте отрабатывают», – рассказал государственный инспектор управления ветеринарии и племенного животноводства Александр Самороковский.

На сегодня в Благовещенском районе чипировали уже около 200 собак. В планах провести подобную работу и в Благовещенске. На данный момент в ветстанции чипирировали 400 городских собак. Сводных данных по частным ветклиникам нет.

В сельских территориях гораздо проще найти хозяина собаки даже без чипа, хотя он обязателен. В городе дела обстоят сложнее, но ветеринарные инспекторы не ходят по городским квартирам.

Также много собак обитает на стройках и базах, в большинстве случаев такие животные бесконтрольно плодятся и свободно перемещаются. Но на самих базах и стройплощадках зачастую не признают, что животные принадлежат им, и чипировать их не хотят.

Тем временем, ветврачи напоминают, что чипирование – это не только обязанность. Для добросовестных хозяев – это прежде всего спокойствие. Ведь если питомец потеряется, и его привезут в приют или ветклинику, электронный паспорт поможет потеряшке вернуться домой.

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