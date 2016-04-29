На юбилее Amur Jazz Band выступит известная джазовая певица Ирина Бабичева

Эстрадно-джазовый оркестр Amur Jazz Band начинает готовиться к своему юбилею и открывает посвященную этому серию концертов. Шоу обещают грандиозное, но не по масштабу, а по качеству выступления. 23 марта в областной филармонии вместе с амурскими музыкантами выступит известная джазовая певица, солистка оркестра Георгия Гараняна Ирина Бабичева.

Когда-то она не прошла в ленинградскую консерваторию и не стала оперной певицей, зато джазовый мир получил прекрасную вокалистку. И хотя в репертуаре Ирины Бабичевой есть множество разнообразных по жанру произведении, она считает именно джаз самой интеллектуальной музыкой и называет его музыкой полета, состоянием души.

Ирина Бабичева живет в Краснодаре, но выступает по всему миру. Солистка оркестра Георгия Гараняна, многократная участница международных фестивалей самого высокого уровня, таких как «Акваджаз» под руководством Игоря Бутмана, она уже через несколько дней приедет Благовещенск. Amur Jazz Band Ирина услышала в прошлом году на фестивале в Хабаровске. Сейчас музыканты готовятся к серии больших совместных концертов.

23 марта на сцену Амурской областной филармонии вместе с Amur Jazz Band выйдут Ирина Бабичева и Илья Лушников – музыкант из Хабаровска, большой друг амурского оркестра. Но первый джазовый вечер будет посвящен вокалу – солировать будет Ирина. В программе – все самое лучшее, то, что вошло в золотой фонд джазовой музыки.

«У Ирины такой большой диапазон голоса, что она может петь и в мужской, и женской тональности, это будет интересный концерт, и мне самому интересно и волнительно, что с нашим оркестром будет работать такая певица», – поделился художественный руководитель и дирижёр оркестра Amur Jazz Band Анатолий Хопатько.

А 25 марта состоится джазовый экспромт. И тут уже в центре внимания будет мастер импровизации Илья Лушников.

Просмотров всего: 89

#концерты #культура

распечатать