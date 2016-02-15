В Амурской области с 24 апреля по 25 мая ограничат движение большегрузов

Фото: v-kurse.ru

Министерство транспорта и строительства Амурской области вводит временное ограничение движения большегрузного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения. Это касается транспортных средств, перевозящих тяжеловесный груз с осевыми нагрузками свыше шести тонн. Ограничения будут действовать с 24 апреля по 25 мая.

Меры ограничения введены в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий. С полным списком участков автомобильных дорог, на которых вводится ограничение, можно ознакомиться на сайтах Министерства транспорта и строительства и ГКУ «Амурупрадор».

Временное ограничение движения транспортных средств на этих участках дорог не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, на перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов, кормов для сельскохозяйственных животных, удобрений, почты и почтовых грузов. А также на перевозку грузов, необходимых для предотвращения или ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных происшествий, на транспорт полиции, медицинской помощи, пожарной и аварийно-спасательной служб, на перевозку гуманитарной помощи.

На вошедших в список участках дорог будут установлены соответствующие дорожные знаки, ограничивающие нагрузку на оси транспортного средства на период ограничений движения, сообщает областное правительство.

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#областная власть #транспорт

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