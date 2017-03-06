Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: женский бильярд в Приамурье и Центр тестирования и развития

Утром 17 марта в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает тренер по бильярдному спорту Андрей Малько и спортсменка-бильярдистка Елизавета Мельтинова. Тема беседы – специфика и достижения женского бильярда в Приамурье. Ведущие эфира – Нино Кохреидзе и Олег Никитин.

Днем в студию придет декан факультета дополнительного образования АмГУ Ольга Шафранова. Тема беседы – профориентации все возрасты покорны, или для чего в Благовещенске появился Центр тестирования и развития. Ведущие эфира – Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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