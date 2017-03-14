В Благовещенске сторонники Навального готовят «антимедведевский» митинг

Фото: proufu.ru

Алексей Навальный и его сторонники 26 марта собираются в 54 городах России провести антикоррупционные митинги. Сбор планируется и в Благовещенске. Уведомление о его проведении 16 марта отнесли в администрацию столицы Амурской области. Ответ обещали дать в пятницу, сообщают организаторы.

Проводить митинг хотят в центре города: на площади имени Ленина, напротив центрального входа в ЦУМ, на площадке у фонтана между улицами 50-летия Октября, 24/1 и 50-летия Октября, 28, или напротив главного входа Амурской ярмарки.

Целью заявлено: «Митинг в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России». Дата и время проведения планируемого митинга – воскресенье, 26 марта, с 13 до 15 часов. Предполагаемое количество участников – 150 человек. Во время митинга участники хотят использовать звукоусиливающую аппаратуру, плакаты, флаги и иные средства наглядной агитации.

«Обеспечение общественного порядка гарантируем», – отмечают организаторы.

Как сообщает ТК «Дождь», команда основателя Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщила, что в более чем 60 городах подали заявки на антикоррупционные митинги 26 марта.

Представители штаба Навального подали официальные заявки на проведение митинга в 26 городах России. Ещё около 40 городов сделали это через народных представителей, в их числе значится и Благовещенск.

По данным на 16 марта, первым городом, где разрешили провести митинг по расследованию Навального, является Воронеж. В Петербурге митинг пройдёт в Гайд-парке, где согласование не требуется. Для желающих организовать митинг в своём городе на сайте ФБК опубликован пример заявки.

14 марта Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение шествия и митинга 26 марта. В мэрии Москвы «Коммерсанту» сообщили, что заявка рассматривается.

В начале марта Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев владеет и управляет через социальные фонды несколькими объектами недвижимости. В материалах говорится, что Медведев имеет яхты, усадьбы, агрокомплекс и винодельни в России и Италии. По данным ФБК, недвижимость принадлежит Медведеву через подставные фонды и доверенных лиц. Расследование вызвало большой резонанс в обществе, за сутки после публикации ФБК получил пожертвования на сумму 1,1 миллиона рублей.

Кремль назвал материал «не первым примером творчества» «известного осужденного гражданина». Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сочла публикацию «пропагандистским выпадом оппозиционного и осужденного персонажа», пишет ТК «Дождь»,

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