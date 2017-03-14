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В Благовещенске сторонники Навального готовят «антимедведевский» митинг

В Благовещенске сторонники Навального готовят «антимедведевский» митинг
Фото: proufu.ru

Алексей Навальный и его сторонники 26 марта собираются в 54 городах России провести антикоррупционные митинги. Сбор планируется и в Благовещенске. Уведомление о его проведении 16 марта отнесли в администрацию столицы Амурской области. Ответ обещали дать в пятницу, сообщают организаторы.

Проводить митинг хотят в центре города: на площади имени Ленина, напротив центрального входа в ЦУМ, на площадке у фонтана между улицами 50-летия Октября, 24/1 и 50-летия Октября, 28, или напротив главного входа Амурской ярмарки.

Целью заявлено: «Митинг в поддержку требования расследовать факты коррупции высших должностных лиц России». Дата и время проведения планируемого митинга – воскресенье, 26 марта, с 13 до 15 часов. Предполагаемое количество участников – 150 человек. Во время митинга участники хотят использовать звукоусиливающую аппаратуру, плакаты, флаги и иные средства наглядной агитации.

«Обеспечение общественного порядка гарантируем», – отмечают организаторы.

Как сообщает ТК «Дождь», команда основателя Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщила, что в более чем 60 городах подали заявки на антикоррупционные митинги 26 марта.

Представители штаба Навального подали официальные заявки на проведение митинга в 26 городах России. Ещё около 40 городов сделали это через народных представителей, в их числе значится и Благовещенск.

По данным на 16 марта, первым городом, где разрешили провести митинг по расследованию Навального, является Воронеж. В Петербурге митинг пройдёт в Гайд-парке, где согласование не требуется. Для желающих организовать митинг в своём городе на сайте ФБК опубликован пример заявки.

14 марта Алексей Навальный подал в мэрию Москвы заявку на проведение шествия и митинга 26 марта. В мэрии Москвы «Коммерсанту» сообщили, что заявка рассматривается.

В начале марта Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что премьер-министр России Дмитрий Медведев владеет и управляет через социальные фонды несколькими объектами недвижимости. В материалах говорится, что Медведев имеет яхты, усадьбы, агрокомплекс и винодельни в России и Италии. По данным ФБК, недвижимость принадлежит Медведеву через подставные фонды и доверенных лиц. Расследование вызвало большой резонанс в обществе, за сутки после публикации ФБК получил пожертвования на сумму 1,1 миллиона рублей.

Кремль назвал материал «не первым примером творчества» «известного осужденного гражданина». Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова сочла публикацию «пропагандистским выпадом оппозиционного и осужденного персонажа», пишет ТК «Дождь»,

Просмотров всего: 1268

#митинги

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Комментарии
Показать все (135) Обсудить на форуме
  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    3 часа назад

    Фотографов и журналистов будет больше, чем участников. Но для картинки западным СМИ сгодится. Напишут мол, массовые протесты прокатились по стране.

    Одним словом , готовят почву к выборам 2018, формируют штат провокаторов.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    3 часа назад

    В местном кремлеботском отделе сейчас тревога))))

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    MbIcли вcлyxВ местном кремлеботском отделе сейчас тревога))))


    Алярм мощнейший))). 150 человек, но это прецедент.

  • Дерсу Узала

    Дерсу Узала
    3 часа назад

    Ну и что митинги дадут?Он тоже метит в президенты.Да и никто не даст ему даже учавстовать в президенской гонке!

  • agbor

    agbor
    3 часа назад

    Бред, какой ещё Навальный, какие сторонники у нас в городе. Сто процентов проплачено все, кто то в Благовещенске решил хорошо заработать

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад



    В материалах говорится, что Медведев имеет яхты, усадьбы, агрокомплекс и винодельни в России и Италии



    Ничего себе! Имеет несколько объектов в собственности!

    Да за такое надо не то что.., а даже...



    Кстати, а разве нельзя иметь в собственности кое-какое имущество?



    Ну а так-то оно конечно - надо вывести супостата на чистую воду. Ишь чего удумал, иметь в собственности усадьбы и агрокомплекс, производящий сельхоз продукцию!

    Обвинения очень, очень серьёзные.



    Или в заметке что-то не дописано...

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    3 часа назад

    Навальный попросту торгует протестом. Бизнес у него такой.

  • икс7

    икс7
    3 часа назад

    мажору медведу плевать на эти митинги

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    Дерсу УзалаНу и что митинги дадут?Он тоже метит в президенты.Да и никто не даст ему даже учавстовать в президенской гонке!


    Власть неприемлет сам факт наличия несогласных, воспринимает это очень болезненно. Хотя что тут такого? Разные люди- разные мнения.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Mainer


    В материалах говорится, что Медведев имеет яхты, усадьбы, агрокомплекс и винодельни в России и Италии



    Ничего себе! Имеет несколько объектов в собственности!

    Да за такое надо не то что.., а даже...



    Кстати, а разве нельзя иметь в собственности кое-какое имущество?



    Ну а так-то оно конечно - надо вывести супостата на чистую воду. Ишь чего удумал, иметь в собственности усадьбы и агрокомплекс, производящий сельхоз продукцию!

    Обвинения очень, очень серьёзные.



    Или в заметке что-то не дописано...


    Деньги на это по утверждению Навального получены в качестве благотворительных пожертвований от госкомпаний и олигархов на сумму 70 млрд. рублей, а это коррупция.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    agborБред, какой ещё Навальный, какие сторонники у нас в городе. Сто процентов проплачено все, кто то в Благовещенске решил хорошо заработать


    То есть ты считаешь, что простые граждане РФ не могут иметь желания знать правду о том, откуда у главного едроса такие богатства? Этого могут желать только сторонники Навального?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    икс7мажору медведу плевать на эти митинги


    Да нет, гриппом заболел внезапно. Ну как это обычно бывает в подобных ситуациях.

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад



    Навальнята митинг организуют. Я пацсталом. Интересно, сколько у нас его сторонников найдется? Можно считать, что сколько выйдет на митинг, столько и дебилов у нас в городе. В общем, коллективный IQ города обратнопропорционален количеству участников

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Гыга

    Навальнята митинг организуют. Я пацсталом. Интересно, сколько у нас его сторонников найдется? Можно считать, что сколько выйдет на митинг, столько и дебилов у нас в городе.



    Зассышь это в лицо прийти сказать? По клаве тыкать ты горазд

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    икс7

    мажору медведу плевать на эти митинги



    Да нет, гриппом заболел внезапно. Ну как это обычно бывает в подобных ситуациях.


    может после митингов раскается и уйдёт в отставку

  • mikey007

    mikey007
    2 часа назад

    Владимир Хоменко

    Навальный попросту торгует протестом. Бизнес у него такой.



    .

    А народ с жиру бесится и протестует с ним, да?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx
    Гыга

    Навальнята митинг организуют. Я пацсталом. Интересно, сколько у нас его сторонников найдется? Можно считать, что сколько выйдет на митинг, столько и дебилов у нас в городе.



    Зассышь это в лицо прийти сказать? По клаве тыкать ты горазд


    Конечно, он же только на вышке лаять и в инете может.

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Мне, вот интересно, лдпр поддерживает в этом Навального, в расследовании о Медведеве.. а труш??

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    Доппельгангер

    Mainer



    В материалах говорится, что Медведев имеет яхты, усадьбы, агрокомплекс и винодельни в России и Италии


    Ничего себе! Имеет несколько объектов в собственности!

    Да за такое надо не то что.., а даже...

    Кстати, а разве нельзя иметь в собственности кое-какое имущество?

    Ну а так-то оно конечно - надо вывести супостата на чистую воду. Ишь чего удумал, иметь в собственности усадьбы и агрокомплекс, производящий сельхоз продукцию!

    Обвинения очень, очень серьёзные.

    Или в заметке что-то не дописано...


    Деньги на это по утверждению Навального получены в качестве благотворительных пожертвований от госкомпаний и олигархов на сумму 70 млрд. рублей, а это коррупция.



    Коррупция - это нехорошо.

    Откуда взята цифра в 70 000 000 000р.? С потолка или чем-то подтверждается?



    Какова доказательная база? Чем закончились рассмотрения исков против Медведева, поданных в суды и подреплённых собранными доказательствами? Они были хотя бы поданы?



    И надо ли проводить митинги против Сахалинского губернатора и Улюкаева?



    Или цель этих митингов вовсе не в сомнительных, как водится ничем не подтверждённых фактах, а лишь бы пошуметь с определенной целью?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    MaiklМне, вот интересно, лдпр поддерживает в этом Навального, в расследовании о Медведеве.. а труш??


    Им не велено, а то финансирование из бюджета отнимут.

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Mainer



    В материалах говорится, что Медведев имеет яхты, усадьбы, агрокомплекс и винодельни в России и Италии



    Ничего себе! Имеет несколько объектов в собственности!

    Да за такое надо не то что.., а даже...

    Кстати, а разве нельзя иметь в собственности кое-какое имущество?

    Ну а так-то оно конечно - надо вывести супостата на чистую воду. Ишь чего удумал, иметь в собственности усадьбы и агрокомплекс, производящий сельхоз продукцию!

    Обвинения очень, очень серьёзные.

    Или в заметке что-то не дописано...



    Я просто приведу здесь отрывок из "Злобной ролитинформации" Сан Вениаминыча Перлина:

    Предчувствия, того… Не обманули. Надвинулось, точнее- навалялось… Навалил, понятное дело, Навальный, сбросивший на рынок новую партию молотого либентропа, под хэштегом «Он Вам не Димон»… Я, например, после просмотра триллера про Недимона представляю себе борцуна Навального, исключительно на трибуне ООН, трясущего поцарапанной пробиркой с мельдонием… В том смысле, что доказательств грехопадения Медведева, как, впрочем, и всегда у Лехи, в фильме не представлено… Музычка тоже подкачала… Было бы неплохо саундтреком запустить что- нибудь воровское… «Мурку» в исполнении прокурорского генерала, что ли…

    Даже самому упертому медведененавистнику кристально ясно, что наш Премьер не в состоянии что- либо украсть, причем так, чтобы не оставить следов… Даже не в силу внутренних убеждений, просто, он элементарно не додумается, как… Вот просохатить чего- нибудь нужное- это да, в этом он большой спец, а украсть… Маловероятно…

    Ладно… Даже если допустить, что Медведев выстроил все эти дворцы и коварно переоформил их на олигархов однокурсников, нахрена он на участке футбольный стадион построил!? «Зенит-арену» спер? Непонятно…

    Обвинение в том, что Премьер цинично носит тридцать пар труселей, вообще никакой критики не выдерживает, потому, что, согласно инсайдерской информации, ему их подарил Путин… Последнее время тенденция неожиданная выявилась: некоторая часть соотечественников жаждет кружевных труселей, а потом- в Европу… Вот в превентивных целях, всем единороссам и выдают по тридцать пар… Чтобы сидели ровно и ни в какие Европы не собирались… Сразу скажу: Максаковой дали, но кто ж знал, что ей вздумается за Воронцова выйти… Они один размер носят, понятно, не хватило… Вот и нарезали, тоже Европа, в правосексуальном смысле…

    Но все же- почему, как говорят в Одессе, Леня делает нервы именно Медведеву!?

    Все просто: Навальному, по большому счету, пофигу кого конкретно из чиновников гнобить, он по принципу профуры из анекдота действует… Той самой, которая «приват» встречным мужикам предлагала:

    -Дай рубль, трусы сниму, чё- то покажу…

    Так же и Леха, после публикации результатов очередного своего «расследования», бабки собирает со всего тырнета, обещая за это еще с кого- нибудь трусы снять и «чё- то показать»… Работает, надо заметить: только за один час, после того, как картина про Недимона увидела свет, на счет Навального капнул один миллион рублей от благодарных соотечественников «на новые расследования».

    Анекдотическая профура, как известно, кончила плохо, нарвавшись, в конце- концов, на гинеколога, который с криком: «Еще и деньги за это платить!», поколотил стриптизешу- неудачницу… Мораль: каждого тролля- афериста, ждет свой гинеколог… Или прозектор… Тут уж как повезет

    http://topru.org/54396/zlobnaya-politinformaciya-417/

    И его же коммент в обсуждении:

    Perlin45 (2017-03-14 08:11:56)

    У нас губернатор такой был- Богомолов. Не скажу, что честный, но украсть у него не получалось в силу лоховатости... У него шесть замов посадили за кражи и взятки, а его просто на пенсию выпнули... Ну не вор... Рад бы чё-нибудь стырить, но не умеет... Медведь- такой же, и обвинять его в создании каких- то навороченных схем просто

    глупо. Он если и чё сопрет, то все моментально узнают. Карма...

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Mainer
    Доппельгангер

    Mainer



    В материалах говорится, что Медведев имеет яхты, усадьбы, агрокомплекс и винодельни в России и Италии


    Ничего себе! Имеет несколько объектов в собственности!

    Да за такое надо не то что.., а даже...

    Кстати, а разве нельзя иметь в собственности кое-какое имущество?

    Ну а так-то оно конечно - надо вывести супостата на чистую воду. Ишь чего удумал, иметь в собственности усадьбы и агрокомплекс, производящий сельхоз продукцию!

    Обвинения очень, очень серьёзные.

    Или в заметке что-то не дописано...


    Деньги на это по утверждению Навального получены в качестве благотворительных пожертвований от госкомпаний и олигархов на сумму 70 млрд. рублей, а это коррупция.



    Коррупция - это нехорошо.

    Откуда взята цифра в 70 000 000 000р.? С потолка или чем-то подтверждается?



    Какова доказательная база? Чем закончились рассмотрения исков против Медведева, поданных в суды и подреплённых собранными доказательствами? Они были хотя бы поданы?



    И надо ли проводить митинги против Сахалинского губернатора и Улюкаева?



    Или цель этих митингов вовсе не в сомнительных, как водится ничем не подтверждённых фактах, а лишь бы пошуметь с определенной целью?


    Расследование Навального посмотри, там все подтверждено документально, кто, сколько и когда. Навальный за клевету на премьера должен сидеть, но отсутствие реакции властей лучше любых доказательств.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Mainer
    Доппельгангер

    Mainer



    В материалах говорится, что Медведев имеет яхты, усадьбы, агрокомплекс и винодельни в России и Италии


    Ничего себе! Имеет несколько объектов в собственности!

    Да за такое надо не то что.., а даже...

    Кстати, а разве нельзя иметь в собственности кое-какое имущество?

    Ну а так-то оно конечно - надо вывести супостата на чистую воду. Ишь чего удумал, иметь в собственности усадьбы и агрокомплекс, производящий сельхоз продукцию!

    Обвинения очень, очень серьёзные.

    Или в заметке что-то не дописано...


    Деньги на это по утверждению Навального получены в качестве благотворительных пожертвований от госкомпаний и олигархов на сумму 70 млрд. рублей, а это коррупция.



    Коррупция - это нехорошо.

    Откуда взята цифра в 70 000 000 000р.? С потолка или чем-то подтверждается?



    Какова доказательная база? Чем закончились рассмотрения исков против Медведева, поданных в суды и подреплённых собранными доказательствами? Они были хотя бы поданы?



    И надо ли проводить митинги против Сахалинского губернатора и Улюкаева?



    Или цель этих митингов вовсе не в сомнительных, как водится ничем не подтверждённых фактах, а лишь бы пошуметь с определенной целью?


    Посмотрите фильм Навального о Медведеве и все вопросы у вас отпадут. Ну и сможете сформировать свою точку зрения на это. Если получится.

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Гыга

    Навальнята митинг организуют. Я пацсталом. Интересно, сколько у нас его сторонников найдется? Можно считать, что сколько выйдет на митинг, столько и дебилов у нас в городе.



    Зассышь это в лицо прийти сказать? По клаве тыкать ты горазд


    Тебе? Легко! Грозный какой опп нашелся. Вопрос только, не зассышь ли ты прийти на этот митинг? Могу поспорить, выйдут три калеки и десять фотографов. Амуринфовских. И окажется, как я и говорил, что АйКью у города в целом то очень даже приличный.

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    Гыга

    Навальнята митинг организуют. Я пацсталом. Интересно, сколько у нас его сторонников найдется? Можно считать, что сколько выйдет на митинг, столько и дебилов у нас в городе. В общем, коллективный IQ города обратнопропорционален количеству участников



    из новости понятно, что митинг не за новального а против коррупции. все кто выйдут против коррупции по твоему дебилы?

  • ЛиСа

    ЛиСа
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Гыга

    Навальнята митинг организуют. Я пацсталом. Интересно, сколько у нас его сторонников найдется? Можно считать, что сколько выйдет на митинг, столько и дебилов у нас в городе.



    Зассышь это в лицо прийти сказать? По клаве тыкать ты горазд


    Не столько зассыт, сколько не сможет пересилить себя от клавы оторваться.

    Диванное войско уныло, но сурово)

    А я вот поддерживаю митинг. И вопросов всё больше (после назначения нового директора Камаза вообще никакого доверия или уважения к былым заслугам некоторых политиков).

    Нынешняя верхушка несомненно себя изживает, но будет ли Навальный равноценным кандидатом на роль Верховного - большой вопрос. Впрочем, Трамп на выборах тоже вопринимался всеми, как шутка.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Гыга, ты можешь тут свои грязные портянки не постить, зафлудить не получится.

  • Колямба

    Колямба
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Колямба
    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?


    Хочешь сказать народ для них собаки?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Гыга
    MbIcли вcлyx

    Гыга

    Навальнята митинг организуют. Я пацсталом. Интересно, сколько у нас его сторонников найдется? Можно считать, что сколько выйдет на митинг, столько и дебилов у нас в городе.



    Зассышь это в лицо прийти сказать? По клаве тыкать ты горазд


    Тебе? Легко! Грозный какой опп нашелся. Вопрос только, не зассышь ли ты прийти на этот митинг? Могу поспорить, выйдут три калеки и десять фотографов. Амуринфовских. И окажется, как я и говорил, что АйКью у города в целом то очень даже приличный.


    Так приходи, время и место ты знаешь

  • Колямба

    Колямба
    2 часа назад

    Доппельгангер

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.


    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?


    Хочешь сказать народ для них собаки?



    навальный как та собаченка, что из подворотни лает, а укусить сцыкотно... моська одним словом...

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    что все новального обсуждают? митинг против коррупции. надо обсуждать коррупцию

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    Доппельгангер

    Гыга, ты можешь тут свои грязные портянки не постить, зафлудить не получится.



    Зафлудить? Да я над вами угораю. Развлекаюсь так сказать. Не заметил, что текст юморной? Я б и сам такое-же написал. Да нет у меня такого литературного таланта, как у Сан Вениаминыча

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Колямба
    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?


    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    икс7

    что все новального обсуждают? митинг против коррупции. надо обсуждать коррупцию



    ЦИТАТА:



    Алексей Навальный и его сторонники



    Во первых строках, если чо, написано. И да. Совместно с навальнятами могут выйти только не очень умные. А без него, самим организовать, слабо?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Колямба
    Доппельгангер

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.


    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?


    Хочешь сказать народ для них собаки?



    навальный как та собаченка, что из подворотни лает, а укусить сцыкотно... моська одним словом...


    В сети и Герои России вообще то попросили им ответить, но тишина.

  • Колямба

    Колямба
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...

  • Колямба

    Колямба
    2 часа назад

    Доппельгангер

    Колямба

    Доппельгангер

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.


    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?


    Хочешь сказать народ для них собаки?


    навальный как та собаченка, что из подворотни лает, а укусить сцыкотно... моська одним словом...


    В сети и Герои России вообще то попросили им ответить, но тишина.



    а попросить личную встречу? назначить прессконференцию?

  • икс7

    икс7
    2 часа назад

    Гыга

    икс7

    что все новального обсуждают? митинг против коррупции. надо обсуждать коррупцию



    ЦИТАТА:



    Алексей Навальный и его сторонники



    Во первых строках, если чо, написано. И да. Совместно с навальнятами могут выйти только не очень умные. А без него, самим организовать, слабо?



    видимо слабо, раз никто не организовывает митинги против коррупции. а новальный молодец всех кто против коррупции в свои сторонники записал

    выйдут разные люди, может будут и не очень умные, а обычные граждане страны

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Я не из навальнят, но реакция властей на "димона" неправильная совсем.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Колямба
    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...


    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    икс7
    Гыга

    икс7

    что все новального обсуждают? митинг против коррупции. надо обсуждать коррупцию



    ЦИТАТА:



    Алексей Навальный и его сторонники



    Во первых строках, если чо, написано. И да. Совместно с навальнятами могут выйти только не очень умные. А без него, самим организовать, слабо?



    видимо слабо, раз никто не организовывает митинги против коррупции. а новальный молодец всех кто против коррупции в свои сторонники записал

    выйдут разные люди, может будут и не очень умные, а обычные граждане страны


    Да журналисты всё что угодно могли написать в заголовке. Например, что это сторонники секты свидетелей шаурмы решили этот митинг провести. Тут уж насколько фантазии хватит

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    oenesterovЯ не из навальнят, но реакция властей на "димона" неправильная совсем.


    Первый раз согласен с Нестеровым, надо запомнить этот день)

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    oenesterov

    Я не из навальнят, но реакция властей на "димона" неправильная совсем.



    А чо неправильного? Я б сильно удивился, если б она была иная. Чо он там сказал? Какие доказательства привел? Накидал общих фраз и предположений. Внатуре, как подметил Перлин, все из разряда пробирки в руках одного персонажа

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx
    oenesterovЯ не из навальнят, но реакция властей на "димона" неправильная совсем.


    Первый раз согласен с Нестеровым, надо запомнить этот день)


    Есть в конторе думающие люди)). Плюсану.

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    Оправдывается виновный. А невиновному незачем. При всем моем неуважении к либерасту недимону, такой чел просто не в состоянии чего-либо украсть. По причине глупости природной. Как говорят в народе "ни украсть, ни на шухере постоять"

  • Колямба

    Колямба
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Колямба
    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.


    Ну вот и залезь в будку обратно)))

  • Гыга

    Гыга
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Гыга

    MbIcли вcлyx

    Гыга

    Навальнята митинг организуют. Я пацсталом. Интересно, сколько у нас его сторонников найдется? Можно считать, что сколько выйдет на митинг, столько и дебилов у нас в городе.



    Зассышь это в лицо прийти сказать? По клаве тыкать ты горазд


    Тебе? Легко! Грозный какой опп нашелся. Вопрос только, не зассышь ли ты прийти на этот митинг? Могу поспорить, выйдут три калеки и десять фотографов. Амуринфовских. И окажется, как я и говорил, что АйКью у города в целом то очень даже приличный.



    Так приходи, время и место ты знаешь


    Делать мне больше нечего, счас все бросил и поехал в свой законный отдых за 200 км на вас смотреть. Ыыыы!

    Нас иногда напрягают в оцеплении совместно с ментами постоять. Бесплатно. В свой выходной. Потому желающих нет, каждый старается отмазаться. Но в этот раз узнаю. Если будут привлекать, сам напрошусь. А вдруг представится возможность кого из навальнят по хребту дубинатором перетянуть? Не прощу себе, если упущу такую возможность. Согласен и бесплатно

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Колямба
    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.


    Ну вот и залезь в будку обратно))).

  • Колямба

    Колямба
    2 часа назад

    Доппельгангер

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.


    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?


    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...


    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.


    Ну вот и залезь в будку обратно)))



    это место навального и он его ни кому не уступит.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Доппельгангер

    Расследование Навального посмотри, там все подтверждено документально, кто, сколько и когда. Навальный за клевету на премьера должен сидеть, но отсутствие реакции властей лучше любых доказательств.


    Доппель ))) брат , ты вроде как из служивых , а такую "пургу" несёшь )))

    З.Ы. была бы "реакция" ,- сидел бы как миленький ))

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад



    Доппельгангер

    там все подтверждено документально



    Назови хоть один документ, а? Оченно интересно

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..

  • Boro

    Boro
    1 час назад

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..



    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Ну так Навальный все грамотно делает. Разрешат митинги - хорошо. Не разрешат - еще лучше. А все потихоньку накапливается и накапливается. И за медведингом пойдет путинг. По логике -так. Если он отсиживается втихушку, значит - покрывает значит и его туда же.

  • Boro

    Boro
    1 час назад

    Гыга



    Доппельгангер

    там все подтверждено документально



    Назови хоть один документ, а? Оченно интересно



    .

    У Навального запроси от тебе копии пришлет.

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..



    Слышь, ну уже сколь лет говорят, что Ме - это одна компашка, а Пу- совсем даже другая.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Boro

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..



    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде



    дододо..конечно...а документы где? приложить забыл?..что вы несете? доказал он документально..документалист епта...

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..



    На Президента он уже лаял. Уже все, что мог притянуть за уши, притягивал. По второму кругу уже лажа, бабок не дадут. А на Недимона еще не тявкал. Уже зачет получил. После выхода этой шняги, уже через час ему на счет поступил лям рублев. От якобы благодарных соотечественников, на новые расследования​

  • Boro

    Boro
    1 час назад

    молокан

    Ну так Навальный все грамотно делает. Разрешат митинги - хорошо. Не разрешат - еще лучше. А все потихоньку накапливается и накапливается. И за медведингом пойдет путинг. По логике -так. Если он отсиживается втихушку, значит - покрывает значит и его туда же.



    .

    Че, отсидятся щас, волна схлынет, а потом морду кирпичем и типо "это не мое, мне подкинули"

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    молокан

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..



    Слышь, ну уже сколь лет говорят, что Ме - это одна компашка, а Пу- совсем даже другая.



    то есть у президента своя цепочка друзей и Медведева другая?...а я то думал, что они дружат...а ты уверен?..вот прям тута сидя в амурке, все знаешь? навальный рассказал?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Колямба
    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.


    Пробую объяснить. Навальный - известный публичный человек в России. Бывший кандидат в мэры Москвы, в будушем(хотя очень сильно сомневаюсь) кандидат в президенты России. И вот он на всю страну заявляет, что председатель правительства РФ Д.А.Медведев - коррупционер. Видеролик с этим заявлением смотрят более 10 млн человек(дебилов, как считает Гыга). Возникает общественный резонанс, который подогревается молчанием власти на это. Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм. Ну и назревает вопрос, если всё это ЛПП и проделки госдепа, то почему бы не выступить власти с официальным заявлением?

  • Boro

    Boro
    1 час назад

    Shift

    молокан

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..



    Слышь, ну уже сколь лет говорят, что Ме - это одна компашка, а Пу- совсем даже другая.



    то есть у президента своя цепочка друзей и Медведева другая?...а я то думал, что они дружат...а ты уверен?..вот прям тута сидя в амурке, все знаешь? навальный рассказал?



    Опять же че нет?

    Не дураки сливаться не всем же правительством сразу.

    Отходной план Путина. Медведев во всем виноват

  • Колямба

    Колямба
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.



    Пробую объяснить. Навальный - известный публичный человек в России. Бывший кандидат в мэры Москвы, в будушем(хотя очень сильно сомневаюсь) кандидат в президенты России. И вот он на всю страну заявляет, что председатель правительства РФ Д.А.Медведев - коррупционер. Видеролик с этим заявлением смотрят более 10 млн человек(дебилов, как считает Гыга). Возникает общественный резонанс, который подогревается молчанием власти на это. Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм. Ну и назревает вопрос, если всё это ЛПП и проделки госдепа, то почему бы не выступить власти с официальным заявлением?


    мдя...

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.



    Пробую объяснить. Навальный - известный публичный человек в России. Бывший кандидат в мэры Москвы, в будушем(хотя очень сильно сомневаюсь) кандидат в президенты России. И вот он на всю страну заявляет, что председатель правительства РФ Д.А.Медведев - коррупционер. Видеролик с этим заявлением смотрят более 10 млн человек(дебилов, как считает Гыга). Возникает общественный резонанс, который подогревается молчанием власти на это. Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм. Ну и назревает вопрос, если всё это ЛПП и проделки госдепа, то почему бы не выступить власти с официальным заявлением?


    а они тебе должны доложить сразу? о своих планах..:)

    откуда ты знаешь, чем они сейчас занимаются? может полным ходом идет проверка данных, которые выложил навальный?..

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Boro

    Shift

    молокан

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..



    Слышь, ну уже сколь лет говорят, что Ме - это одна компашка, а Пу- совсем даже другая.



    то есть у президента своя цепочка друзей и Медведева другая?...а я то думал, что они дружат...а ты уверен?..вот прям тута сидя в амурке, все знаешь? навальный рассказал?



    Опять же че нет?

    Не дураки сливаться не всем же правительством сразу.

    Отходной план Путина. Медведев во всем виноват



    вот ты голова...

    а это откуда? от навального? или сам допер?..

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Shift

    молокан



    Слышь, ну уже сколь лет говорят, что Ме - это одна компашка, а Пу- совсем даже другая.



    то есть у президента своя цепочка друзей и Медведева другая?...а я то думал, что они дружат...а ты уверен?.



    То есть, - так говорят.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Гыга
    MbIcли вcлyx

    Гыга

    MbIcли вcлyx

    Гыга

    Навальнята митинг организуют. Я пацсталом. Интересно, сколько у нас его сторонников найдется? Можно считать, что сколько выйдет на митинг, столько и дебилов у нас в городе.



    Зассышь это в лицо прийти сказать? По клаве тыкать ты горазд


    Тебе? Легко! Грозный какой опп нашелся. Вопрос только, не зассышь ли ты прийти на этот митинг? Могу поспорить, выйдут три калеки и десять фотографов. Амуринфовских. И окажется, как я и говорил, что АйКью у города в целом то очень даже приличный.



    Так приходи, время и место ты знаешь


    Делать мне больше нечего, счас все бросил и поехал в свой законный отдых за 200 км на вас смотреть. Ыыыы!

    Нас иногда напрягают в оцеплении совместно с ментами постоять. Бесплатно. В свой выходной. Потому желающих нет, каждый старается отмазаться. Но в этот раз узнаю. Если будут привлекать, сам напрошусь. А вдруг представится возможность кого из навальнят по хребту дубинатором перетянуть? Не прощу себе, если упущу такую возможность. Согласен и бесплатно


    То есть, ты исключаешь тот вариант, что простых граждан может волновать тот факт, что председателя правительства РФ, председателя партии "Единая Россия", обвиняют в коррупции, а он на это отмалчивается? Эта ситуация может волновать только сторонников Навального? Односложный ответ.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Shift
    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.



    Пробую объяснить. Навальный - известный публичный человек в России. Бывший кандидат в мэры Москвы, в будушем(хотя очень сильно сомневаюсь) кандидат в президенты России. И вот он на всю страну заявляет, что председатель правительства РФ Д.А.Медведев - коррупционер. Видеролик с этим заявлением смотрят более 10 млн человек(дебилов, как считает Гыга). Возникает общественный резонанс, который подогревается молчанием власти на это. Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм. Ну и назревает вопрос, если всё это ЛПП и проделки госдепа, то почему бы не выступить власти с официальным заявлением?


    а они тебе должны доложить сразу? о своих планах..:)

    откуда ты знаешь, чем они сейчас занимаются? может полным ходом идет проверка данных, которые выложил навальный?..


    Месяц прошел. Месяц, Карл!

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Колямба
    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.



    Пробую объяснить. Навальный - известный публичный человек в России. Бывший кандидат в мэры Москвы, в будушем(хотя очень сильно сомневаюсь) кандидат в президенты России. И вот он на всю страну заявляет, что председатель правительства РФ Д.А.Медведев - коррупционер. Видеролик с этим заявлением смотрят более 10 млн человек(дебилов, как считает Гыга). Возникает общественный резонанс, который подогревается молчанием власти на это. Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм. Ну и назревает вопрос, если всё это ЛПП и проделки госдепа, то почему бы не выступить власти с официальным заявлением?


    мдя...


    Что и требовалось доказать, мой едросовский друг.

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.



    Пробую объяснить. Навальный - известный публичный человек в России. Бывший кандидат в мэры Москвы, в будушем(хотя очень сильно сомневаюсь) кандидат в президенты России. И вот он на всю страну заявляет, что председатель правительства РФ Д.А.Медведев - коррупционер. Видеролик с этим заявлением смотрят более 10 млн человек(дебилов, как считает Гыга). Возникает общественный резонанс, который подогревается молчанием власти на это. Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм. Ну и назревает вопрос, если всё это ЛПП и проделки госдепа, то почему бы не выступить власти с официальным заявлением?


    Дурашка. Десять миллионов просмотров, еще не означает, что все десять миллионов просмотревших поверили и согласны с его мнением. Добрая половина поржала с него. Но даже если бы и все согласились с ним, то и тогда это очень мало от общего населения страны. А еще часть из просмотревших - из зарубежья. Как ближнего так и дальнего. Хоть это то ты усвоить можешь, прежде чем на цифру фапать?

    Обчественны резонанс только в ваших головах. Кроме навальнят ни кто и не трезвонил об этом.

    А с какого хера власть должна реагировать на бредни вора новального? Он ни кто и звать его ни как. Тем более, что реагировать там и не на что. Разве поржать с его богатой фантазии. Кому в здравом уме придет в голову обвинить Недимона, что он спер "Зенит-Арену"?

    ПыСы: а сколько там просмотров у девахи, что за 15 тыр заголилась? Ыыыыы!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм.




    Сегодня на коллегии Генпрокуратуры реакция Путина - запретить все антикоррупционные фонды.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Shift

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.



    Пробую объяснить. Навальный - известный публичный человек в России. Бывший кандидат в мэры Москвы, в будушем(хотя очень сильно сомневаюсь) кандидат в президенты России. И вот он на всю страну заявляет, что председатель правительства РФ Д.А.Медведев - коррупционер. Видеролик с этим заявлением смотрят более 10 млн человек(дебилов, как считает Гыга). Возникает общественный резонанс, который подогревается молчанием власти на это. Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм. Ну и назревает вопрос, если всё это ЛПП и проделки госдепа, то почему бы не выступить власти с официальным заявлением?


    а они тебе должны доложить сразу? о своих планах..:)

    откуда ты знаешь, чем они сейчас занимаются? может полным ходом идет проверка данных, которые выложил навальный?..



    Месяц прошел. Месяц, Карл!


    МесяЦ!...так он там стока наплел, что за месяц все не проверишь...сам виноват, надо было поменьше сочинять...быстрее проверка бы прошла, быстрее бы реакцию увидели..

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Первые шаги на пути к свержению банды!!!

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    молокан

    Shift

    молокан



    Слышь, ну уже сколь лет говорят, что Ме - это одна компашка, а Пу- совсем даже другая.



    то есть у президента своя цепочка друзей и Медведева другая?...а я то думал, что они дружат...а ты уверен?.



    То есть, - так говорят.



    ну зашибись...железный аргумент!...а "так говорят" в пусть говрят? у малахова или бабки на лавочках?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Shift
    Boro

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..



    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде



    дододо..конечно...а документы где? приложить забыл?..что вы несете? доказал он документально..документалист епта...


    Ну ты считаешь нормальным, что благотворительному фонду дарят дворцы стоимостью 5 млрд. рублей и виноградники, а детям на лечение по СМС деньги собирают? Наличие такой недвижимости и кстати яхты у благотворительной организации никто не отрицает, поскольку зарегистрировано по закону. Я не поклонник Навального, но этот бардак в стране достал. Был бы порядок, да хоть завиноградорствуйся Димон до смерти. Обеспечьте рост экономики, а потом вводите Платоны, ГЛОНАССы, капремонты и прочее.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    То есть, ты исключаешь тот вариант, что простых граждан может волновать тот факт, что председателя правительства РФ, председателя партии "Единая Россия", обвиняют в коррупции, а он на это отмалчивается? Эта ситуация может волновать только сторонников Навального? Односложные ответ.


    Знаете уважаемый ))) иду я по улице , смотрю на заборе - "Едро-г*вно" , ну ин ладно , чё мне с забора документ требовать ?

    Акститесь ужо , революционеры . Дерьма и так хватает . ((

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Shift

    молокан



    То есть, - так говорят.



    ну зашибись...железный аргумент!...а "так говорят" в пусть говрят? у малахова или бабки на лавочках?



    Малахов про Путина с Медведевым говорил? Когда?

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Доппельгангер

    Shift

    Boro

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..


    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде


    дододо..конечно...а документы где? приложить забыл?..что вы несете? доказал он документально..документалист епта...


    Ну ты считаешь нормальным, что благотворительному фонду дарят дворцы стоимостью 5 млрд. рублей и виноградники, а детям на лечение по СМС деньги собирают? Наличие такой недвижимости и кстати яхты у благотворительной организации никто не отрицает, поскольку зарегистрировано по закону. Я не поклонник Навального, но этот бардак в стране достал. Был бы порядок, да хоть завиноградорствуйся Димон до смерти. Обеспечьте рост экономики, а потом вводите Платоны, ГЛОНАССы, капремонты и прочее.



    неа, не считаю нормальным...

    но я также и не считаю, что навальный чего то там доказал,,,, именно указывающее, что все это принадлежит Медведеву...

    просто треп в красивой постановке..

  • ИТЛ

    ИТЛ
    1 час назад

    Всем на митинг!!!

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    молокан

    Shift

    молокан



    То есть, - так говорят.



    ну зашибись...железный аргумент!...а "так говорят" в пусть говрят? у малахова или бабки на лавочках?



    Малахов про Путина с Медведевым говорил? Когда?



    ты тож пропустил? :(..вот и я не видел..

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Myxira
    MbIcли вcлyx

    Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм.




    Сегодня реакция Путина - запретить все антикоррупционные фонды.


    Ну а чо, тоже вариант. Но вариант так себе.

  • Boro

    Boro
    1 час назад

    Shift

    Boro

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..



    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде



    дододо..конечно...а документы где? приложить забыл?..что вы несете? доказал он документально..документалист епта...



    .

    Такое не выкладывается. Чтоб подчистили все? Только в судах.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Shift

    МесяЦ!...так он там стока наплел, что за месяц все не проверишь...сам виноват, надо было поменьше сочинять...быстрее проверка бы прошла, быстрее бы реакцию увидели..



    В КНР верховный борец с коррупцией пятый в иерархии пирамиды .

    Медведев - второй . И РФ не китай .

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Myxira

    MbIcли вcлyx

    Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм.




    Сегодня на коллегии Генпрокуратуры реакция Путина - запретить все антикоррупционные фонды.



    Ну так для Навального и это - хорошо. Для власти, что бы они сейчас не сделали, все - плохо. Цуг-цванг.

  • Boro

    Boro
    1 час назад

    Shift

    Boro

    Shift

    молокан

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..



    Слышь, ну уже сколь лет говорят, что Ме - это одна компашка, а Пу- совсем даже другая.



    то есть у президента своя цепочка друзей и Медведева другая?...а я то думал, что они дружат...а ты уверен?..вот прям тута сидя в амурке, все знаешь? навальный рассказал?



    Опять же че нет?

    Не дураки сливаться не всем же правительством сразу.

    Отходной план Путина. Медведев во всем виноват



    вот ты голова...

    а это откуда? от навального? или сам допер?..



    .

    Алле Путин у нас 17 лет президент, кгбшник, еще дураки остались, которые его многоходовочки не прикидывают?

  • Терехова

    Терехова
    1 час назад

    Рада читать, что Навальный не сдается. Другой бы после всех этих судов вальнул бы уже куда-нибудь заграницу и тихо жил бы там.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Myxira

    MbIcли вcлyx

    Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм.




    Сегодня на коллегии Генпрокуратуры реакция Путина - запретить все антикоррупционные фонды.



    Гыг. Хорошая реакция. Антикоррупционные фонды запретить, потому как они коррупционным фондам мешают.



    Кто тут за коррупцию?



  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Shift
    Доппельгангер

    Shift

    Boro

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..


    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде


    дододо..конечно...а документы где? приложить забыл?..что вы несете? доказал он документально..документалист епта...


    Ну ты считаешь нормальным, что благотворительному фонду дарят дворцы стоимостью 5 млрд. рублей и виноградники, а детям на лечение по СМС деньги собирают? Наличие такой недвижимости и кстати яхты у благотворительной организации никто не отрицает, поскольку зарегистрировано по закону. Я не поклонник Навального, но этот бардак в стране достал. Был бы порядок, да хоть завиноградорствуйся Димон до смерти. Обеспечьте рост экономики, а потом вводите Платоны, ГЛОНАССы, капремонты и прочее.



    неа, не считаю нормальным...

    но я также и не считаю, что навальный чего то там доказал,,,, именно указывающее, что все это принадлежит Медведеву...

    просто треп в красивой постановке..


    Ну конечно, Усманов по 5 млрд. дарит первому встречному, просто так случайно оказалось, что этот встречный однокашник димона.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Терехова

    Рада читать, что Навальный не сдается. Другой бы после всех этих судов вальнул бы уже куда-нибудь заграницу и тихо жил бы там.



    и на что он бы там жил? ...платят ему пока он тут волну гонит...

  • молокан

    молокан
    1 час назад



    Есть версия о том, что Медведев полетел на масонское собрание по поводу смерти Елизаветы второй.

  • Колямба

    Колямба
    1 час назад

    Boro

    Shift

    Boro

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..



    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде



    дододо..конечно...а документы где? приложить забыл?..что вы несете? доказал он документально..документалист епта...



    .

    Такое не выкладывается. Чтоб подчистили все? Только в судах.



    как подчистили? они же на руках у навального?

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Доппельгангер

    Shift

    Доппельгангер

    Shift

    Boro

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..


    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде


    дододо..конечно...а документы где? приложить забыл?..что вы несете? доказал он документально..документалист епта...


    Ну ты считаешь нормальным, что благотворительному фонду дарят дворцы стоимостью 5 млрд. рублей и виноградники, а детям на лечение по СМС деньги собирают? Наличие такой недвижимости и кстати яхты у благотворительной организации никто не отрицает, поскольку зарегистрировано по закону. Я не поклонник Навального, но этот бардак в стране достал. Был бы порядок, да хоть завиноградорствуйся Димон до смерти. Обеспечьте рост экономики, а потом вводите Платоны, ГЛОНАССы, капремонты и прочее.


    неа, не считаю нормальным...

    но я также и не считаю, что навальный чего то там доказал,,,, именно указывающее, что все это принадлежит Медведеву...

    просто треп в красивой постановке..


    Ну конечно, Усманов по 5 млрд. дарит первому встречному, просто так случайно оказалось, что этот встречный однокашник димона.



    откуда информация, что и кому дал Усманов? и кто этот самый кто-то Усманову?...тебе Усманов рассказал?...

    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    молокан

    Myxira

    MbIcли вcлyx

    Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм.




    Сегодня на коллегии Генпрокуратуры реакция Путина - запретить все антикоррупционные фонды.



    Ну так для Навального и это - хорошо. Для власти, что бы они сейчас не сделали, все - плохо. Цуг-цванг.



    Да власти похер на овального. Что бы он ни выкладывал, хера кто кроме его фанатов поверит и сторонников у овального не прибавится. Это у Леши цуцванг. Вот посмотришь, сколь придурков соберется на митинг. В один автозак забить можно и место еще останется

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    я так понимаю, что сейчас всех, кто близко знаком с премьером нужно лишить недвижимости и движимости :)..чтоб Медведев, смог сказать - нет у меня ни чего..:) жалко людей, жили жили, атут на тебе, такой финт от премьера, сам не заработал и их лишил всего нажитого..:)

  • Гыга

    Гыга
    1 час назад

    молокан

    Есть версия о том, что Медведев полетел на масонское собрание по поводу смерти Елизаветы второй.



    Ты перечитался конспирологии. Недимон и массоны? Да вспомни его президентство. Ему ж кроме как игры с часовыми поясами, больше и доверить то ни чего нельзя. Он что б ни делал, все вкривь и вкось

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Shift



    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    А почему ты не должен верить, если нет документального опровержения?



  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Хмык

    Shift



    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    А почему ты не должен верить, если нет документального опровержения?



    наверное потому, что что-то мне подсказывает, что оно будет...и второе, потому что навальные ни когда не был честным человеком, и не будет..это уже личное мнение, но мы же обо мне говорим...:)

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Гыга

    молокан

    Есть версия о том, что Медведев полетел на масонское собрание по поводу смерти Елизаветы второй.



    Ты перечитался конспирологии. Недимон и массоны? Да вспомни его президентство. Ему ж кроме как игры с часовыми поясами, больше и доверить то ни чего нельзя. Он что б ни делал, все вкривь и вкось



    про масонов хорошая тема..серьезности добавляет

  • Хмык

    Хмык
    59 минут назад

    Shift

    Хмык

    Shift



    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    А почему ты не должен верить, если нет документального опровержения?



    наверное потому, что что-то мне подсказывает, что оно будет...и второе, потому что навальные ни когда не был честным человеком, и не будет..это уже личное мнение, но мы же обо мне говорим...:)



    Не. Не будет.



    Мне вот пофиг какой Навальный по честности. Будь он хоть трижды жуликом. Сейчас речь о коррупции в верхах. А ее масштабы огромны. И всем на нее наплевать. При том, что коррупционеров и искать то особо не надо - они все на виду.



  • Boro

    Boro
    58 минут назад

    Колямба

    Boro



    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде



    дододо..конечно...а документы где? приложить забыл?..что вы несете? доказал он документально..документалист епта...



    .

    Такое не выкладывается. Чтоб подчистили все? Только в судах.



    как подчистили? они же на руках у навального?



    делищки подчистили свои, другие документы по ним, чтоп картина другой оказалась немного,

    чтоп выкрутится кароче

    вот вишь ты доки все равно не разобрал БЫ не в финансовой ты сфере/образовании

  • молокан

    молокан
    57 минут назад

    Shift

    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    Смотри, вор украл у тебя часы. А тут рядом - менты. Ты им говоришь- Вот этот, украл у меня часы, они у него в кармане. Проверьте, пожалуйста, я документально докажу, что эти часы мои. А менты только хихикают. Почему? А вор вообще до объяснений не хочет снисходить. Как тебе ситуация? Похожа?

  • Гыга

    Гыга
    57 минут назад

    Хмык

    Shift



    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    А почему ты не должен верить, если нет документального опровержения?



    ???? Ты ж сам был чиновником. Вот сейчас кто ляпнет, что ты себе натырил на два десятилетних бюджета амурской области, тока записал все на корефанов. И я должен буду этому поверить?

    Что касается овального, то ему вообще веры нет.

    Что касается Недимона, то я с легкостью поверю, что он что-то просохатил. Вот это он может. Еще как может. Но чтоб натырил?! С его то умственными и организаторскими способностями? Похоже ему по молодости кто-то как Лёлик ляпнул "чтоб ты всю жизнь на одну зарплату жил", и проклятье сработало

  • молокан

    молокан
    56 минут назад

    Shift

    Гыга



    Ты перечитался конспирологии. Недимон и массоны? Да вспомни его президентство. Ему ж кроме как игры с часовыми поясами, больше и доверить то ни чего нельзя. Он что б ни делал, все вкривь и вкось



    про масонов хорошая тема..серьезности добавляет



    Еще как серьзно.

  • Boro

    Boro
    56 минут назад

    Shift

    Хмык

    Shift



    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    А почему ты не должен верить, если нет документального опровержения?



    наверное потому, что что-то мне подсказывает, что оно будет...и второе, потому что навальные ни когда не был честным человеком, и не будет..это уже личное мнение, но мы же обо мне говорим...:)



    это "личное мнение" с телека вкурил?

  • Shift

    Shift
    55 минут назад

    Хмык

    Shift

    Хмык

    Shift



    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    А почему ты не должен верить, если нет документального опровержения?



    наверное потому, что что-то мне подсказывает, что оно будет...и второе, потому что навальные ни когда не был честным человеком, и не будет..это уже личное мнение, но мы же обо мне говорим...:)



    Не. Не будет.

    Мне вот пофиг какой Навальный по честности. Будь он хоть трижды жуликом. Сейчас речь о коррупции в верхах. А ее масштабы огромны. И всем на нее наплевать. При том, что коррупционеров и искать то особо не надо - они все на виду.



    а мне не пофиг, какой он, навальный..

    потому что, когда один жулик орет, что другой жульничает...мне на обоих становится одинаково все равно...

    был бы он честным человеком, я бы ему может и поверил на слово...а так, какая разница кто орет о коррупции? вот скажи, Хмык, Жириновский тоже постоянно о ней талдычит, чем он тусклее навального?..

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    54 минуты назад

    Shift
    Доппельгангер

    Shift

    Доппельгангер

    Shift

    Boro

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..


    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде


    дододо..конечно...а документы где? приложить забыл?..что вы несете? доказал он документально..документалист епта...


    Ну ты считаешь нормальным, что благотворительному фонду дарят дворцы стоимостью 5 млрд. рублей и виноградники, а детям на лечение по СМС деньги собирают? Наличие такой недвижимости и кстати яхты у благотворительной организации никто не отрицает, поскольку зарегистрировано по закону. Я не поклонник Навального, но этот бардак в стране достал. Был бы порядок, да хоть завиноградорствуйся Димон до смерти. Обеспечьте рост экономики, а потом вводите Платоны, ГЛОНАССы, капремонты и прочее.


    неа, не считаю нормальным...

    но я также и не считаю, что навальный чего то там доказал,,,, именно указывающее, что все это принадлежит Медведеву...

    просто треп в красивой постановке..


    Ну конечно, Усманов по 5 млрд. дарит первому встречному, просто так случайно оказалось, что этот встречный однокашник димона.



    откуда информация, что и кому дал Усманов? и кто этот самый кто-то Усманову?...тебе Усманов рассказал?...

    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..


    Видишь какая фигня, недвижимость зарегистрирована и данные о собственике есть в открытом доступе. Короче расследование ты вижу не смотрел.

  • Shift

    Shift
    53 минуты назад

    Boro

    Shift

    Хмык

    Shift



    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    А почему ты не должен верить, если нет документального опровержения?



    наверное потому, что что-то мне подсказывает, что оно будет...и второе, потому что навальные ни когда не был честным человеком, и не будет..это уже личное мнение, но мы же обо мне говорим...:)



    это "личное мнение" с телека вкурил?



    прапорщик надоумил..

  • Хмык

    Хмык
    53 минуты назад

    Гыга

    Хмык

    Shift



    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    А почему ты не должен верить, если нет документального опровержения?



    ???? Ты ж сам был чиновником. Вот сейчас кто ляпнет, что ты себе натырил на два десятилетних бюджета амурской области, тока записал все на корефанов. И я должен буду этому поверить?



    А ты то тут при чем? Ты можешь верить, можешь не верить, но силовики просто обязаны с этим разобраться. И, или посадить меня, или оправдать и поругать того, кто навел поклёп.

    А если силовики молчат, значит они тоже каким-то образом со мной в доле.

    То же и с Медведевым.



  • Myxira

    Myxira
    52 минуты назад

    Гыга

    Что касается Недимона,


    С его то умственными и организаторскими способностями?




    Председатель правительства, экс-президент - совсем умишком слаб, да...

  • Shift

    Shift
    52 минуты назад

    Доппельгангер

    Shift

    Доппельгангер

    Shift

    Доппельгангер

    Shift

    Boro

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..


    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде


    дододо..конечно...а документы где? приложить забыл?..что вы несете? доказал он документально..документалист епта...


    Ну ты считаешь нормальным, что благотворительному фонду дарят дворцы стоимостью 5 млрд. рублей и виноградники, а детям на лечение по СМС деньги собирают? Наличие такой недвижимости и кстати яхты у благотворительной организации никто не отрицает, поскольку зарегистрировано по закону. Я не поклонник Навального, но этот бардак в стране достал. Был бы порядок, да хоть завиноградорствуйся Димон до смерти. Обеспечьте рост экономики, а потом вводите Платоны, ГЛОНАССы, капремонты и прочее.


    неа, не считаю нормальным...

    но я также и не считаю, что навальный чего то там доказал,,,, именно указывающее, что все это принадлежит Медведеву...

    просто треп в красивой постановке..


    Ну конечно, Усманов по 5 млрд. дарит первому встречному, просто так случайно оказалось, что этот встречный однокашник димона.


    откуда информация, что и кому дал Усманов? и кто этот самый кто-то Усманову?...тебе Усманов рассказал?...

    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..


    Видишь какая фигня, недвижимость зарегистрирована и данные о собственике есть в открытом доступе. Короче расследование ты вижу не смотрел.



    и ? собственник премьер?..нет? так какого хрена ему приписываешь?..ах, на друзей его, однокурсников все записано...капец - доказуха..

  • Boro

    Boro
    51 минута назад

    Оне по методичкам, Допенгальгер

  • молокан

    молокан
    49 минут назад

    Гыга

    молокан

    Shift

    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    Смотри, вор украл у тебя часы. А тут рядом - менты. Ты им говоришь- Вот этот, украл у меня часы, они у него в кармане. Проверьте, пожалуйста, я документально докажу, что эти часы мои. А менты только хихикают. Почему? А вор вообще до объяснений не хочет снисходить. Как тебе ситуация? Похожа?



    Нет. Непохожа. Совершенно. У овального есть докумееты, что недимон у него что-то украл?



    Говорит , что предоставит.

  • Shift

    Shift
    49 минут назад

    ладно резвитесь тут :)..пойду лучше в гараже с мотоциклом поковыряюсь..

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    46 минут назад

    Shift
    Доппельгангер

    Shift

    Доппельгангер

    Shift

    Доппельгангер

    Shift

    Boro

    Shift

    посмотрел ролик..ну не увидел я там прямых доказательств неоспоримых..лажа какая-то притянутая за уши...у меня тоже есть куча одноклассников, сослуживцев и просто друзей, обладающих кое какой недвижкой, и чо? она моя чтоли?

    что за бред? выстроил он цепочку, а почему тогда Медведев в ней последнее звено? Почему не президент, они ж вроде дружат, не?..


    .

    Он документально все доказал

    Была бы лажа Навальный бы за клевету бы уже отвечал в суде


    дододо..конечно...а документы где? приложить забыл?..что вы несете? доказал он документально..документалист епта...


    Ну ты считаешь нормальным, что благотворительному фонду дарят дворцы стоимостью 5 млрд. рублей и виноградники, а детям на лечение по СМС деньги собирают? Наличие такой недвижимости и кстати яхты у благотворительной организации никто не отрицает, поскольку зарегистрировано по закону. Я не поклонник Навального, но этот бардак в стране достал. Был бы порядок, да хоть завиноградорствуйся Димон до смерти. Обеспечьте рост экономики, а потом вводите Платоны, ГЛОНАССы, капремонты и прочее.


    неа, не считаю нормальным...

    но я также и не считаю, что навальный чего то там доказал,,,, именно указывающее, что все это принадлежит Медведеву...

    просто треп в красивой постановке..


    Ну конечно, Усманов по 5 млрд. дарит первому встречному, просто так случайно оказалось, что этот встречный однокашник димона.


    откуда информация, что и кому дал Усманов? и кто этот самый кто-то Усманову?...тебе Усманов рассказал?...

    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..


    Видишь какая фигня, недвижимость зарегистрирована и данные о собственике есть в открытом доступе. Короче расследование ты вижу не смотрел.



    и ? собственник премьер?..нет? так какого хрена ему приписываешь?..ах, на друзей его, однокурсников все записано...капец - доказуха..


    Вот в чем криминалу не отказать, так это, что на воровской сходке такая инфа это 100% высшая мера. Вместо тысячи слов

    .

  • Гыга

    Гыга
    44 минуты назад

    Хмык

    Гыга

    Хмык

    Shift



    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    А почему ты не должен верить, если нет документального опровержения?



    ???? Ты ж сам был чиновником. Вот сейчас кто ляпнет, что ты себе натырил на два десятилетних бюджета амурской области, тока записал все на корефанов. И я должен буду этому поверить?



    А ты то тут при чем? Ты можешь верить, можешь не верить, но силовики просто обязаны с этим разобраться. И, или посадить меня, или оправдать и поругать того, кто навел поклёп.

    А если силовики молчат, значит они тоже каким-то образом со мной в доле.

    То же и с Медведевым.



    ???? С какого перепуга они вообще должны обращать внимание на чьи-то ни чем не подтвержденные вопли? Мало ли кто чего орет? Давай доказательства, чтоб было основание для разбирательства, будет разбирательство. А вопли придурка, ни чем не подтвержденные, не повод, чтоб начать мордовать приличного человека, уважаемого преподавателя Хмыка. Эдак каждый студент, кому ты влепишь неуд начнет нести про тебя околесицу, а менты должны тебя затаскать и замудохать проверками

  • Гыга

    Гыга
    41 минута назад

    молокан

    Гыга

    молокан

    Shift

    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    Смотри, вор украл у тебя часы. А тут рядом - менты. Ты им говоришь- Вот этот, украл у меня часы, они у него в кармане. Проверьте, пожалуйста, я документально докажу, что эти часы мои. А менты только хихикают. Почему? А вор вообще до объяснений не хочет снисходить. Как тебе ситуация? Похожа?



    Нет. Непохожа. Совершенно. У овального есть докумееты, что недимон у него что-то украл?



    Говорит , что предоставит.





    А! Говорит. Да мало ли чо он говорит. Скажет нету, потерял. Где сканы документов? Есть? Скан не оригинал, его сразу можно показать. И это уже будет основанием для проверки. И по результатам проверки либо вор на нары, либо поддельщик документов туда-же

  • молокан

    молокан
    40 минут назад

    Гыга

    Хмык

    А ты то тут при чем? Ты можешь верить, можешь не верить, но силовики просто обязаны с этим разобраться. И, или посадить меня, или оправдать и поругать того, кто навел поклёп.

    А если силовики молчат, значит они тоже каким-то образом со мной в доле.

    То же и с Медведевым.



    ???? С какого перепуга они вообще должны обращать внимание на чьи-то ни чем не подтвержденные вопли? Мало ли кто чего орет? ...



    По должности обязаны. Если человек пришел в ментовку и говорит, меня ограбили. Менты должны действовать, а не требовать доказательства от пострадавшего.

  • Хмык

    Хмык
    40 минут назад

    Гыга

    Хмык

    Гыга

    Хмык

    Shift



    вот почему я должен верить каким-то непонятным людям у которых документально ни чего не подтверждено?..повторюсь - один треп в красивом оформлении..



    А почему ты не должен верить, если нет документального опровержения?



    ???? Ты ж сам был чиновником. Вот сейчас кто ляпнет, что ты себе натырил на два десятилетних бюджета амурской области, тока записал все на корефанов. И я должен буду этому поверить?



    А ты то тут при чем? Ты можешь верить, можешь не верить, но силовики просто обязаны с этим разобраться. И, или посадить меня, или оправдать и поругать того, кто навел поклёп.

    А если силовики молчат, значит они тоже каким-то образом со мной в доле.

    То же и с Медведевым.



    ???? С какого перепуга они вообще должны обращать внимание на чьи-то ни чем не подтвержденные вопли? Мало ли кто чего орет? Давай доказательства, чтоб было основание для разбирательства, будет разбирательство. А вопли придурка, ни чем не подтвержденные, не повод, чтоб начать мордовать приличного человека, уважаемого преподавателя Хмыка. Эдак каждый студент, кому ты влепишь неуд начнет нести про тебя околесицу, а менты должны тебя затаскать и замудохать проверками



    Чет я ржу. Знал бы ты как силовики мне лопатки пытались вывернуть...без доказательств... но рассказывать не буду, всё равно не поверишь. Тем более, зло наказано.



  • Boro

    Boro
    37 минут назад

    Митинги вот основаниями для разбирательства будут

  • молокан

    молокан
    37 минут назад

    Гыга

    молокан



    Говорит , что предоставит.





    А! Говорит. Да мало ли чо он говорит. Скажет нету, потерял. Где сканы документов? Есть? Скан не оригинал, его сразу можно показать. И это уже будет основанием для проверки. И по результатам проверки либо вор на нары, либо поддельщик документов туда-же



    Ты не врубаешься.Если не будет разбирательства, Навальному может быть еще и лучше. Потому, что факт бездействия никуда уже не спрячешь. А вот основание для проверки, это - заявление Навального о том, что Медведев- коррупционер.

  • АК-47

    АК-47
    30 минут назад

    Boro

    Митинги вот основаниями для разбирательства будут



    А зачем перелогинился,а ,микки?

    ЛДПР втихаря представляешь?

  • Boro

    Boro
    20 минут назад

    АК-47

    Boro

    Митинги вот основаниями для разбирательства будут



    А зачем перелогинился,а ,микки?

    ЛДПР втихаря представляешь?



    .

    Патамушта не в ЛДПР я и никогда не был. Всегда это говорил. Так нет тока появлюсь - че там с лдпр, да я то хз.

    Дружу с ними просто.

    Я протесный

  • Гыга

    Гыга
    19 минут назад

    Myxira

    Гыга

    Что касается Недимона,


    С его то умственными и организаторскими способностями?




    Председатель правительства, экс-президент - совсем умишком слаб, да...





    А разве нет? За что б не взялся, все наперекосяк. В Китай съездил, накосячил. С нородом пообщался, накосячил.

    Экс-президент? Ты это серьезно? Тут кто-то верит, что Недимон был президентом, а не стулогрейкой?

    Все его личные качества, позволяющие занимать кресло Предправительства и посидеть на кресле Президента заключаются в исключительной управляемости и такой же исключительной честности (в силу неспособности просто стырить. Да он и соврать то толком не умеет. Все ж помним его "денег нет, но вы там держитесь")

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    17 минут назад

    Че та водопроводчики залегли, один Гыга воюет. Старший ты где?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    12 минут назад

    Гыга
    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Колямба

    MbIcли вcлyx

    Пусть "онвамнеДимон" ответит публично на заявления Навального и митингов не будет. А то засунули языки в одно место. Правда глаза колит, аж сказать нечего.



    ты идешь по улице, на тебя собака гавкает, ты с ней будешь перелаиваться?



    Ещё какие аналогии будут? Давай сразу все! Эту "собаку" уже более 10 млн человек посмотрели, к твоему сведению.


    и что? медведя которого взорвали взрывпакетом 23 миллиона...



    Ну вот медведь, который якобы присвоил 70 млрд рублей пусть ответит. Ведь если это ложь, то чего бояться?


    зачем перелаиваться с собакой.



    Пробую объяснить. Навальный - известный публичный человек в России. Бывший кандидат в мэры Москвы, в будушем(хотя очень сильно сомневаюсь) кандидат в президенты России. И вот он на всю страну заявляет, что председатель правительства РФ Д.А.Медведев - коррупционер. Видеролик с этим заявлением смотрят более 10 млн человек(дебилов, как считает Гыга). Возникает общественный резонанс, который подогревается молчанием власти на это. Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм. Ну и назревает вопрос, если всё это ЛПП и проделки госдепа, то почему бы не выступить власти с официальным заявлением?


    Дурашка. Десять миллионов просмотров, еще не означает, что все десять миллионов просмотревших поверили и согласны с его мнением. Добрая половина поржала с него. Но даже если бы и все согласились с ним, то и тогда это очень мало от общего населения страны. А еще часть из просмотревших - из зарубежья. Как ближнего так и дальнего. Хоть это то ты усвоить можешь, прежде чем на цифру фапать?

    Обчественны резонанс только в ваших головах. Кроме навальнят ни кто и не трезвонил об этом.

    А с какого хера власть должна реагировать на бредни вора новального? Он ни кто и звать его ни как. Тем более, что реагировать там и не на что. Разве поржать с его богатой фантазии. Кому в здравом уме придет в голову обвинить Недимона, что он спер "Зенит-Арену"?

    ПыСы: а сколько там просмотров у девахи, что за 15 тыр заголилась? Ыыыыы!


    Ватный друже, резонанс есть, хотябы в том же ютубе. Ясное дело, что в наши СМИ такую инфу не пропускали, чтобы не травмировать нежную психику намертво прирученных зомбаков, типа тебя. Ты кричишь, что Навальный вор, преступник, его расследование - вранье. Где пруфы, вась? Только не надо копипастить сюда бредни всяких ноунеймов, как ты выше делал. А если пруфов нет, значит ты балаболка.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    9 минут назад

    Гыга
    молокан

    Myxira

    MbIcли вcлyx

    Единственной реакцией на обвинение в коррупции, была невеятное мычание Пескова и пресс-секретаря Медведева. А ну ещё то, что Медведев забанил Навального в Инстаграм.




    Сегодня на коллегии Генпрокуратуры реакция Путина - запретить все антикоррупционные фонды.



    Ну так для Навального и это - хорошо. Для власти, что бы они сейчас не сделали, все - плохо. Цуг-цванг.



    Да власти похер на овального. Что бы он ни выкладывал, хера кто кроме его фанатов поверит и сторонников у овального не прибавится. Это у Леши цуцванг. Вот посмотришь, сколь придурков соберется на митинг. В один автозак забить можно и место еще останется


    Какой дерзкий. А что же ты тогда зассал приехать и сказать этим придуркам в лицо, кто они такие? А, бэтмен?

  • Хмык

    Хмык
    7 минут назад

    Гыга

    Myxira

    Гыга

    Что касается Недимона,


    С его то умственными и организаторскими способностями?




    Председатель правительства, экс-президент - совсем умишком слаб, да...





    А разве нет? За что б не взялся, все наперекосяк. В Китай съездил, накосячил. С нородом пообщался, накосячил.

    Экс-президент? Ты это серьезно? Тут кто-то верит, что Недимон был президентом, а не стулогрейкой?

    Все его личные качества, позволяющие занимать кресло Предправительства и посидеть на кресле Президента заключаются в исключительной управляемости и такой же исключительной честности (в силу неспособности просто стырить. Да он и соврать то толком не умеет. Все ж помним его "денег нет, но вы там держитесь")



    Ты умеешь немного разбираться в людях? Димон вполне соответствует типу "маленького человечка". Из них и великие люди получались. Ленин, Наполеон... даже Гитлера можно сюда отнести. То есть люди с большими амбициями, обиженные на что-то, злопамятные (всё это при наличии власти)... Но, эти люди были умными. И Гитлер, будь он дураком, не смог бы построить полмира под свою идею.



    А у Димона с умишком слабовато. Попал во власть по блату. По блату стал президентом, по блату стал премьером. Я даже готов поверить, что он и не воровал эту недвижимость. Друзья подарили. Но за эти подарочки надо отвечать. Ибо коррупция.



  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    5 минут назад

    Я вообще не понимаю, что за скулеж со стороны едросов. К Димону есть вопросы у населения по части коррупции, Димон на них отвечать добровольно не хочет. Население собирается на митинг. Как в цивилизованных странах. Как в Южной Корее. В чём проблема-то, едросы?

  • Boro

    Boro
    4 минуты назад

    Доппельгангер

    Че та водопроводчики залегли, один Гыга воюет. Старший ты где?



    А у кремлеботов то кто старший?

  • Хмык

    Хмык
    2 минуты назад

    Доппельгангер

    Че та водопроводчики залегли, один Гыга воюет. Старший ты где?



    Может пришла методичка от Путина - гасить Димона?



  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 минута назад

    Boro
    Доппельгангер

    Че та водопроводчики залегли, один Гыга воюет. Старший ты где?



    А у кремлеботов то кто старший?


    Старший в классе, великий и ужасный))).

  • АК-47

    АК-47
    32 секунды назад

    Мики,ты у Труша спроси,почему ВВЖ тоже молчит?Представителя КПРФ здесь нет,тоже можно было бы спросить,почему молчание!Вывод напрашивается всего лишь в двух вариантах-или все-лажа или все одинаковые!Так ты против ВВЖ на баррикады прешь?

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