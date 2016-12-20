Чемпион мира по пауэрлифтингу убит группой студентов в Казахстане

Фото: Nur.kz

Чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский убит в казахстанском городе Кокшетау. По подозрению в убийстве прославленного спортсмена задержана группа студентов. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента внутренних дел Акмолинской области.

По предварительной информации, в ночь на 14 марта между студентами колледжа и 25-летним спортсменом произошёл словесный конфликт, который довольно скоро перерос в драку. Группа молодых людей набросилась на Галузинского, нанеся ему несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался на месте. У Евгения осталась жена и полуторагодовалая дочь.

По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящий момент под стражей находится 18-летний студент, остальные четверо отпущены под подписку о невыезде.

Евгений Галузинский – чемпион мира среди юношей, призёр мирового первенства среди юниоров, а также многократный чемпион Республики Казахстан по пауэрлифтингу. Этот вид спорта представляет собой силовое троеборье: приседание со штангой на плечах, жим штанги лёжа и становая тяга.

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