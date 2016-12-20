Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 17:22 0

Чемпион мира по пауэрлифтингу убит группой студентов в Казахстане

Чемпион мира по пауэрлифтингу убит группой студентов в Казахстане
Фото: Nur.kz

Чемпион мира по пауэрлифтингу Евгений Галузинский убит в казахстанском городе Кокшетау. По подозрению в убийстве прославленного спортсмена задержана группа студентов. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента внутренних дел Акмолинской области.

По предварительной информации, в ночь на 14 марта между студентами колледжа и 25-летним спортсменом произошёл словесный конфликт, который довольно скоро перерос в драку. Группа молодых людей набросилась на Галузинского, нанеся ему несколько ножевых ранений, от которых мужчина скончался на месте. У Евгения осталась жена и полуторагодовалая дочь.

По данному факту проводится досудебное расследование. В настоящий момент под стражей находится 18-летний студент, остальные четверо отпущены под подписку о невыезде.

Евгений Галузинский – чемпион мира среди юношей, призёр мирового первенства среди юниоров, а также многократный чемпион Республики Казахстан по пауэрлифтингу. Этот вид спорта представляет собой силовое троеборье: приседание со штангой на плечах, жим штанги лёжа и становая тяга.

Просмотров всего: 407

#криминал #происшествия #спорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Зимний потоп сковал льдом дом жительницы Чигирей
Происшествия

В амурском селе сожитель насмерть сбил 42-летнюю учительницу
В России и мире

Новосибирский физик-ядерщик три года пробыл в рабстве на ферме в Казахстане
Происшествия 2

Грузовой автомобиль повредил теплотрассу в Садовом