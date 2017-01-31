Зимний потоп сковал льдом дом жительницы Чигирей

Пенсионерка из села Чигири почти полгода вынуждена передвигаться по ледяной глади. Её приусадебный участок затопило водой из родника. Теперь весь двор дома скован льдом. Сельские власти предложили хозяйке помощь, но не ту, которую ждала пенсионерка.

Бельевая верёвка 70-летней Валентины Пшеничниковой стала для нее настоящим проводником по двору собственного дома. Держась за нее, она передвигается по льду. На каждом шагу пенсионерка рискует упасть и получить травму.

Все началось в ноябре прошлого года. 33 сотки земли рядом с домом затопило водой из соседнего родника. Вскоре вода добралась до жилья. Уровень ледового покрытия растёт ежедневно примерно на сантиметр, делится хозяйка.

В этом доме в 300 метрах от Чигиринского водохранилища Валентина Пшеничникова живёт почти 30 лет. Потоп на её участке случился впервые. Скованы льдом оказались все хозяйственные постройки – сарай, угольник и даже собачья будка, животных пришлось спасать. Лёд сковал не только двор, но и территорию вокруг. К дому даже не могли подвезти воду и газ. Виной всему работы на соседнем участке, считает женщина.

«Чигиринская администрация продала кому-то участок. И они сразу начали завозить туда мусор. Завезли мусор и стали ровнять территорию. Мы думаем, что они нарушили родник, почему он и нашёл своё русло, пошёл к нам и затопил», – поделилась жительница села Чигири Валентина Пшеничникова.

Специалисты поясняют, что дом Валентины Пшеничниковой находится выше смежного участка, поэтому, если соседи и повредили русло, вряд ли тот родник затопил ее двор. Дочь пенсионерки обратилась в районную прокуратуру, администрацию Благовещенского района и местный сельсовет. Власти откликнулись на беду женщины. Только вот устранили не саму проблему, а её последствия, жалуется пенсионерка.

«Обращений от граждан не было о том, что они находятся во льду. Обращение было в администрацию Благовещенского района. Они принимали меры по предупреждению ЧС. Выезжал на место специалист отдела архитектуры Благовещенского района. С техникой они провели очистку проезжей части ото льда. Планировали отвести воду, соорудив кювет, по которому бы вода ушла. Но, так как родник вышел на территорию огорода, нужно было провести этот кювет по огороду. Собственники отказались, запретили провести это мероприятие», – рассказала и. о. главы администрации Чигиринского сельсовета Елена Титова.

Хозяева поясняют, что их огород кормит сразу три семьи. Поэтому и не разрешили его перекапывать. Между тем чиновники пообещали выехать на место ещё раз, когда сойдёт снег, и попытаться найти решение проблемы. Только вот с наступлением тепла ледовый островок, скорее всего, уже превратится в озеро, и хозяевам либо придется соглашаться на кювет, либо мириться с капризами природы.

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