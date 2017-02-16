Через несколько дней в Приамурье появятся первые клещи

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Первые клещи появятся в третьей декаде марта. Ежегодно в Приамурье регистрируется от 30 до 50 случаев клещевых инфекций, рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора Лариса Макеева. Она добавила, что все заболевшие были не привиты.

Через укусы клещей могут передаваться многие заболевания – клещевой вирусный энцефалит, клещевой риккетсиоз, боррелиоз и другие заболевания. Наиболее опасным из них является клещевой энцефалит – это природно-очаговая острая вирусная инфекционная болезнь с поражением центральной нервной системы. В 2016 году в Амурской области было зарегистрировано два случая клещевого энцефалита, 16 – клещевого боррелиоза, 14 – риккетсиоза.

Специалисты подчеркивают, что самая надежная и эффективная мера профилактики – вакцинация против клещевого вирусного энцефалита.

«Вакцинация проводится круглый год. Но, конечно, желательно, чтобы перед началом эпидсезона, а он начинается с 1 апреля, люди были привиты и таким образом защищены. Иммунизации подвергается население, проживающее на эндемичных территориях, лица, выезжающие на эти территории, а также те, чья работа связана с пребыванием в лесу на территории природных очагов энцефалита», – прокомментировала Наталья Коротаева.

Иммунизация проводится вакциной, которая закупается из средств областного бюджета, и за личные средства. Из областного бюджета на приобретение вакцины выделено 16,8 миллиона рублей, на них приобретут 44 тысячи доз. Люди, которые не попадают в перечень бесплатной иммунизации от клещевого вирусного энцефалита, могут по рецепту приобрести вакцину в аптечном пункте. Ее стоимость осталась на уровне прошлого года и составляет 600 рублей за дозу. Привлекаются предприятия и организации, чтобы руководители выделяли средства для закупки вакцины для своих сотрудников.

В последние годы регистрируются укусы клещами на территориях, которые исторически не относятся эндемичным. В Приамурье эндемичными (на них постоянно регистрируются заболевания клещевым энцефалитом) являются 16 территорий: Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский и Шимановский районы, города Зея, Шимановск, Свободный, Циолковский и поселок Прогресс.

«Клиническая картина проявляется не сразу после укуса клеща, а в среднем через 7-14 дней. Это повышение температуры, озноб, покраснение в месте укуса, – рассказал завотделением областной Амурской инфекционной больницы Сергей Пшеничников. – Если все-таки клещ укусил непривитого человека, необходимо обратиться в медицинскую организацию, где проведут экстренный курс профилактики иммуноглобулином. В Благовещенске такую помощь круглосуточно оказывает травмпункт».

Вакцинация способна защитить около 95 % привитых. Однако следует помнить, что вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики (репелленты, соответствующая одежда, исключающая заползание клещей на тело).

Плановая вакцинация состоит из двух прививок с небольшим интервалом, третья прививка ставится через 12 месяцев после второй, последующие вакцинации проводятся каждые три года однократно. В момент вакцинации и две недели после нее – на время выработки иммунитета – выход в лес запрещен. Прививку можно сделать в поликлиниках по месту жительства, сообщает пресс-служба областного правительства.

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