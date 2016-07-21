Благовещенцы увидели опасность в надписях на жвачках

Благовещенцы обеспокоились надписями на упаковке из-под жвачки. Люди перекидывают друг другу фотографии, на которых изображена упаковка с надписями «правда» и «действие». Таким образом производители жвачки предлагают покупателям сыграть в популярную игру. Но горожан возмутили задания на упаковке, которые, по их мнению, могут привести к трагическим последствиям.

В игру «Правда или действие» обычно играют большими компаниями. Ее суть в том, что каждый человек по очереди выбирает – будет он выполнять какое-либо задание, то есть «действие», или выберет «правду» и честно ответит на вопрос, который ему задаст оппонент.

Производители жвачки решили напечатать на упаковках различные задания и вопросы для игры. Например, из действий предлагается: «С помощью жестов попроси почесать тебе спину», «До конца дня говори только стихами», «Отправься за продуктами на другой конец города», «Напиши в сети о мужских и женских именах, которые ты терпеть не можешь» и другие. Из «правды» на упаковке есть, например, такие вопросы: «Если бы ты мог весь мир окрасить в один цвет, какой бы ты выбрал? Поделись ответом в сети», «Что бы ты сделал с миллионом долларов? Поделись ответом в сети», «Кому из своих друзей ты завидуешь? Поделись ответом в сети», «Если бы ты был животным, то каким? Поделись ответом в сети» и другие.

Но среди всех этих надписей есть те, которые вызвали возмущение благовещенцев. Так, на одной из упаковок задан вопрос: «Что точно нужно успеть сделать перед смертью? Поделись ответом в сети» и следом написано задание: «Заберись на самую высокую точку в общественном месте и сделай селфи. Выложи его в сеть. Брось вызов друзьям».

В мессенджерах и соцсетях начали активно обсуждать опасное задание. Людей возмутило, что на фоне того что, среди детей набирают популярность игра «Синий кит» и группы смерти, такие надписи могут повлечь трагические события.

«У нас в городе продают жвачку, родители обескуражены. Они реально в целях продаж пользуются ситуацией, причём какой ситуацией. На крови детей продажи строят... Что у самих нет детей, никого. Игра популярна, на слуху, дети начнут расхватывать. А в заданиях этого "Синего кита" и прочих групп все и начинается с подъема на высокие точки и селфи», – высказалась одна горожанка.

«Что производитель не видит, что он делает?» – высказался еще один житель города.

«Да кто ж такое в продажу пустит?» – возмутилась другая благовещенка.

Фотографии с надписями возмутили и некоторых общественников. Так, член Общественной палаты Амурской области Владимир Хоменко сообщил, в Instagram под хэштегом #5правдаилидействие уже выложены больше тысячи публикаций с фотографиями упаковки и сам поделился фотографией, на которой изображена жвачка с надписями. По словам общественника, текст оказался «не везде безобидный». Опасения у Владимира вызвала сфотографированная им надпись: «Если бы можно было сделать что-то запрещенное, что бы ты сделал?».

Тем временем в супермаркете, где продается жвачка с игрой «Правда или действие», сообщили, что сейчас они разбираются в ситуации. «Мы сейчас связываемся с поставщиком, уточняем информацию. Если данная продукция содержит такую информацию, мы точно снимем ее с продажи», – прокомментировали в магазине.

Кстати, в Ставропольском крае, где появилась в продаже такая жвачка, ее убрали с прилавков магазинов до выяснения всех обстоятельств. Проверкой информации занялись правоохранительные органы. Родители детей в регионе также высказали возмущение надписями на упаковке. В безобидной, на первый взгляд, маркетинговой уловке они увидели серьезную опасность: предлагаемые условия, по мнению родителей, могут подтолкнуть детей к необдуманным поступкам, пишет «Российская газета».

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#жизнь #торговля

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