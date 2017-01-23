Благовещенцы могут сделать фотосессию на тропическом море, не выезжая из города

Фото: Анастасия Толмачева, Сергей Бредихин

В Благовещенске начала работать необычная фотостудия. Посетив ее, горожане смогут сделать фотосессию с тропического моря – на пляже, в гамаке, на дорогой вилле. И для этого им не понадобится дорогостоящая путевка. По уверениям создателей, искусственное море в кадре нельзя будет отличить от настоящего.

Фотостудию с необычной экспозицией придумали два благовещенских фотографа – Анастасия Толмачева и Анна Федорова. Половину девушки сделали своими руками.

«Работы было очень много, – рассказала Анастасия Толмачева. – У нас настоящий песок, его мы взяли с берега Амура. Ракушки привезли из Владивостока, с Японского моря. Камень большой мы сами сделали – на самом деле, он искусственный и очень легкий».

Из более экзотических объектов в фотостудии присутствует обязательный атрибут южного курорта – пальма.

Анастасия призналась, что идея создать такую необычную фотостудию пришла ей в голову потому, что она часто ездит в Таиланд. Она сказала, что в тропических декорациях можно сделать фотосессию практически на любую тему.

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#отдых

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