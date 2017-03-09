Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:42 0

Вот в чём Focus: опубликован топ-10 самых популярных у россиян иномарок

Вот в чём Focus: опубликован топ-10 самых популярных у россиян иномарок
Фото: carrrsmag.com

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг самых популярных иномарок на основе исследования парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года. На первой строчке топ-10 оказался Ford Focus – на начало текущего года в стране насчитывалось около 694 тысячи экземпляров этой модели.

Лидировавшая до этого Toyota Corolla опустилась на второе место рейтинга с минимальным отрывом (691 тысяча авто). Замыкает тройку лидеров Renault Logan – в России зарегистрировано 608,5 тысячи автомобилей этой марки.

На четвёртой и пятой позициях разместились Hyundai Solaris и KIA Rio (597,8 тысячи и 555,3 тысячи машин соответственно). Также в десятку наиболее популярных в стране иномарок попали: Chevrolet Niva (549,5 тысячи единиц), Daewoo Nexia (420,4 тысячи), Toyota Camry (369,2 тысячи), Volkswagen Passat (367,1 тысячи) и Volkswagen Polo (357,9 тысячи авто).

Ранее «АВТОСТАТ» сообщал о том, что средний возраст иномарок в России составляет 10,4 года; у американских марок этот показатель ниже – 9,1 года.

Просмотров всего: 33

#торговля #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Благовещенцы увидели опасность в надписях на жвачках
Общество 1

РЖД и «Аэрофлот» предлагают бесплатные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны
Происшествия 1

Грузовой автомобиль повредил теплотрассу в Садовом
Происшествия 4

Сотрудника РЖД из Белогорска подозревают в коммерческом подкупе