Вот в чём Focus: опубликован топ-10 самых популярных у россиян иномарок

Фото: carrrsmag.com

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг самых популярных иномарок на основе исследования парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2017 года. На первой строчке топ-10 оказался Ford Focus – на начало текущего года в стране насчитывалось около 694 тысячи экземпляров этой модели.

Лидировавшая до этого Toyota Corolla опустилась на второе место рейтинга с минимальным отрывом (691 тысяча авто). Замыкает тройку лидеров Renault Logan – в России зарегистрировано 608,5 тысячи автомобилей этой марки.

На четвёртой и пятой позициях разместились Hyundai Solaris и KIA Rio (597,8 тысячи и 555,3 тысячи машин соответственно). Также в десятку наиболее популярных в стране иномарок попали: Chevrolet Niva (549,5 тысячи единиц), Daewoo Nexia (420,4 тысячи), Toyota Camry (369,2 тысячи), Volkswagen Passat (367,1 тысячи) и Volkswagen Polo (357,9 тысячи авто).

Ранее «АВТОСТАТ» сообщал о том, что средний возраст иномарок в России составляет 10,4 года; у американских марок этот показатель ниже – 9,1 года.

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#торговля #транспорт

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