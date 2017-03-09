В амурском селе сожитель насмерть сбил 42-летнюю учительницу

Ранним утром четверга, 16 марта, на въезде в село Красноярово Мазановского района произошла трагедия. Под колёсами автомобиля погибла учительница сельской школы. 42-летнюю сельчанку переехал сожитель, который моложе неё.

Как стало известно ИА «Амур.инфо», это произошло на выезде из села в сторону Свободного к федеральной трассе. Машину обнаружили стоявшей капотом в сторону въезда, то есть пара, по большой вероятности, откуда-то возвращалась в Красноярово.

Как говорят сельчане, между учительницей и её 28-летним сожителем произошла ссора, в ходе которой женщина вышла из машины. По версии людей, житель Красноярова после этого на неё наехал.

У погибшей осталась 17-летняя дочь, которая учится в одном из дальневосточных вузов. Женщину-учительницу, проработавшую в школе около 13 лет, жители села характеризуют положительно.

Как сообщили в пресс-службе амурского управления МВД России, сегодня житель Красноярова 1989 года рождения сам позвонил в полицию и признался, что наехал на женщину-пешехода 1974 года рождения. Она скончалась на месте. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося, идёт проверка. Мужчина на свободе, пока никакие меры к нему не принимались.

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