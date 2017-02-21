Новосибирский физик-ядерщик три года пробыл в рабстве на ферме в Казахстане

Фото: news.vse42.ru

Новосибирский физик-ядерщик Юрий Образцов, без вести пропавший несколько лет назад, был обнаружен в казахстанской Алма-Ате. Всё это время он находился в рабстве у местных фермеров и подвергался жестоким избиениям. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на РИА Новости.

По данным руководителя новосибирского поискового отряда «Маяк» Павла Злобина, 54-летнего учёного нашла жительница Алма-Аты Тамара Полуэктова. Это произошло 10 марта в одном из торговых центров города. У мужчины были сломаны уши и раздроблена нога, поэтому женщина обратила на него внимание и поспешила оказать ему помощь.

Несмотря на некоторые проблемы с памятью, травмированный мужчина назвал ей свой домашний адрес в Новосибирске и рассказал, что в Казахстан он приехал несколько лет назад по делам, но попал в рабство к местным фермерам. Сбежать ему удалось всего лишь три дня назад.

«В отряд обратилась девушка, которая сообщила, что в городе Алма-Ата Республики Казахстан в одном из торговых центров она встретила человека, который, по его словам, долго удерживался в рабстве. Мужчина представился Образцовым Юрием Джановичем. Мы связались с полицией и выяснили, что действительно этот человек находится в розыске с 2013 или 2014 года», – рассказал Павел Злобин.

Документы, подтверждающие личность пропавшего учёного, женщина уже получила по почте от полиции Новосибирска. Она намерена обратиться в российское консульство и получить разрешение, чтобы Образцов мог вернуться на родину. Пока он находится в специальном приюте при дипведомстве.

Новосибирские правоохранители уже дают оценку всем обстоятельствам, изложенным в публикациях СМИ и в социальных сетях, с учётом пояснений самого Образцова, который в ближайшее время вернётся домой. Затем будет принято итоговое процессуальное решение.

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