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Сегодня, 14:47 2

Прихожане подарили благовещенскому храму девять колоколов

Прихожане подарили благовещенскому храму девять колоколов
Фото: blaginform.ru

В среду, 15 марта, из Воронежа на подворье мужского монастыря в Благовещенске привезли девять колоколов. Колокольный ансамбль приобрели на пожертвования прихожан. Средства собирали в течение полугода. Самый большой колокол – благовест – весит 370 килограммов.

Несколько месяцев ушло на отливку колоколов и чеканку имен наиболее отличившихся благотворителей.

После визуальной и звуковой проверки их с помощью крана подняли на колокольню старинной церкви. Освящение новой звонницы совершит епископ Лукиан 8 апреля на престольный праздник Гавриило-Архангельского храма, сообщает портал «Благинформ».

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#религия

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    28 минут назад

    Видимо, прихожане не бедные -грехов накопилось много...

  • Кварц

    Кварц
    8 минут назад

    Да, праведники к Богу не очень-то тянутся, больше грешники))

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