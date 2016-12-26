Прихожане подарили благовещенскому храму девять колоколов

Фото: blaginform.ru

В среду, 15 марта, из Воронежа на подворье мужского монастыря в Благовещенске привезли девять колоколов. Колокольный ансамбль приобрели на пожертвования прихожан. Средства собирали в течение полугода. Самый большой колокол – благовест – весит 370 килограммов.

Несколько месяцев ушло на отливку колоколов и чеканку имен наиболее отличившихся благотворителей.

После визуальной и звуковой проверки их с помощью крана подняли на колокольню старинной церкви. Освящение новой звонницы совершит епископ Лукиан 8 апреля на престольный праздник Гавриило-Архангельского храма, сообщает портал «Благинформ».

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#религия

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