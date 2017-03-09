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После вмешательства Амур.инфо пожилую жительницу Завитинска положили в стационар

После вмешательства Амур.инфо пожилую жительницу Завитинска положили в стационар
Фото: nuz-zavitinsk.ru

Пенсионерка из Завитинска Клавдия Адаменко добилась своего – ее положили в стационар местной больницы. Ситуация изменилась после вмешательства ИА «Амур.инфо».

«Позвонили и пригласили. Сказали: "Мы бы за вами машину послали, да она уехала в Бурею"», – поделилась Клавдия Адаменко.

Сейчас женщине ставят капельницы, лечение займет девять дней. Пока что пенсионерке в целом не стало лучше, она говорит, что сохраняется слабость. Но амурчанка уверена, что процедуры пойдут ей на пользу.

Клавдия Адаменко поблагодарила ИА «Амур.инфо» за помощь.

Как сообщало Амур.инфо, Клавдия Демьяновна обратилась в больницу ОАО «РЖД» в Завитинске 15 февраля. Пенсионерка жаловалась на высокое артериальное давление. В стационар ее должны были положить 13 марта, однако в итоге женщине было отказано – якобы из-за нехватки средств.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе больницы Ольга Верба тогда рассказала, что вины учреждения здесь нет – деньги не возвращает Фонд обязательного медицинского страхования. А лечить бесплатно больница не может.

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#Завитинск #здоровье

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Комментарии
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  • Tosha (просто мимо проходила)

    Tosha (просто мимо проходила)
    1 час назад

    А что делает больница если не лечит??? И зарплату не платит и на работу не ходят???

  • specc

    specc
    1 час назад



    женщине ставят капельницы

    пенсионерке в целом не стало лучше, она говорит, что сохраняется слабость



    Что за капельницы? Почему не корректируют давление? Когда же в россии наконец-то научатся лечить гипертонию?

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