После вмешательства Амур.инфо пожилую жительницу Завитинска положили в стационар

Фото: nuz-zavitinsk.ru

Пенсионерка из Завитинска Клавдия Адаменко добилась своего – ее положили в стационар местной больницы. Ситуация изменилась после вмешательства ИА «Амур.инфо».

«Позвонили и пригласили. Сказали: "Мы бы за вами машину послали, да она уехала в Бурею"», – поделилась Клавдия Адаменко.

Сейчас женщине ставят капельницы, лечение займет девять дней. Пока что пенсионерке в целом не стало лучше, она говорит, что сохраняется слабость. Но амурчанка уверена, что процедуры пойдут ей на пользу.

Клавдия Адаменко поблагодарила ИА «Амур.инфо» за помощь.

Как сообщало Амур.инфо, Клавдия Демьяновна обратилась в больницу ОАО «РЖД» в Завитинске 15 февраля. Пенсионерка жаловалась на высокое артериальное давление. В стационар ее должны были положить 13 марта, однако в итоге женщине было отказано – якобы из-за нехватки средств.

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе больницы Ольга Верба тогда рассказала, что вины учреждения здесь нет – деньги не возвращает Фонд обязательного медицинского страхования. А лечить бесплатно больница не может.

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#Завитинск #здоровье

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