РЖД и «Аэрофлот» предлагают бесплатные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны

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Компании «Аэрофлот» и РЖД в мае организуют для ветеранов Великой Отечественной войны бесплатный проезд. Акция будет действовать с 1 по 15 мая. Об этом рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович на встрече президента РФ Владимира Путина с правительством. Он пояснил, что это – традиционная акция, пишет «Кубань24».

В первые две недели мая будет предоставлен бесплатный перелет в экономическом классе по России. При наличии мест Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы будут перевозить в бизнес-классе. Каждый участник акции может оформить бесплатный билет для сопровождающего.

«Кроме перелетов внутри страны, ветераны войны и их сопровождающие смогут перелететь в страны СНГ, Балтии, Грузию. Бесплатный перелет предусмотрен из всех стран бывшего СССР в Болгарию, Германию, Польшу, Румынию, Сербию, Хорватию, Австрию и Чехию», – уточнил Дворкович.

На сайте РЖД сообщается, что бесплатный проезд будет предоставлен инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов АО «ФПК» (курсирующих во внутрироссийском сообщении), а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов «Сапсан».

Акция будет действовать в период с 1 по 10 мая без ограничения по количеству поездок. С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Оформить безденежный билет можно в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 года.

Сборы за оформление проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов войны и их сопровождающего лица не будет взиматься плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.

Оформить билеты на поезд можно с 15 марта, авиабилеты начнут оформлять 25 апреля.

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