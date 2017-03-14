Благовещенский цех по переработке рыбы прикрыли за антисанитарию
Судебные приставы опечатали цех по переработке рыбы, его работа приостановлена на 90 суток. Причиной стало нарушение предпринимателем целого ряда норм СанПина. Сотрудники цеха работали без перчаток и в грязной одежде, рыба лежала в дырявой посуде на грязном полу – нарушения выявил Роспотребнадзор.
Исполнительный лист немедленного действия поступил к судебным приставам после постановления Благовещенского городского суда. В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора было установлены многочисленные серьезные нарушения: сырье, полуфабрикаты и готовая продукция находились на одних и тех же разделочных столах; при приготовлении пресервов сотрудники были без перчаток и в грязной одежде; на стенах помещения – следы копоти, жира и засохших внутренностей рыб; на раковинах для мытья рук не имелось мыла и дезинфицирующего раствора; соленая рыба на момент осмотра находилась в дырявой таре на мокром грязном полу.
Оценив эти и другие исследованные доказательства, судья постановил признать индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения. И назначил ей наказание в виде административного приостановления деятельности по переработке рыбной продукции в цехе на срок 90 суток. Судебные приставы, получив решение суда, возбудили исполнительное производство и опечатали цех.
В случае устранения выявленных нарушений ранее установленного срока, собственник вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания, сообщет пресс-служба областного УФССП.
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