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Благовещенский цех по переработке рыбы прикрыли за антисанитарию

Благовещенский цех по переработке рыбы прикрыли за антисанитарию
Фото: пресс-служба областного УФССП

Судебные приставы опечатали цех по переработке рыбы, его работа приостановлена на 90 суток. Причиной стало нарушение предпринимателем целого ряда норм СанПина. Сотрудники цеха работали без перчаток и в грязной одежде, рыба лежала в дырявой посуде на грязном полу – нарушения выявил Роспотребнадзор.

Исполнительный лист немедленного действия поступил к судебным приставам после постановления Благовещенского городского суда. В ходе внеплановой проверки Роспотребнадзора было установлены многочисленные серьезные нарушения: сырье, полуфабрикаты и готовая продукция находились на одних и тех же разделочных столах; при приготовлении пресервов сотрудники были без перчаток и в грязной одежде; на стенах помещения – следы копоти, жира и засохших внутренностей рыб; на раковинах для мытья рук не имелось мыла и дезинфицирующего раствора; соленая рыба на момент осмотра находилась в дырявой таре на мокром грязном полу.

Оценив эти и другие исследованные доказательства, судья постановил признать индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения. И назначил ей наказание в виде административного приостановления деятельности по переработке рыбной продукции в цехе на срок 90 суток. Судебные приставы, получив решение суда, возбудили исполнительное производство и опечатали цех.

В случае устранения выявленных нарушений ранее установленного срока, собственник вправе обратиться в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания, сообщет пресс-служба областного УФССП.

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#здоровье #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Vlad_Blag

    Vlad_Blag
    1 час назад

    Амуринфо, в чем суть данной публикации? Где название цеха, кому он принадлежит? Пустозвонством занимаетесь.

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