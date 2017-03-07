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Сегодня, 14:29 11

Житель Благовещенского района снял на видео, как неизвестный вывалил мусор и уехал

Житель Благовещенского района снял на видео, как неизвестный вывалил мусор и уехал

Неравнодушный житель Благовещенского района сообщил в редакцию ИА «Амур.инфо» о факте сброса мусора в районе Тепличного комбината. 16 марта около полудня мужчина снял на видео, как неизвестные, приехавшие на белом Mitsubishi Delica, выкидывают мешки. Всё это происходит вблизи жилого массива.

«На протяжении месяца наблюдаю, как засоряют природу в районе Тепличного комбината жители или гости нашего города, тем самым образуя незаконную свалку. Две кучи уже вывалили, сегодня добавили третью», – сообщил житель района.

Мужчина, находясь в одной из квартир дома № 12/2 по улице Тепличной, сегодня снял видео из окна. «Кто это и что это – отсюда не видно. Но видно – всё в зелёных мешках. Не могу сейчас утверждать, что весь мусор, все три кучи привёз сюда именно этот микроавтобус, но сегодня я заметил именно его. То есть впервые прямо увидел, как там вываливают мусор. И сегодня вот кто-то всё это сделал и уехал с места. А первая куча на месте появилась примерно месяц назад», – рассказал собеседник.

Мужчина не собирается обращаться ни в природоохранную прокуратуру, ни в управление Росприроднадзора. При этом свалка мешков с мусором, по его словам, расположена в 300-400 метрах от жилого массива района.

«Такого нарушителя нужно поймать за руку. Призываем неравнодушного амурчанина прийти к нам, в сектор муниципального контроля администрации Благовещенска, принести имеющееся видео, чтобы идентифицировать владельца авто. В эту структуру всегда нужно обращаться, если есть такие факты по району. И наши специалисты будут отрабатывать. Пока об этой свалке я не слышал. А проблема стоит остро. И как раз на носу, в ближайшие выходные, у нас будет рейд», – прокомментировал ситуацию ИА «Амур.инфо» глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

Между тем, по закону, ответственность несанкционированную свалку мусора предусмотрена в статье 8.2 КОаП РФ и влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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#ЖКХ #природа

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Комментарии
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  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    1 час назад

    Ну раз Мужчине проще на диване, чем пойти заяву написать - пусть подождёт, пока ему под окна гору мусора вывалят (и на коврик накакают.

    Хотяяяя.... если посмотреть на штраф в 1000 рублей - то всй понятно. Чём до городской свалки пилить - оказывается проще на пустрыре выгрузить.

  • Владимир Хоменко

    Владимир Хоменко
    1 час назад

    Публикация в средствах массовой информации является основанием для прокурорской проверки

  • Nebo

    Nebo
    1 час назад

    нужно выдать ему снайперскую винтовку !!!!

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Все свалки на него повесить. Другие бояться будут.

  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Уважаемый оператор, Ваши потуги просто ни о чем, они беспредметны. Так, для собственной души стараетесь. Вот хотя бы номер машины запечатлели, уже что то бы значило, а так....каждую минуту кто-то, где-то делает несанкционированные свалки - это ясно без вашего участия, можно просто выехать за город и увидеть их многочисленные следы. Вот и все "КИНО".

  • Patison

    Patison
    1 час назад

    хулиганы

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    42 минуты назад

    Вот редиска (нехороший человек)

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    42 минуты назад

    Вот редиска (нехороший человек)

  • Майка

    Майка
    29 минут назад

    Один - редиска, другой - ябеда.

  • СМЫЧь

    СМЫЧь
    28 минут назад

    Штраф в сто тысяч и уборка загаженной территории в диаметре два км. Результат наступит быстро.

  • Кварц

    Кварц
    5 минут назад

    Вот люди! У себя делают все чистенько, а всю грязь сваливают под бок соседу. Ну и жили б сами на своей помойке.

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