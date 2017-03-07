Житель Благовещенского района снял на видео, как неизвестный вывалил мусор и уехал

Неравнодушный житель Благовещенского района сообщил в редакцию ИА «Амур.инфо» о факте сброса мусора в районе Тепличного комбината. 16 марта около полудня мужчина снял на видео, как неизвестные, приехавшие на белом Mitsubishi Delica, выкидывают мешки. Всё это происходит вблизи жилого массива.

«На протяжении месяца наблюдаю, как засоряют природу в районе Тепличного комбината жители или гости нашего города, тем самым образуя незаконную свалку. Две кучи уже вывалили, сегодня добавили третью», – сообщил житель района.

Мужчина, находясь в одной из квартир дома № 12/2 по улице Тепличной, сегодня снял видео из окна. «Кто это и что это – отсюда не видно. Но видно – всё в зелёных мешках. Не могу сейчас утверждать, что весь мусор, все три кучи привёз сюда именно этот микроавтобус, но сегодня я заметил именно его. То есть впервые прямо увидел, как там вываливают мусор. И сегодня вот кто-то всё это сделал и уехал с места. А первая куча на месте появилась примерно месяц назад», – рассказал собеседник.

Мужчина не собирается обращаться ни в природоохранную прокуратуру, ни в управление Росприроднадзора. При этом свалка мешков с мусором, по его словам, расположена в 300-400 метрах от жилого массива района.

«Такого нарушителя нужно поймать за руку. Призываем неравнодушного амурчанина прийти к нам, в сектор муниципального контроля администрации Благовещенска, принести имеющееся видео, чтобы идентифицировать владельца авто. В эту структуру всегда нужно обращаться, если есть такие факты по району. И наши специалисты будут отрабатывать. Пока об этой свалке я не слышал. А проблема стоит остро. И как раз на носу, в ближайшие выходные, у нас будет рейд», – прокомментировал ситуацию ИА «Амур.инфо» глава Благовещенского района Сергей Адаменко.

Между тем, по закону, ответственность несанкционированную свалку мусора предусмотрена в статье 8.2 КОаП РФ и влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Просмотров всего: 1076

#ЖКХ #природа

распечатать