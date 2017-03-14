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Тепло и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 17 марта

Тепло и ясно: прогноз погоды в Амурской области на 17 марта
Фото: instagram

В Амурской области 17 марта ожидается переменная облачность. Ночью будет без осадков, днем местами по северо-западным районам пройдет слабый снег. Юго-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура ночью понизится до минус 7-12 градусов, местами – до минус 17-22 градусов. Днем термометры покажут плюс 5-10, местами по северу – около нуля.

В Благовещенске в этот день будет малооблачно, без осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура ночью составит минус 6-8 градусов, днем – плюс 7-9 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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